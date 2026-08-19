Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Celtic Glasgow und LASK ist 3:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Celtic Glasgow und LASK ist 3:0.
94'
Foul von Kasper Høgh (Celtic Glasgow).
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94'
Kasper Jørgensen (LASK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Vorbeigeschossen. Andrés Andrade (LASK) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Kasper Jørgensen mit einer Flanke.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Vorbeigeschossen. Samuel Adeniran (LASK) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Andrés Andrade mit einer Flanke.
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89'
Ball abgeblockt. Alemão (LASK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alessandro Schöpf mit dem Kopf.
88'
Ecke Celtic Glasgow. Die Ecke wurde verursacht von Alemão.
88'
Ecke Celtic Glasgow. Die Ecke wurde verursacht von Kasper Jørgensen.
88'
Ball abgeblockt. Sebastian Tounekti (Celtic Glasgow) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Liam Scales.
87'
Ecke Celtic Glasgow. Die Ecke wurde verursacht von Kasper Jørgensen.
86'
Ecke Celtic Glasgow. Die Ecke wurde verursacht von George Bello.
85'
Ball pariert. Callum McGregor (Celtic Glasgow) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Benjamin Nygren.
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84'
Ecke Celtic Glasgow. Die Ecke wurde verursacht von Samuel Adeniran.
84'
Vorbeigeschossen. Liam Scales (Celtic Glasgow) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Reo Hatate.
83'
Wechsel Celtic Glasgow. Haissem Hassan kommt für Camilo Durán.
83'
Wechsel Celtic Glasgow. Anthony Ralston kommt für Colby Donovan.
82'
Kasper Jørgensen (LASK) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
82'
Sebastian Tounekti (Celtic Glasgow) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Kasper Jørgensen (LASK).
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81'
Vorbeigeschossen. Sascha Horvath (LASK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Xavier Mbuyamba nach einer Ecke.
81'
Ball abgeblockt. Kasper Jørgensen (LASK) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
80'
Ecke LASK. Die Ecke wurde verursacht von Callum McGregor.
79'
Ecke LASK. Die Ecke wurde verursacht von Auston Trusty.
79'
Ball abgeblockt. Christoph Lang (LASK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
79'
Abseits Celtic Glasgow. Reo Hatate spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Camilo Durán im Abseits.
76'
Wechsel Celtic Glasgow. Sebastian Tounekti kommt für Yang Hyun-Jun.
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76'
Wechsel Celtic Glasgow. Liam Scales kommt für Kieran Tierney.
76'
Ball pariert. Samuel Adeniran (LASK) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sascha Horvath.
75'
Abseits LASK. Andrés Andrade spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Samuel Adeniran im Abseits.
75'
Foul von Benjamin Nygren (Celtic Glasgow).
75'
Robert Ljubicic (LASK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Vorbeigeschossen. Xavier Mbuyamba (LASK) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Sascha Horvath mit einer Flanke nach einer Ecke.
73'
Wechsel LASK. Christoph Lang kommt für Moses Usor.
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73'
Ecke LASK. Die Ecke wurde verursacht von Colby Donovan.
72'
Kasper Høgh (Celtic Glasgow) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Xavier Mbuyamba (LASK).
70'
Ball abgeblockt. Samuel Adeniran (LASK) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
69'
Ball pariert. Sascha Horvath (LASK) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Andrés Andrade.
67'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Celtic Glasgow und LASK ist 3:0. Camilo Durán (Celtic Glasgow) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, oben links. Vorbereitet von Benjamin Nygren.
66'
Ball pariert. Samuel Adeniran (LASK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Alessandro Schöpf.
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66'
Vorbeigeschossen. Camilo Durán (Celtic Glasgow) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
65'
Wechsel LASK. Alessandro Schöpf kommt für Krystof Danek.
65'
Wechsel Celtic Glasgow. Reo Hatate kommt für Mika Baur.
63'
Ball pariert. Camilo Durán (Celtic Glasgow) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Colby Donovan.
62'
Ball pariert. Moses Usor (LASK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Andrés Andrade mit einem langen Ball.
59'
Vorbeigeschossen. Moses Usor (LASK) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Sascha Horvath nach einem Konter.
59'
Abseits LASK. Sascha Horvath spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Moses Usor im Abseits.
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57'
Vorbeigeschossen. Yang Hyun-Jun (Celtic Glasgow) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Colby Donovan.
56'
Ball abgeblockt. Callum McGregor (Celtic Glasgow) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mika Baur.
54'
Benjamin Nygren (Celtic Glasgow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Robert Ljubicic (LASK).
53'
Abseits LASK. Moses Usor spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kasper Jørgensen im Abseits.
53'
Foul von Kasper Høgh (Celtic Glasgow).
53'
Alemão (LASK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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53'
VAR Entscheidung: Andere Entscheidung nicht bestätigt.
51'
Kasper Høgh (Celtic Glasgow) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Alemão (LASK).
50'
Ball pariert. Mika Baur (Celtic Glasgow) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
49'
Ball abgeblockt. Kieran Tierney (Celtic Glasgow) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Callum McGregor.
49'
Ecke Celtic Glasgow. Die Ecke wurde verursacht von George Bello.
46'
Kasper Høgh (Celtic Glasgow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Foul von Alemão (LASK).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Celtic Glasgow und LASK ist 2:0.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Mika Baur (Celtic Glasgow).
45'
Krystof Danek (LASK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Ball pariert. Moses Usor (LASK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Xavier Mbuyamba mit einem langen Ball.
42'
Handspiel von Benjamin Nygren (Celtic Glasgow).
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41'
Vorbeigeschossen. Auston Trusty (Celtic Glasgow) versucht es per Kopf links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Mika Baur mit einer Flanke nach einer Ecke.
40'
Ecke Celtic Glasgow. Die Ecke wurde verursacht von Xavier Mbuyamba.
38'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Celtic Glasgow und LASK ist 2:0. Camilo Durán (Celtic Glasgow) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, oben rechts.
36'
Ball pariert. Andrés Andrade (LASK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Krystof Danek.
34'
Abseits LASK. George Bello spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Samuel Adeniran im Abseits.
28'
Yang Hyun-Jun (Celtic Glasgow) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Krystof Danek (LASK).
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26'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Celtic Glasgow und LASK ist 1:0. Benjamin Nygren (Celtic Glasgow) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, oben rechts.
24'
Camilo Durán (Celtic Glasgow) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von George Bello (LASK).
20'
Ecke Celtic Glasgow. Die Ecke wurde verursacht von Andrés Andrade.
20'
Ball abgeblockt. Kasper Høgh (Celtic Glasgow) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
17'
Ball abgeblockt. Moses Usor (LASK) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Krystof Danek.
13'
Ball pariert. Krystof Danek (LASK) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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12'
Benjamin Nygren (Celtic Glasgow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Krystof Danek (LASK).
11'
Ball pariert. Samuel Adeniran (LASK) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sascha Horvath.
10'
Vorbeigeschossen. Kasper Jørgensen (LASK) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
10'
Vorbeigeschossen. Camilo Durán (Celtic Glasgow) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Colby Donovan mit einem Steilpass.
8'
Ball pariert. Camilo Durán (Celtic Glasgow) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Benjamin Nygren.
8'
Ball abgeblockt. Benjamin Nygren (Celtic Glasgow) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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6'
Yang Hyun-Jun (Celtic Glasgow) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Alemão (LASK).
3'
Vorbeigeschossen. Samuel Adeniran (LASK) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Robert Ljubicic mit einem Steilpass nach einem Konter.
2'
Foul von Yang Hyun-Jun (Celtic Glasgow).
2'
Kasper Jørgensen (LASK) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Abseits LASK. Andrés Andrade spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Moses Usor im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Celtic Glasgow und LASK.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.