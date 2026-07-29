Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen CS Universitatea Craiova und Levski Sofia ist 2:2.
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen CS Universitatea Craiova und Levski Sofia ist 2:2.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
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88'
Adrian Rus (CS Universitatea Craiova) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
87'
Wechsel Levski Sofia. Juan Esteban Perea Sanchez kommt für Reinaldo.
77'
Wechsel Levski Sofia. Gasper Trdin kommt für Everton Bala.
77'
Wechsel CS Universitatea Craiova. Simon Elisor kommt für Anzor Mekvabishvili.
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77'
Wechsel CS Universitatea Craiova. Heriberto Tavares kommt für David Matei.
67'
Wechsel CS Universitatea Craiova. Tudor Baluta kommt für Nikola Stevanovic.
59'
Wechsel CS Universitatea Craiova. Samuel Teles kommt für Carlos Mora.
59'
Wechsel CS Universitatea Craiova. Monday Etim kommt für Stefan Baiaram.
55'
Wechsel Levski Sofia. Mazire Soula kommt für Armstrong Oko-Flex.
55'
Akram Bouras (Levski Sofia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
48'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen CS Universitatea Craiova und Levski Sofia ist 2:2. Adrian Rus (CS Universitatea Craiova) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
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45'
Wechsel Levski Sofia. Álex Centelles kommt für Aldair.
45'
Wechsel Levski Sofia. Christian Makoun kommt für Nikola Serafimov.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen CS Universitatea Craiova und Levski Sofia ist 1:2.
48'
Maicon (Levski Sofia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
47'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen CS Universitatea Craiova und Levski Sofia ist 1:2. Nicusor Bancu (CS Universitatea Craiova) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von David Matei.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
33'
Stefan Baiaram (CS Universitatea Craiova) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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26'
Aldair (Levski Sofia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
16'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen CS Universitatea Craiova und Levski Sofia ist 0:2. Aldair (Levski Sofia) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Everton Bala.
13'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen CS Universitatea Craiova und Levski Sofia ist 0:1. Everton Bala (Levski Sofia) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Serginho.
9'
Nikola Serafimov (Levski Sofia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen CS Universitatea Craiova und Levski Sofia.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.