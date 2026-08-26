Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen NK Celje und SK Slovan Bratislava ist 1:2.
Die 2. Halbzeit der Verlängerung ist zu Ende, der Spielstand zwischen NK Celje und SK Slovan Bratislava ist 1:2.
121'
Svit Seslar (NK Celje) sieht eine Gelbe Karte.
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121'
Ball abgeblockt. Leonárdo Koútris (NK Celje) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Benjamin Verbic.
121'
Vorbeigeschossen. Benjamin Verbic (NK Celje) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Svit Seslar mit einer Flanke.
121'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
120'
Wechsel SK Slovan Bratislava. Kevin Wimmer kommt für César Blackman.
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119'
Andrej Kotnik (NK Celje) sieht die Rote Karte.
119'
Das Spiel läuft wieder.
118'
Benjamin Verbic (NK Celje) sieht eine Gelbe Karte.
118'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Danylo Ihnatenko (SK Slovan Bratislava).
117'
Ball abgeblockt. Svit Seslar (NK Celje) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
116'
Benjamin Verbic (NK Celje) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
116'
Foul von Danylo Ihnatenko (SK Slovan Bratislava).
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114'
Abseits NK Celje. Matic Ivansek spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Matej Poplatnik im Abseits.
111'
Abseits NK Celje. Alpha Diounkou spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Matej Poplatnik im Abseits.
111'
Vorbeigeschossen. Alexej Maros (SK Slovan Bratislava) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Alen Mustafic nach einem Konter.
109'
Vorbeigeschossen. Armandas Kucys (NK Celje) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp links vorbei.
109'
Ball pariert. Benjamin Verbic (NK Celje) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Svit Seslar.
106'
Ball pariert. Roman Cerepkai (SK Slovan Bratislava) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Alexej Maros.
105'
Wechsel NK Celje. Matej Poplatnik kommt für Mario Kvesic.
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105'
Wechsel NK Celje. Leonárdo Koútris kommt für Darko Hrka.
105'
Wechsel SK Slovan Bratislava. Danylo Ihnatenko kommt für Cristian Martínez.
107'
Die 1. Halbzeit der Verlängerung ist zu Ende, der Spielstand zwischen NK Celje und SK Slovan Bratislava ist 1:2.
106'
Matic Ivansek (NK Celje) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
106'
Foul von Nino Marcelli (SK Slovan Bratislava).
105'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
105'
Darko Hrka (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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105'
Foul von Nino Marcelli (SK Slovan Bratislava).
104'
Foul von Matic Ivansek (NK Celje).
104'
Sandro Cruz (SK Slovan Bratislava) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
104'
Handspiel von Armandas Kucys (NK Celje).
103'
Wechsel SK Slovan Bratislava. Alexej Maros kommt für Suleiman Camara.
100'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen NK Celje und SK Slovan Bratislava ist 1:2. Cristian Martínez (SK Slovan Bratislava) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Nino Marcelli.
99'
Ball abgeblockt. Nino Marcelli (SK Slovan Bratislava) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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99'
Ecke SK Slovan Bratislava. Die Ecke wurde verursacht von Milot Avdyli.
98'
Ecke SK Slovan Bratislava. Die Ecke wurde verursacht von Zan-Luk Leban.
97'
Ecke SK Slovan Bratislava. Die Ecke wurde verursacht von Artemijus Tutyskinas.
97'
Ball abgeblockt. Nino Marcelli (SK Slovan Bratislava) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Cristian Martínez mit einer Flanke.
96'
Ecke SK Slovan Bratislava. Die Ecke wurde verursacht von Milot Avdyli.
Anstoss 1. Halbzeit der Verlängerung. der Spielstand zwischen NK Celje und SK Slovan Bratislava ist 1:1.
92'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen NK Celje und SK Slovan Bratislava ist 1:1.
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92'
Ball abgeblockt. Nino Marcelli (SK Slovan Bratislava) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Armandas Kucys (NK Celje) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Matic Ivansek.
90'
Ball pariert. Kenan Bajric (SK Slovan Bratislava) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Cristian Martínez mit einer Flanke.
90'
Ecke SK Slovan Bratislava. Die Ecke wurde verursacht von Benjamin Verbic.
89'
Ecke SK Slovan Bratislava. Die Ecke wurde verursacht von Zan-Luk Leban.
89'
Ball pariert. Roman Cerepkai (SK Slovan Bratislava) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von César Blackman mit einer Flanke.
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88'
Foul von Benjamin Verbic (NK Celje).
88'
Suleiman Camara (SK Slovan Bratislava) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Vorbeigeschossen. Armandas Kucys (NK Celje) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Mario Kvesic mit einer Flanke.
86'
Benjamin Verbic (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Roman Cerepkai (SK Slovan Bratislava).
84'
Artemijus Tutyskinas (NK Celje) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
83'
Foul von Artemijus Tutyskinas (NK Celje).
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83'
Suleiman Camara (SK Slovan Bratislava) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
81'
Wechsel SK Slovan Bratislava. Roman Cerepkai kommt für Andraz Sporar.
80'
Wechsel NK Celje. Matic Ivansek kommt für Yaya Dukuly.
80'
Wechsel NK Celje. Armandas Kucys kommt für Andrej Kotnik.
78'
Foul von Svit Seslar (NK Celje).
78'
Kenan Bajric (SK Slovan Bratislava) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
76'
Mark Zabukovnik (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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76'
Foul von Peter Pokorny (SK Slovan Bratislava).
73'
Wechsel NK Celje. Alpha Diounkou kommt für Pijus Sirvys aufgrund einer Verletzung.
73'
Wechsel NK Celje. Benjamin Verbic kommt für Papa Daniel.
73'
Wechsel SK Slovan Bratislava. Nino Marcelli kommt für Tigran Barseghyan.
73'
Wechsel SK Slovan Bratislava. Alen Mustafic kommt für Rahim Ibrahim.
71'
Ecke NK Celje. Die Ecke wurde verursacht von César Blackman.
71'
Ball abgeblockt. Darko Hrka (NK Celje) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mario Kvesic mit einer Flanke.
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70'
Ecke NK Celje. Die Ecke wurde verursacht von Tigran Barseghyan.
70'
Ball abgeblockt. Darko Hrka (NK Celje) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mario Kvesic mit einer Flanke.
70'
Ecke NK Celje. Die Ecke wurde verursacht von Svetozar Markovic.
68'
Ball pariert. Kenan Bajric (SK Slovan Bratislava) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Tigran Barseghyan mit einer Flanke.
67'
Foul von Milot Avdyli (NK Celje).
67'
Tigran Barseghyan (SK Slovan Bratislava) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
67'
Yaya Dukuly (NK Celje) trifft den rechten Pfosten mit dem linken Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Svit Seslar.
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66'
Mark Zabukovnik (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Rahim Ibrahim (SK Slovan Bratislava).
64'
Ecke NK Celje. Die Ecke wurde verursacht von Svetozar Markovic.
63'
Ball abgeblockt. Suleiman Camara (SK Slovan Bratislava) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sandro Cruz.
62'
Foul von Svit Seslar (NK Celje).
62'
Kenan Bajric (SK Slovan Bratislava) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Ball abgeblockt. Tigran Barseghyan (SK Slovan Bratislava) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Cristian Martínez.
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60'
Abseits NK Celje. Svit Seslar spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Yaya Dukuly im Abseits.
59'
Ball pariert. Rahim Ibrahim (SK Slovan Bratislava) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sandro Cruz.
59'
Vorbeigeschossen. Sandro Cruz (SK Slovan Bratislava) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Standardsituation.
58'
Milot Avdyli (NK Celje) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
58'
Foul von Milot Avdyli (NK Celje).
58'
Cristian Martínez (SK Slovan Bratislava) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
58'
Handspiel von Milot Avdyli (NK Celje).
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54'
Sandro Cruz (SK Slovan Bratislava) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
54'
Yaya Dukuly (NK Celje) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Sandro Cruz (SK Slovan Bratislava).
49'
Ball pariert. Andraz Sporar (SK Slovan Bratislava) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Rahim Ibrahim.
48'
Mario Kvesic (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Andraz Sporar (SK Slovan Bratislava).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen NK Celje und SK Slovan Bratislava ist 1:1.
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46'
Pijus Sirvys (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Suleiman Camara (SK Slovan Bratislava).
46'
Vorbeigeschossen. Peter Pokorny (SK Slovan Bratislava) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Tigran Barseghyan mit einer Flanke nach einer Ecke.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke SK Slovan Bratislava. Die Ecke wurde verursacht von Artemijus Tutyskinas.
45'
Ball abgeblockt. Tigran Barseghyan (SK Slovan Bratislava) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sandro Cruz mit einem langen Ball.
44'
Foul von Papa Daniel (NK Celje).
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44'
Rahim Ibrahim (SK Slovan Bratislava) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Ball pariert. Yaya Dukuly (NK Celje) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Mario Kvesic.
42'
Abseits NK Celje. Mario Kvesic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Andrej Kotnik im Abseits.
39'
Svit Seslar (NK Celje) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Peter Pokorny (SK Slovan Bratislava).
39'
Vorbeigeschossen. Andrej Kotnik (NK Celje) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
38'
Foul von Papa Daniel (NK Celje).
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38'
Cristian Martínez (SK Slovan Bratislava) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen NK Celje und SK Slovan Bratislava ist 1:1. Svit Seslar (NK Celje) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss unten links.
32'
VAR Entscheidung: Elfmeter NK Celje.
32'
Elfmeter für NK Celje. Yaya Dukuly wurde im Strafraum gefoult.
32'
Tigran Barseghyan verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
31'
Ecke NK Celje. Die Ecke wurde verursacht von César Blackman.
29'
Vorbeigeschossen. Milot Avdyli (NK Celje) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Papa Daniel mit einem langen Ball.
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27'
Foul von Yaya Dukuly (NK Celje).
27'
Sandro Cruz (SK Slovan Bratislava) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Ball pariert. Andrej Kotnik (NK Celje) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Milot Avdyli mit einer Flanke.
23'
Ball pariert. Pijus Sirvys (NK Celje) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Svit Seslar.
18'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen NK Celje und SK Slovan Bratislava ist 0:1. Andraz Sporar (SK Slovan Bratislava) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Kenan Bajric mit einem Steilpass.
17'
Ball pariert. Andrej Kotnik (NK Celje) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mark Zabukovnik mit einer Flanke.
16'
Pijus Sirvys (NK Celje) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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16'
Foul von Pijus Sirvys (NK Celje).
16'
Rahim Ibrahim (SK Slovan Bratislava) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Vorbeigeschossen. Papa Daniel (NK Celje) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einem Konter.
15'
Ball abgeblockt. Andrej Kotnik (NK Celje) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mario Kvesic mit einem langen Ball.
14'
Ecke SK Slovan Bratislava. Die Ecke wurde verursacht von Milot Avdyli.
9'
Vorbeigeschossen. Svit Seslar (NK Celje) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Milot Avdyli mit einer Flanke.
4'
Pijus Sirvys (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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4'
Foul von Suleiman Camara (SK Slovan Bratislava).
3'
Foul von Papa Daniel (NK Celje).
3'
Cristian Martínez (SK Slovan Bratislava) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Milot Avdyli (NK Celje).
1'
Cristian Martínez (SK Slovan Bratislava) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen NK Celje und SK Slovan Bratislava.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.