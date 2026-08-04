Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Dinamo Zagreb und Kauno Zalgiris ist 5:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Dinamo Zagreb und Kauno Zalgiris ist 5:0.
94'
5 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Dinamo Zagreb und Kauno Zalgiris ist 5:0. Lukas Kacavenda (Dinamo Zagreb) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
86'
Wechsel Dinamo Zagreb. Smail Prevljak kommt für Dion Beljo.
86'
Wechsel Dinamo Zagreb. Gabriel Vidovic kommt für Luka Stojkovic.
85'
Anthony Kalik (Kauno Zalgiris) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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84'
Wechsel Kauno Zalgiris. Gabriel Debeljuh kommt für Amine Benchaib.
76'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Dinamo Zagreb und Kauno Zalgiris ist 4:0. Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Dion Beljo.
71'
Wechsel Dinamo Zagreb. Fran Topic kommt für Mateo Lisica.
71'
Wechsel Dinamo Zagreb. Lukas Kacavenda kommt für Miha Zajc.
65'
Wechsel Kauno Zalgiris. Anthony Kalik kommt für Renan Oliveira.
61'
Wechsel Dinamo Zagreb. Mislav Orsic kommt für Arbër Hoxha.
57'
Wechsel Kauno Zalgiris. Ivan Fiolic kommt für Fabien Ourega.
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51'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Dinamo Zagreb und Kauno Zalgiris ist 3:0. Mateo Lisica (Dinamo Zagreb) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Josip Misic.
45'
Wechsel Kauno Zalgiris. Yukiyoshi Karashima kommt für Leon Krekovic.
45'
Wechsel Kauno Zalgiris. Nosa Iyobosa Edokpolor kommt für Marko Konatar.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Dinamo Zagreb und Kauno Zalgiris ist 2:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
33'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Dinamo Zagreb und Kauno Zalgiris ist 2:0. Scott McKenna (Dinamo Zagreb) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Matteo Pérez Vinlöf.
31'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Dinamo Zagreb und Kauno Zalgiris ist 1:0. Miha Zajc (Dinamo Zagreb) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Luka Stojkovic.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Dinamo Zagreb und Kauno Zalgiris.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.