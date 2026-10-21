Punkteteilung in München. Getty Images

Bayern – Arsenal 2:2

Angetrieben vom halbwegs genesenen Cheftrainer Vincent Kompany hat der FC Bayern München ohne einige fehlende Top-Kräfte den FC Arsenal nicht niederringen können. Beim 2:2 des deutschen Meisters gegen den englischen Champion ging es in der Allianz Arena 90 Minuten intensiv zur Sache.

Harry Kane bewies seine Topform. Peter Kneffel/dpa

Zum Matchwinner wäre beinahe Harry Kane avanciert, der gegen seinen Jugendclub in der 61. Minute vom Elfmeterpunkt zum 2:1 traf. Doch sein englischer Nationalmannschaftskollege Declan Rice konnte für die Gunners noch zurückschlagen und ausgleichen (82.).

Vor Kanes Strafstoss nach einem Handspiel von Jurrien Timber hatte Alphonso Davies in der 35. Minute nach einem Traumpass von Bayerns Torjäger die 1:0-Führung der Gunners durch Eberechi Eze (25.) ausgeglichen. (dpa)

Aston Villa – Viking 3:1

Auch ohne den verletzten Johan Manzambi bleibt Aston Villa auf der Erfolgsspur. Gegen Viking Stavanger bringen Barkley (23.) und Buendia (37., per Penalty) die Engländer vor der Pause auf die Siegesstrasse, ehe Heggheim (62.) den Norwegern mit einem Eigentor früh in der zweiten Hälfte den Stecker zieht. Christiansens Anschlusstor (84.) kommt zu spät für die Gäste.

Club Brügge – Lens 3:0

Im ersten Königsklassenspiel nach der öffentlichen Bekanntgabe der Trennung von seiner Ehefrau fährt Yann Sommer mit Brügge einen souveränen Heimsieg ein. Der Ex-Nati-Goalie glänzt mit starken Reflexen und sieht, dass seine Vordermannen nichts anbrennen lassen. Vanaken (45+3.), Seys (50.) und Forbs (72.) schiessen die Tore für die Belgier.

Hielt den Kasten sauber: Yann Sommer. AFP

Real Madrid – Leipzig 4:1

Nach dem spektakulären 4:3-Sieg im ersten Ligaphasenspiel in Rom bleibt Real auch in der zweiten Partie der Königsklasse makellos. Silva (43.) und Güler (52.) schiessen die ersten beiden Tore für das weisse Ballett gegen RB Leipzig, ehe es in der Schlussphase nochmals so richtig abgeht. Erst sorgt Mbappé (83.) mit dem dritten Tor der Madrilenen für die Vorentscheidung, ehe Gomis (85.) den Ehrentreffer der Leipziger markiert. Das Highlight des Tages liefert mit Diomandé dann ausgerechnet ein Ex-RB-Spieler, der mit einer sensationellen Direktabnahme für den Schlussstand von 4:1 für Real besorgt ist.

Yan Diomandé (r.) traf gegen seinen Ex-Club. Getty Images

Inter – Donetsk 1:0

Inter Mailand mit Nati-Star Manuel Akanji in der Innenverteidigung müht sich gegen Schachtjar Donezk zum ersten Sieg in der Königsklasse. Carlos Augusto (77.) schiesst das Siegtor in Unterzahl, nachdem Inter-Verteidiger Alessandro Bastoni wegen einer Tätlichkeit Gelb-Rot (68.) gesehen hatte.

Sporting – LASK 2:3

Hübscher Erfolg für den LASK. Der Österreichische Verein fährt dank starker Leistung in Lissabon drei Punkte ein.

Betis – Feyenoord 1:0

No Isco, no disco! Der frühere Spielmacher von Real Madrid sorgt mit seinem Penaltytor für den knappen Sieg von Betis Sevilla gegen Feyenoord.