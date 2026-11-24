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Schweizer Stürmer mit Mühe
COM - AEK: Beinahe vergisst man nach Manzambi und Kobel den dritten Schweizer im Einsatz am heutigen Abend. Bei AEK Athen steht Dereck Kutesa in der Startelf. Der Nati-Spieler hat bis jetzt aber kein einfaches Spiel. Bis auf einen Abschluss über den Kasten in der ersten Minute, wurde er bis anhin von der Como-Abwehr abgemeldet. Sein Tempo konnte er deshalb noch nicht zeigen. Das wird für Nico Paz und Co. in Athen aber sicherlich schwieriger als noch beim Kantersieg gegen Lens.