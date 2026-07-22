Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Egnatia Rrogozhinë und NK Celje ist 3:3.
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Egnatia Rrogozhinë und NK Celje ist 3:3.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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88'
Wechsel NK Celje. Rudi Pozeg Vancas kommt für Yaya Dukuly.
86'
Wechsel Egnatia Rrogozhinë. Edison Ndreca kommt für Fernando Medeiros.
86'
Wechsel Egnatia Rrogozhinë. Geralb Smajli kommt für Altin Kryeziu.
80'
Wechsel NK Celje. Veton Tusha kommt für Svit Seslar.
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80'
Wechsel NK Celje. Mark Zabukovnik kommt für Milot Avdyli.
78'
3 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Egnatia Rrogozhinë und NK Celje ist 3:3. Ibrahim Diabaté (Egnatia Rrogozhinë) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Fernando Medeiros.
74'
Wechsel Egnatia Rrogozhinë. Ibrahim Diabaté kommt für Karim Loukili.
73'
Wechsel Egnatia Rrogozhinë. Ildi Gruda kommt für Alessandro Albanese.
73'
Arbenit Xhemajli (Egnatia Rrogozhinë) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
71'
Papa Daniel (NK Celje) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
69'
Wechsel NK Celje. Andrej Kotnik kommt für Alpha Diounkou.
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69'
Wechsel NK Celje. Pijus Sirvys kommt für Armandas Kucys.
66'
2 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Egnatia Rrogozhinë und NK Celje ist 2:3. Mario Kvesic (NK Celje) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
58'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Egnatia Rrogozhinë und NK Celje ist 2:2. Fernando Medeiros (Egnatia Rrogozhinë) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Daniel Adjessa.
56'
Eljon Sota (Egnatia Rrogozhinë) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
54'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Egnatia Rrogozhinë und NK Celje ist 1:2. Armandas Kucys (NK Celje) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Leonárdo Koútris.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Egnatia Rrogozhinë und NK Celje ist 1:1.
45'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Egnatia Rrogozhinë und NK Celje ist 1:1. Mario Kvesic (NK Celje) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Svit Seslar.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
16'
Wechsel Egnatia Rrogozhinë. Daniel Adjessa kommt für Soumaila Bakayoko.
7'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Egnatia Rrogozhinë und NK Celje ist 1:0. Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Altin Kryeziu.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Egnatia Rrogozhinë und NK Celje.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.