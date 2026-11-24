Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Como 1907 und AEK Athen ist 1:0.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Como 1907 und AEK Athen ist 1:0.
92'
Vorbeigeschossen. Nico Paz (Como 1907) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Samuele Ricci mit einer Flanke nach einem Konter.
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92'
Foul von Tasos Douvikas (Como 1907).
92'
Stavros Pilios (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Ball pariert. Máximo Perrone (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jacobo Ramón.
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88'
Wechsel Como 1907. Samuele Ricci kommt für Lucas da Cunha.
88'
Vorbeigeschossen. Lucas da Cunha (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jacobo Ramón.
86'
Handspiel von Zine (AEK Athen).
83'
Ecke Como 1907. Die Ecke wurde verursacht von Harold Moukoudi.
83'
Ball abgeblockt. Tasos Douvikas (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nico Paz.
82'
Tasos Douvikas (Como 1907) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Harold Moukoudi (AEK Athen).
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81'
Vorbeigeschossen. Razvan Marin (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
81'
Wechsel Como 1907. Marc Oliver Kempf kommt für Trevoh Chalobah.
80'
Wechsel Como 1907. Kaiki kommt für Martin Baturina.
80'
Vorbeigeschossen. Harold Moukoudi (AEK Athen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Razvan Marin nach einer Standardsituation.
79'
Wechsel AEK Athen. João Mário kommt für Milán Vitális.
79'
Wechsel AEK Athen. Kaan Kairinen kommt für Lovro Majer.
79'
Foul von Martin Baturina (Como 1907).
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79'
Petros Mantalos (AEK Athen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Stavros Pilios (AEK Athen) sieht eine Gelbe Karte.
76'
Abseits AEK Athen. Lovro Majer spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Barnabás Varga im Abseits.
76'
Das Spiel läuft wieder.
76'
Razvan Marin (AEK Athen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
75'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jacobo Ramón (Como 1907).
74'
Vorbeigeschossen. Nico Paz (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
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74'
Wechsel AEK Athen. Petros Mantalos kommt für Mijat Gacinovic.
74'
Wechsel AEK Athen. Zine kommt für Luka Jovic.
70'
Máximo Perrone (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Lazaros Rota (AEK Athen).
68'
Vorbeigeschossen. Jacobo Ramón (Como 1907) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Luis Milla mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
67'
Nico Paz (Como 1907) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Razvan Marin (AEK Athen).
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66'
Martin Baturina (Como 1907) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Lazaros Rota (AEK Athen).
66'
Ball abgeblockt. Nico Paz (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
65'
Wechsel Como 1907. Ivan Smolcic kommt für Yan Couto.
65'
Lovro Majer (AEK Athen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
65'
Máximo Perrone (Como 1907) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Lovro Majer (AEK Athen).
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62'
Foul von Trevoh Chalobah (Como 1907).
62'
Luka Jovic (AEK Athen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Wechsel AEK Athen. Barnabás Varga kommt für Dereck Kutesa.
61'
Foul von Máximo Perrone (Como 1907).
61'
Lovro Majer (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Nico Paz (Como 1907) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss links im Sechzehner,. Vorbereitet von Álex Valle.
60'
Ball pariert. Nico Paz (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lucas da Cunha.
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57'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Como 1907 und AEK Athen ist 1:0. Luis Milla (Como 1907) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben rechts. Vorbereitet von Martin Baturina.
54'
Foul von Nico Paz (Como 1907).
54'
Lazaros Rota (AEK Athen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Yan Couto (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Dereck Kutesa (AEK Athen).
52'
Vorbeigeschossen. Milán Vitális (AEK Athen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Lovro Majer.
51'
Foul von Yan Couto (Como 1907).
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51'
Razvan Marin (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Tasos Douvikas (Como 1907).
49'
Harold Moukoudi (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Yan Couto (Como 1907) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
48'
Foul von Yan Couto (Como 1907).
48'
Stavros Pilios (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Martin Baturina (Como 1907) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Foul von Lovro Majer (AEK Athen).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Como 1907 und AEK Athen ist 0:0.
46'
Vorbeigeschossen. Jacobo Ramón (Como 1907) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Luis Milla mit einer Flanke.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Martin Baturina (Como 1907) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Mijat Gacinovic (AEK Athen).
43'
Ball pariert. Lazaros Rota (AEK Athen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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43'
Ball pariert. Mijat Gacinovic (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Lazaros Rota mit einem Steilpass.
41'
Ball pariert. Mijat Gacinovic (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
39'
Abseits Como 1907. Trevoh Chalobah spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Máximo Perrone im Abseits.
38'
Trevoh Chalobah (Como 1907) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Luka Jovic (AEK Athen).
36'
Vorbeigeschossen. Álex Valle (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Máximo Perrone.
35'
Nico Paz (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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35'
Foul von Razvan Marin (AEK Athen).
34'
Vorbeigeschossen. Nico Paz (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
33'
Vorbeigeschossen. Jacobo Ramón (Como 1907) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Lucas da Cunha mit einer Flanke.
30'
Nico Paz (Como 1907) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Razvan Marin (AEK Athen).
29'
Elfmeter verschossen! Schlecht geschossener Elfmeter von Lucas da Cunha (Como 1907). Der Schuss erfolgt mit dem linken Fuss doch der Ball geht knapp links vorbei. Man kann Lucas da Cunha die Enttäuschung ansehen.
28'
Elfmeter für Como 1907. Álex Valle wurde im Strafraum gefoult.
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28'
Lovro Majer verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
27'
Abseits AEK Athen. Razvan Marin spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dereck Kutesa im Abseits.
26'
Foul von Yan Couto (Como 1907).
26'
Mijat Gacinovic (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Ball pariert. Nico Paz (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Luis Milla.
22'
Abseits AEK Athen. Lovro Majer spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Luka Jovic im Abseits.
21'
Ecke AEK Athen. Die Ecke wurde verursacht von Jacobo Ramón.
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20'
Das Spiel läuft wieder.
18'
Das Spiel ist unterbrochen (Como 1907).
18'
Álex Valle (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Lazaros Rota (AEK Athen).
16'
Foul von Luis Milla (Como 1907).
16'
Lazaros Rota (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Máximo Perrone (Como 1907).
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14'
Mijat Gacinovic (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Nico Paz (Como 1907) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
12'
Foul von Nico Paz (Como 1907).
12'
Stavros Pilios (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Jacobo Ramón (Como 1907).
10'
Luka Jovic (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Ball abgeblockt. Martin Baturina (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Álex Valle.
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10'
Vorbeigeschossen. Álex Valle (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
9'
Ecke Como 1907. Die Ecke wurde verursacht von Lazaros Rota.
8'
Foul von Álex Valle (Como 1907).
8'
Milán Vitális (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Abseits Como 1907. Máximo Perrone spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jacobo Ramón im Abseits.
7'
Ball abgeblockt. Álex Valle (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Martin Baturina.
6'
Nico Paz (Como 1907) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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6'
Foul von Dereck Kutesa (AEK Athen).
4'
Foul von Dereck Kutesa (AEK Athen).
4'
Máximo Perrone (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Razvan Marin (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Nico Paz (Como 1907).
2'
Foul von Dereck Kutesa (AEK Athen).
2'
Máximo Perrone (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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1'
Vorbeigeschossen. Dereck Kutesa (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Luka Jovic mit dem Kopf.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Como 1907 und AEK Athen.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.