Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen CS Universitatea Craiova und ML Vitebsk ist 1:0.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen CS Universitatea Craiova und ML Vitebsk ist 1:0.
91'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen CS Universitatea Craiova und ML Vitebsk ist 1:0. Nicusor Bancu (CS Universitatea Craiova) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Anzor Mekvabishvili.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
86'
Wechsel CS Universitatea Craiova. Anzor Mekvabishvili kommt für Samuel Teles.
86'
Adrian Rus (CS Universitatea Craiova) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
76'
Wechsel ML Vitebsk. Vladislav Zhuk kommt für Yan Skibskiy.
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76'
Wechsel ML Vitebsk. Shamar Nicholson kommt für Valeri Gromyko.
73'
Wechsel CS Universitatea Craiova. Nicusor Bancu kommt für Tudor Baluta.
56'
Wechsel ML Vitebsk. Silas Gnaka kommt für Valeri Bocherov.
56'
Wechsel ML Vitebsk. Ilya Moskalenchik kommt für Sergey Balanovich.
53'
Wechsel ML Vitebsk. Timur Ivanov kommt für Aleksandar Mesarovic.
45'
Wechsel CS Universitatea Craiova. Heriberto Tavares kommt für Monday Etim.
45'
Wechsel CS Universitatea Craiova. Simon Elisor kommt für Assad Al Hamlawi.
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45'
Wechsel CS Universitatea Craiova. Nikola Stevanovic kommt für Oleksandr Romanchuk.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen CS Universitatea Craiova und ML Vitebsk ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
42'
Monday Etim (CS Universitatea Craiova) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
39'
Assad Al Hamlawi (CS Universitatea Craiova) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen CS Universitatea Craiova und ML Vitebsk.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.