Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Egnatia Rrogozhinë und FC Petrocub Hîncesti ist 3:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
3 : 0
Pech für FC Petrocub Hîncesti - Eigentor von Mihail Platica! Der Spielstand zwischen Egnatia Rrogozhinë und FC Petrocub Hîncesti ist 3:0. Unglücklicherweise köpft er den Ball ins eigene Tor flach ins Netz.
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33'
Petru Popescu (FC Petrocub Hîncesti) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
30'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Egnatia Rrogozhinë und FC Petrocub Hîncesti ist 2:0. Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë) trifft mit dem rechten Fuss. Vorbereitet von Guillem Jaime.
2'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Egnatia Rrogozhinë und FC Petrocub Hîncesti ist 1:0. Eneo Bitri (Egnatia Rrogozhinë) trifft mit dem rechten Fuss. Vorbereitet von Soumaila Bakayoko.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Egnatia Rrogozhinë und FC Petrocub Hîncesti.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.