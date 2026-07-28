Das Elfmeterschiessen ist zu Ende, der Spielstand zwischen NK Celje und Egnatia Rrogozhinë ist 2(4):2(1).
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen NK Celje und Egnatia Rrogozhinë ist 2(4):2(1).
126'
Elfmeter verschossen! Schlecht geschossener Elfmeter von Edison Ndreca (Egnatia Rrogozhinë). Der Schuss erfolgt mit dem linken Fuss aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Man kann Edison Ndreca die Enttäuschung ansehen.
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122'
Elfmeter verschossen! Schlecht geschossener Elfmeter von Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë). Der Schuss erfolgt mit dem rechten Fuss doch der Ball geht knapp drüber. Man kann Eneo Bitri die Enttäuschung ansehen.
Anstoss Elfmeterschiessen. der Spielstand zwischen NK Celje und Egnatia Rrogozhinë ist 2:2.
Die 2. Halbzeit der Verlängerung ist zu Ende, der Spielstand zwischen NK Celje und Egnatia Rrogozhinë ist 2:2.
120'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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116'
Wechsel Egnatia Rrogozhinë. Albano Aleksi kommt für Guillem Jaime.
115'
Artemijus Tutyskinas (NK Celje) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
114'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen NK Celje und Egnatia Rrogozhinë ist 2:2. Geralb Smajli (Egnatia Rrogozhinë) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte.
110'
Die 1. Halbzeit der Verlängerung ist zu Ende, der Spielstand zwischen NK Celje und Egnatia Rrogozhinë ist 2:1.
108'
Wechsel NK Celje. Damjan Vuklisevic kommt für Mario Kvesic.
105'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
100'
Alpha Diounkou (NK Celje) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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98'
Wechsel Egnatia Rrogozhinë. Geralb Smajli kommt für Eljon Sota.
98'
Wechsel Egnatia Rrogozhinë. Jurguens Montenegro kommt für Altin Kryeziu.
97'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen NK Celje und Egnatia Rrogozhinë ist 2:1. Mario Kvesic (NK Celje) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte.
Anstoss 1. Halbzeit der Verlängerung. der Spielstand zwischen NK Celje und Egnatia Rrogozhinë ist 1:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen NK Celje und Egnatia Rrogozhinë ist 1:1.
93'
Guillem Jaime (Egnatia Rrogozhinë) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
91'
Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Wechsel NK Celje. Ivan Calusic kommt für Papa Daniel.
82'
Wechsel Egnatia Rrogozhinë. Numan Ajetovikj kommt für Karim Loukili.
81'
Wechsel NK Celje. Alpha Diounkou kommt für Pijus Sirvys.
81'
Wechsel NK Celje. Andrej Kotnik kommt für Armandas Kucys.
81'
Fernando Medeiros (Egnatia Rrogozhinë) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
73'
Yaya Dukuly (NK Celje) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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69'
Wechsel NK Celje. Yaya Dukuly kommt für Mark Zabukovnik.
69'
Wechsel NK Celje. Rudi Pozeg Vancas kommt für Milot Avdyli.
68'
Papa Daniel (NK Celje) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
60'
Wechsel Egnatia Rrogozhinë. Ildi Gruda kommt für Daniel Adjessa.
60'
Wechsel Egnatia Rrogozhinë. Edison Ndreca kommt für Andrey Yago.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen NK Celje und Egnatia Rrogozhinë ist 1:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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34'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen NK Celje und Egnatia Rrogozhinë ist 1:1. Mario Kvesic (NK Celje) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
21'
0 : 1
Pech für NK Celje - Eigentor von Darko Hrka! Der Spielstand zwischen NK Celje und Egnatia Rrogozhinë ist 0:1. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor hoch ins eigene Netz.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen NK Celje und Egnatia Rrogozhinë.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.