Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Dinamo Zagreb und Viking Stavanger ist 2:2.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Dinamo Zagreb und Viking Stavanger ist 2:2.
93'
Foul von Smail Prevljak (Dinamo Zagreb).
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93'
Henrik Falchener (Viking Stavanger) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Ecke Dinamo Zagreb. Die Ecke wurde verursacht von Gianni Stensness.
92'
Ball abgeblockt. Lukas Kacavenda (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Arbër Hoxha.
91'
Ball pariert. Smail Prevljak (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Niko Galesic.
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91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Robert Mudrazija (Dinamo Zagreb) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Joe Bell (Viking Stavanger).
89'
Ecke Dinamo Zagreb. Die Ecke wurde verursacht von Kristoffer Askildsen.
89'
Ball abgeblockt. Matteo Pérez Vinlöf (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
88'
Ecke Dinamo Zagreb. Die Ecke wurde verursacht von Sondre Bjørshol.
87'
Wechsel Viking Stavanger. Romano Postema kommt für Peter Christiansen.
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87'
Wechsel Viking Stavanger. Jakob Hansen kommt für Zlatko Tripic.
86'
Ecke Viking Stavanger. Die Ecke wurde verursacht von Matteo Pérez Vinlöf.
84'
Wechsel Dinamo Zagreb. Niko Galesic kommt für Moris Valincic.
84'
Wechsel Dinamo Zagreb. Smail Prevljak kommt für Mislav Orsic.
84'
Vorbeigeschossen. Peter Christiansen (Viking Stavanger) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Standardsituation.
83'
Moris Valincic (Dinamo Zagreb) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
83'
Foul von Moris Valincic (Dinamo Zagreb).
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83'
Zlatko Tripic (Viking Stavanger) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Sergi Domínguez (Dinamo Zagreb).
81'
Simen Kvia-Egeskog (Viking Stavanger) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Lukas Kacavenda (Dinamo Zagreb).
78'
Kristoffer Askildsen (Viking Stavanger) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Abseits Dinamo Zagreb. Ivan Nevistic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mislav Orsic im Abseits.
75'
Vorbeigeschossen. Matteo Pérez Vinlöf (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Arbër Hoxha nach einer Ecke.
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74'
Ecke Dinamo Zagreb. Die Ecke wurde verursacht von Henrik Falchener.
73'
Ecke Dinamo Zagreb. Die Ecke wurde verursacht von Arild Østbø.
73'
Mislav Orsic (Dinamo Zagreb) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Distanz, nach einer Standardsituation.
72'
Wechsel Viking Stavanger. Herman Haugen kommt für Kristoffer Haugen.
72'
Wechsel Viking Stavanger. Sondre Bjørshol kommt für Henrik Heggheim.
72'
Lukas Kacavenda (Dinamo Zagreb) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Gianni Stensness (Viking Stavanger).
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69'
Ball abgeblockt. Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lukas Kacavenda.
68'
Wechsel Dinamo Zagreb. Arbër Hoxha kommt für Mateo Lisica.
68'
Wechsel Dinamo Zagreb. Robert Mudrazija kommt für Luka Stojkovic.
67'
Foul von Lukas Kacavenda (Dinamo Zagreb).
67'
Henrik Falchener (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Das Spiel läuft wieder.
65'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb).
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65'
Joe Bell (Viking Stavanger) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
65'
Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Joe Bell (Viking Stavanger).
62'
Foul von Josip Misic (Dinamo Zagreb).
62'
Kristoffer Askildsen (Viking Stavanger) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Handspiel von Gianni Stensness (Viking Stavanger).
60'
Wechsel Dinamo Zagreb. Lukas Kacavenda kommt für Miha Zajc.
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58'
Wechsel Viking Stavanger. Simen Kvia-Egeskog kommt für Tobias Moi.
55'
Vorbeigeschossen. Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
54'
Ball abgeblockt. Miha Zajc (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
54'
Vorbeigeschossen. Sergi Domínguez (Dinamo Zagreb) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Matteo Pérez Vinlöf nach einer Ecke.
54'
Ecke Dinamo Zagreb. Die Ecke wurde verursacht von Gianni Stensness.
53'
Vorbeigeschossen. Kristoffer Haugen (Viking Stavanger) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Zlatko Tripic mit einer Flanke nach einer Ecke.
52'
Ecke Viking Stavanger. Die Ecke wurde verursacht von Scott McKenna.
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50'
Vorbeigeschossen. Miha Zajc (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Mislav Orsic.
46'
Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Joe Bell (Viking Stavanger).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Dinamo Zagreb und Viking Stavanger ist 2:2.
49'
Ecke Dinamo Zagreb. Die Ecke wurde verursacht von Henrik Heggheim.
47'
Ball pariert. Moris Valincic (Dinamo Zagreb) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Miha Zajc mit einer Flanke.
46'
Ecke Dinamo Zagreb. Die Ecke wurde verursacht von Gianni Stensness.
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46'
Vorbeigeschossen. Mislav Orsic (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Dion Beljo.
46'
Vorbeigeschossen. Dion Beljo (Dinamo Zagreb) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Moris Valincic mit einer Flanke.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
42'
Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Joe Bell (Viking Stavanger).
41'
Vorbeigeschossen. Josip Misic (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Mislav Orsic nach einer Ecke.
40'
Ecke Dinamo Zagreb. Die Ecke wurde verursacht von Henrik Falchener.
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39'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Dinamo Zagreb und Viking Stavanger ist 2:2. Zlatko Tripic (Viking Stavanger) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von Tobias Moi.
35'
Vorbeigeschossen. Matteo Pérez Vinlöf (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
33'
Ecke Dinamo Zagreb. Die Ecke wurde verursacht von Kristoffer Haugen.
33'
Ball abgeblockt. Mateo Lisica (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Moris Valincic.
32'
Dion Beljo (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Henrik Falchener (Viking Stavanger).
31'
Vorbeigeschossen. Miha Zajc (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Luka Stojkovic.
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28'
Foul von Miha Zajc (Dinamo Zagreb).
28'
Zlatko Tripic (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Dinamo Zagreb und Viking Stavanger ist 2:1. Peter Christiansen (Viking Stavanger) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Tobias Moi.
25'
Handspiel von Dion Beljo (Dinamo Zagreb).
24'
Vorbeigeschossen. Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Mislav Orsic nach einem Konter.
23'
Ball abgeblockt. Miha Zajc (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luka Stojkovic mit einem Steilpass.
20'
Josip Misic (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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20'
Foul von Peter Christiansen (Viking Stavanger).
18'
Foul von Miha Zajc (Dinamo Zagreb).
18'
Zlatko Tripic (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Dion Beljo (Dinamo Zagreb).
16'
Gianni Stensness (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Gianni Stensness (Viking Stavanger).
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13'
Ball pariert. Edvin Austbø (Viking Stavanger) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
13'
Vorbeigeschossen. Henrik Heggheim (Viking Stavanger) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Zlatko Tripic mit einer Flanke nach einer Ecke.
12'
Ecke Viking Stavanger. Die Ecke wurde verursacht von Moris Valincic.
10'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Dinamo Zagreb und Viking Stavanger ist 2:0. Mateo Lisica (Dinamo Zagreb) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Dion Beljo nach einem Konter.
9'
Foul von Dion Beljo (Dinamo Zagreb).
9'
Henrik Falchener (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Dinamo Zagreb und Viking Stavanger ist 1:0. Dion Beljo (Dinamo Zagreb) trifft nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Matteo Pérez Vinlöf.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
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6'
Vorbeigeschossen. Matteo Pérez Vinlöf (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
6'
Ball abgeblockt. Mateo Lisica (Dinamo Zagreb) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matteo Pérez Vinlöf mit einer Flanke.
5'
Josip Misic (Dinamo Zagreb) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Peter Christiansen (Viking Stavanger).
3'
Foul von Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb).
3'
Joe Bell (Viking Stavanger) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Dinamo Zagreb und Viking Stavanger.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.