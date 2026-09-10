Calcio Como

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Como 1907 und RB Leipzig ist 4:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Como 1907 und RB Leipzig ist 4:1.
95'
Ball abgeblockt. David Raum (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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94'
Máximo Perrone (Como 1907) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
94'
Foul von Máximo Perrone (Como 1907).
94'
Assan Ouédraogo (RB Leipzig) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
92'
Ball abgeblockt. Antonio Nusa (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Assan Ouédraogo.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
4 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Como 1907 und RB Leipzig ist 4:1. Máximo Perrone (Como 1907) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Nico Paz mit einem Steilpass nach einem Konter.
88'
Wechsel RB Leipzig. Benjamin Henrichs kommt für Ridle Baku.
86'
Wechsel Como 1907. Samuele Ricci kommt für Assane Diao.
86'
Foul von Moise Kean (Como 1907).
86'
Castello Lukeba (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Vorbeigeschossen. Nico Paz (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Moise Kean nach einem Konter.
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81'
Vorbeigeschossen. Ridle Baku (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Tidiam Gomis.
78'
Vorbeigeschossen. Tidiam Gomis (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Brajan Gruda.
76'
Vorbeigeschossen. Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Castello Lukeba mit einem Steilpass.
74'
Wechsel Como 1907. Ivan Smolcic kommt für Yan Couto.
74'
Vorbeigeschossen. Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von David Raum mit einer Flanke nach einer Ecke.
73'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Jacobo Ramón.
71'
Vorbeigeschossen. Assan Ouédraogo (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Antonio Nusa.
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70'
Wechsel RB Leipzig. Brajan Gruda kommt für Andrija Maksimovic.
68'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Máximo Perrone.
66'
Ball abgeblockt. Moise Kean (Como 1907) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luis Milla mit einer Flanke.
66'
Wechsel Como 1907. Marc Oliver Kempf kommt für Martin Baturina.
65'
Wechsel Como 1907. Máximo Perrone kommt für Lucas da Cunha.
65'
Wechsel Como 1907. Moise Kean kommt für Tasos Douvikas.
64'
Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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64'
Martin Baturina (Como 1907) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig).
63'
Foul von Luis Milla (Como 1907).
63'
Assan Ouédraogo (RB Leipzig) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Vorbeigeschossen. Assane Diao (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Yan Couto mit einem Steilpass.
60'
Wechsel RB Leipzig. Ezechiel Banzuzi kommt für Christopher Nkunku.
60'
Wechsel RB Leipzig. Assan Ouédraogo kommt für Marc Guiu.
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60'
Wechsel RB Leipzig. Tidiam Gomis kommt für Nicolas Seiwald.
58'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Como 1907 und RB Leipzig ist 3:1. Andrija Maksimovic (RB Leipzig) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, oben links. Vorbereitet von Christopher Nkunku.
57'
Vorbeigeschossen. Lucas da Cunha (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei nach einem Konter.
57'
Ball pariert. Lucas da Cunha (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Martin Baturina mit einem Steilpass.
56'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Jacobo Ramón.
54'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Como 1907 und RB Leipzig ist 3:0. Assane Diao (Como 1907) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Nico Paz.
53'
Vorbeigeschossen. Antonio Nusa (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von David Raum nach einer Standardsituation.
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53'
Foul von Luis Milla (Como 1907).
53'
Christopher Nkunku (RB Leipzig) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Tasos Douvikas (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Willi Orbán (RB Leipzig).
49'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Yan Couto.
47'
Nico Paz (Como 1907) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
47'
Foul von Nico Paz (Como 1907).
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47'
Antonio Nusa (RB Leipzig) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Como 1907 und RB Leipzig ist 2:0.
46'
Tasos Douvikas (Como 1907) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Ridle Baku (RB Leipzig).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Handspiel von Martin Baturina (Como 1907).
40'
Vorbeigeschossen. Nico Paz (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Martin Baturina.
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38'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Como 1907 und RB Leipzig ist 2:0. Tasos Douvikas (Como 1907) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Martin Baturina mit einem Steilpass.
37'
Vorbeigeschossen. Ridle Baku (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Antonio Nusa mit einer Flanke.
36'
Vorbeigeschossen. Marc Guiu (RB Leipzig) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von David Raum mit einer Flanke.
35'
Ball pariert. Andrija Maksimovic (RB Leipzig) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten.
33'
Martin Baturina (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Ridle Baku (RB Leipzig).
31'
Abseits RB Leipzig. Neil El Aynaoui spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Antonio Nusa im Abseits.
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30'
Abseits Como 1907. Martin Baturina spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nico Paz im Abseits.
27'
Abseits Como 1907. Luis Milla spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Assane Diao im Abseits.
27'
Vorbeigeschossen. Trevoh Chalobah (Como 1907) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Luis Milla mit einer Flanke nach einer Ecke.
26'
Ecke Como 1907. Die Ecke wurde verursacht von Castello Lukeba.
24'
Christopher Nkunku (RB Leipzig) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
24'
Luis Milla (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Christopher Nkunku (RB Leipzig).
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23'
Tasos Douvikas (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Willi Orbán (RB Leipzig).
22'
Abseits Como 1907. Luis Milla spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Assane Diao im Abseits.
22'
Vorbeigeschossen. Luis Milla (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
21'
Ball abgeblockt. Nico Paz (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
19'
Ecke RB Leipzig. Die Ecke wurde verursacht von Luis Milla.
18'
Foul von Yan Couto (Como 1907).
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18'
Antonio Nusa (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Nico Paz (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Nicolas Seiwald (RB Leipzig).
16'
Ball pariert. Antonio Nusa (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Christopher Nkunku mit dem Kopf.
15'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Como 1907 und RB Leipzig ist 1:0. Martin Baturina (Como 1907) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
12'
Abseits Como 1907. Lucas da Cunha spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tasos Douvikas im Abseits.
11'
Ball pariert. Antonio Nusa (RB Leipzig) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Christopher Nkunku.
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10'
Tasos Douvikas (Como 1907) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Nicolas Seiwald (RB Leipzig).
9'
Foul von Jacobo Ramón (Como 1907).
9'
Antonio Nusa (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Ball pariert. Lucas da Cunha (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
7'
Luis Milla (Como 1907) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Christopher Nkunku (RB Leipzig).
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5'
Foul von Nico Paz (Como 1907).
5'
Castello Lukeba (RB Leipzig) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Abseits Como 1907. Lucas da Cunha spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jacobo Ramón im Abseits.
2'
Willi Orbán (RB Leipzig) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
2'
Álex Valle (Como 1907) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Willi Orbán (RB Leipzig).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Como 1907 und RB Leipzig.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.