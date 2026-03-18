Barcelona deklassiert Newcastle mit 7:2 im Champions-League-Achtelfinale

Traf vom Punkt zum wichtigen 3:2 für Barcelona: Lamine Yamal. AFP

Während Fans von Newcastle und Barcelona verzweifelten, dachten sich neutrale Fussballfans: Was ist denn hier los? Die erste Halbzeit zwischen den Engländern und Katalanen war ein grosses Spektakel. Barcelona ging früh in Führung, Newcastle reagierte prompt. Barcelona traf erneut, wieder war Newcastle zur Stelle. Lange ein Schatten seiner selbst: Lamine Yamal. Beim 2:2 der Gäste verursachte er mit einem Ballverlust den Ausgleich, dann vergab er eine Monster-Chance aus kurzer Distanz.

Doch Yamal liess sich nicht unterkriegen. Nach einem Penaltypfiff in der Nachspielzeit der ersten Hälfte behielt er die Nerven und legte mit dem 3:2 den Grundstein zum späteren 7:2-Erfolg. Denn: Innerhalb von zehn Minuten machte Barcelona im zweiten Abschnitt den Deckel drauf. Erst traf Fermin, dann zweimal Lewandowski, bevor Raphina seinen Doppelpack schnürte. Das Spiel war gelaufen, und die nächsten Engländer verabschieden sich aus dem internationalen Wettbewerb.