FC Barcelona – Feyenoord Rotterdam

Der FC Barcelona erwischt die Gäste aus Rotterdam eiskalt mit einem Blitzstart: Bereits in der dritten Minute lässt Raphinha zwei Feyenoord-Verteidiger spektakulär im Regen stehen und bringt die Katalanen damit früh in Führung. Doch als wäre ein spektakulärer Treffer nicht ausreichend, doppelt Adeyemi in der 22. Minute mit einem Schlenzer ins obere, rechte Eck nach.

Gabriel Jesus macht den Sack zu. AFP

Auch nach der Pause lassen die Hausherren nicht nach. In der 57. Minute ist es wieder Raphinha, der nach einem Zuspiel von Pedri trifft. Nur zwei Minuten später schickt auch Feyenoord endlich ein Lebenszeichen: Nacho trifft für die Gäste aus den Niederlanden. Doch gejubelt wird nur kurz: Das Tor wird wegen Abseits aberkannt. Lamine Yamal erhöht in der 77. Minute bei den Katalanen mit einem Freistosstor. Fünf Minuten später kann sich Feyenoord mit einem Tor von Sem Steijn doch noch den Ehrentreffer sichern. In der 85. Minute vollendet Neuzugang Gabriel Jesus den spanischen Zauber und zementiert mit seinem Treffer den 5:1 Sieg von Barcelona.

VfB Stuttgart – Viking Stavanger

Nachdem am Dienstag LASK sein Champions-League-Debüt gab, tritt am Mittwoch auch Viking Stavanger zum ersten Mal auf der Bühne der Königsklasse auf. Die Norweger bekommen es am ersten Spieltag mit dem VfB Stuttgart zu tun. Die Kräfteverhältnisse sind auf dem Papier klar verteilt – auf dem Platz ist es nicht anders. In der 20. Minute eröffnet Ermedin Demirovic mit dem 1:0 für die Schwaben das Score.

Hier erzielt Ermedin Demirovic seinen dritten Treffer. Getty Images

Die Gäste aus dem hohen Norden kommen jedoch nur zwei Minuten später zum Ausgleich. Bei den Auswärtsfans herrscht Ekstase nach dem historischen Treffer – das erste Königsklassen-Tor in der Vereinsgeschichte von Viking erzielt Zlatko Tripic.

Die Freude bei Stavanger hält nicht lange. Demirovic stellt die Führung nur vier Zeigerumdrehungen später wieder her. In der 32. Minute trifft der bosnische Nationalstürmer zum dritten Mal. Danach schaltet Stuttgart in den Verwaltungsmodus – versucht ab und an noch zum vierten Tor zu kommen, dies gelingt jedoch nicht. Ein souveräner Sieg für den VfB.