Mourinho auf Mission

Real Madrid marschiert bislang durch die Königsklasse: Vier Spiele, vier Siege und zwölf Punkte bedeuten Rang zwei. Mit einem Sieg könnte man zumindest über Nacht auf den ersten Platz klettern. Ganz anders sieht es bei PSV aus: Die Niederländer haben erst vier Zähler auf dem Konto und stehen auf dem 25. Platz – damit aktuell knapp ausserhalb der Playoff-Zone. Für die Madrilenen geht es darum, ihre perfekte Bilanz auszubauen, während PSV dringend punkten muss. Im Bernabéu wartet allerdings eine der schwierigsten Aufgaben Europas. Jedoch zeigten die Königlichen zuletzt gegen Celta Vigo etwas Nerven und drehten die Partie erst in der zweiten Halbzeit. Was ist heute für Perisic & Co. drin?