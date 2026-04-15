Ticker | FC Arsenal - Sporting Lissabon | Viertelfinale UEFA Champions League 2025/2026

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Arsenal und Sporting Lissabon ist 0:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Arsenal und Sporting Lissabon ist 0:0.
95'
Vorbeigeschossen. João Simões (Sporting Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
93'
Handspiel von Gabriel Jesus (FC Arsenal).
91'
Ecke FC Arsenal. Die Ecke wurde verursacht von Morten Hjulmand.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
85'
Wechsel Sporting Lissabon. Rafael Nel kommt für Trincão.
85'
Wechsel Sporting Lissabon. Georgios Vagiannidis kommt für Eduardo Quaresma.
85'
Vorbeigeschossen. Gabriel Jesus (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Martín Zubimendi.
84'
Leandro Trossard (FC Arsenal) trifft den linken Pfosten per Kopf von links aus einem ungünstigen Winkel. Vorbereitet von Max Dowman mit einer Flanke nach einer Ecke.
83'
Ecke FC Arsenal. Die Ecke wurde verursacht von João Simões.
82'
Foul von Eduardo Quaresma (Sporting Lissabon).
82'
William Saliba (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Ball abgeblockt. William Saliba (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Declan Rice mit einer Flanke.
79'
Maxi Araújo (Sporting Lissabon) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
79'
Foul von Maxi Araújo (Sporting Lissabon).
79'
Max Dowman (FC Arsenal) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
79'
Wechsel FC Arsenal. Gabriel Jesus kommt für Eberechi Eze.
79'
Wechsel FC Arsenal. Leandro Trossard kommt für Gabriel Martinelli.
77'
Wechsel Sporting Lissabon. João Simões kommt für Hidemasa Morita.
77'
Rui Silva (Sporting Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von William Saliba (FC Arsenal).
76'
Ecke FC Arsenal. Die Ecke wurde verursacht von Eduardo Quaresma.
75'
Ecke FC Arsenal. Die Ecke wurde verursacht von Eduardo Quaresma.
74'
Geovany Quenda (Sporting Lissabon) geht zu Boden, aber die Unparteiischen werten das Fallen als Schwalbe.
73'
Handspiel von Kai Havertz (FC Arsenal).
72'
Vorbeigeschossen. Eberechi Eze (FC Arsenal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Kai Havertz mit dem Kopf.
71'
Wechsel Sporting Lissabon. Daniel Bragança kommt für Pote.
71'
Wechsel Sporting Lissabon. Geovany Quenda kommt für Geny Catamo.
70'
Luis Suárez (Sporting Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Gabriel Magalhães (FC Arsenal).
67'
Ball pariert. Maxi Araújo (Sporting Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Geny Catamo.
65'
Ecke Sporting Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Piero Hincapié.
65'
Ball abgeblockt. Geny Catamo (Sporting Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
63'
Vorbeigeschossen. Hidemasa Morita (Sporting Lissabon) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz von links aus einem ungünstigen Winkel , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Pote mit einer Flanke nach einer Ecke.
63'
Wechsel FC Arsenal. Max Dowman kommt für Noni Madueke aufgrund einer Verletzung.
63'
Das Spiel läuft wieder.
61'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Noni Madueke (FC Arsenal).
60'
Ecke Sporting Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Martín Zubimendi.
57'
Vorbeigeschossen. Noni Madueke (FC Arsenal) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei.
56'
Wechsel FC Arsenal. Kai Havertz kommt für Viktor Gyökeres.
56'
Vorbeigeschossen. Gabriel Martinelli (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Eberechi Eze.
54'
Piero Hincapié (FC Arsenal) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Eduardo Quaresma (Sporting Lissabon).
51'
Ecke FC Arsenal. Die Ecke wurde verursacht von Trincão.
50'
Vorbeigeschossen. Eberechi Eze (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Noni Madueke nach einer Standardsituation.
49'
Gabriel Magalhães (FC Arsenal) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Maxi Araújo (Sporting Lissabon).
47'
Vorbeigeschossen. Maxi Araújo (Sporting Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Pote.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Arsenal und Sporting Lissabon ist 0:0.
46'
Vorbeigeschossen. Eberechi Eze (FC Arsenal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Gabriel Martinelli.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Cristhian Mosquera (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Trincão (Sporting Lissabon).
43'
Geny Catamo (Sporting Lissabon) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss von rechts aus spitzem Winkel. Vorbereitet von Maxi Araújo.
42'
Foul von William Saliba (FC Arsenal).
42'
Geny Catamo (Sporting Lissabon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Ecke FC Arsenal. Die Ecke wurde verursacht von Maxi Araújo.
37'
Cristhian Mosquera (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Maxi Araújo (Sporting Lissabon).
36'
Ball abgeblockt. Gabriel Martinelli (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Viktor Gyökeres.
33'
Foul von William Saliba (FC Arsenal).
33'
Luis Suárez (Sporting Lissabon) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
31'
Vorbeigeschossen. Pote (Sporting Lissabon) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Trincão.
30'
Ball pariert. Martín Zubimendi (FC Arsenal) versucht es per Kopf von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Declan Rice mit einer Flanke.
29'
Ecke FC Arsenal. Die Ecke wurde verursacht von Geny Catamo.
29'
Ball abgeblockt. Viktor Gyökeres (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
27'
Ecke Sporting Lissabon. Die Ecke wurde verursacht von Cristhian Mosquera.
24'
Noni Madueke (FC Arsenal) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Hidemasa Morita (Sporting Lissabon).
23'
Martín Zubimendi (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Pote (Sporting Lissabon).
22'
Foul von Cristhian Mosquera (FC Arsenal).
22'
Gonçalo Inácio (Sporting Lissabon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Ball abgeblockt. Eberechi Eze (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Declan Rice.
21'
Noni Madueke (FC Arsenal) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Pote (Sporting Lissabon).
19'
Vorbeigeschossen. Viktor Gyökeres (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Noni Madueke.
18'
Vorbeigeschossen. Trincão (Sporting Lissabon) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Morten Hjulmand.
17'
Abseits Sporting Lissabon. Morten Hjulmand spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Luis Suárez im Abseits.
14'
Das Spiel läuft wieder.
13'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Geny Catamo (Sporting Lissabon).
12'
Ball abgeblockt. Declan Rice (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Martín Zubimendi.
7'
Ecke FC Arsenal. Die Ecke wurde verursacht von Eduardo Quaresma.
6'
Ball abgeblockt. Piero Hincapié (FC Arsenal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Noni Madueke.
2'
Gabriel Martinelli (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Eduardo Quaresma (Sporting Lissabon).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Arsenal und Sporting Lissabon.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.