Bayern München gibt sich gegen Bodø keine Blösse. Getty Images

Bayern München übernimmt von Beginn an das Kommando gegen FK Bodø/Glimt und dominiert die Partie phasenweise mit Ballbesitz von über 80 Prozent. Glimt steht aber kompakt und tief – die Roten beissen sich an der nordischen Defensive die Zähne aus. Die beste Chance der Anfangsphase vergibt Luis Díaz, danach scheitert auch Harry Kane. Vor der Pause erhöht Bayern den Druck deutlich: Jamal Musiala kommt mehrfach zum Abschluss und Joshua Kimmich trifft aus rund 21 Metern nur den Pfosten. Torlos geht es für beide Teams in die Kabine.

Nach der Pause zündet Bayern den Turbo. In der 47. Minute trifft Jamal Musiala traumhaft ins lange Eck. Es ist der erste Treffer für den Bayern nach seinem epileptischen Anfall. In der 61. Minute legt Harry Kane nach einem Freistoss von Michael Olise mit dem Kopf nach. Alphonso Davies trifft in der 77. Minute und Michael Olise vollendet herrlich per Schlenzer in der 83. Minute, ehe er in der Nachspielzeit nochmals nachdoppelt und den 5:0-Sieg zementiert.

Am malerischen Comersee wird am Donnerstagabend Geschichte geschrieben. Como spielt zum ersten Mal in der Vereinshistorie in der Champions League. Prompt gibt es den ersten Sieg – und was für einen. Gegen RB Leipzig zeigt die Mannschaft von Trainer Cesc Fabregas einen sackstarken Auftritt. Nach einer Viertelstunde gelingt Martin Baturina das viel umjubelte 1:0 für die Gastgeber. In der 38. Minute erhöht Anastasios Douvikas für Como.

Como feiert gegen RB Leipzig den ersten Sieg in seiner Champions-League-Geschichte. AFP

Der Bundesligist reibt sich verwundert die Augen. Es sollte noch dicker kommen. Nach der Pause sorgt Assane Diao für den dritten Treffer der Norditaliener. Zu viel des Guten für Leipzig, die Sachsen raffen sich auf und kommen sehenswert mit einem Schlenzer zum 1:3. Como hat aber keine Lust auf Spannung und stellt den Drei-Tore-Vorsprung in der Nachspielzeit durch Maximo Perrone wieder her – ein beeindruckender Sieg.

Auch in Manchester feiert eine Mannschaft ihr Debüt in der Champions League. Sabah FK spielt zum ersten Mal auf der ganz grossen europäischen Bühne. Der Club aus Aserbaidschan hat im Old Trafford allerdings einen ganz schweren Stand. Es spielt nur Manchester United. Eine knappe halbe Stunde können die Neulinge dagegenhalten, dann gelingt Ex-Sion-Profi Matheus Cunha der Dosenöffner für die Red Devils.

Manchester United erfüllt die Pflichtaufgabe gegen Sabah. Getty Images

Noch vor der Pause steht es 3:0, Bruno Fernandes und Benjamin Sesko erhöhen. Auch nach dem Pausentee lässt United nichts anbrennen. Lisandro Martinez sorgt nach einer Slapstick-Einlage von Sabah-Goalie Pokatilov für den vierten Treffer des Abends. Es ist gleichzeitig der Schlusspunkt in dieser deutlichen Angelegenheit.

Die Fans warten während der ersten Halbzeit vergeblich auf spannende Highlights. Einzig in der 35. Minute darf sich Prag kurz freuen: Der Treffer von Emmanuel Ayaosi wird aber kurzerhand wegen eines vorangegangenen Handspiels wieder aberkannt.

Die zweite Hälfte läuft keine fünf Minuten, da geht es plötzlich wild zu und her. Mikulas Konecny zieht die Notbremse etwas zu hart und wird mit Rot unter die Dusche geschickt. Die Hausherren sind in der Unterzahl, lassen sich davon aber kaum beirren. Nur zwei Minuten nach dem Eklat wird Danijel Sturm mit einem langen Ball an der Spitze angespielt. Der Slowene fasst sich ans Herz und setzt das Leder aus rund 16 Metern ins Netz.

Lens sichert sich nach spektakulären Schlussminuten den Sieg. AFP

Lens antwortet in der 73. Minute mit einem Treffer von Abdallah Sima, der den Ball aus kurzer Distanz über die Linie schiebt. Doch Prag gibt sich mit einem Unentschieden nicht zufrieden und Sturm legt mit seinem Tor in der 88. Spielminute die Weichen für einen Sieg. Wieder folgt die Reaktion der Gäste sofort und diesmal eindeutig: Erst sichert Florian Thauvin in der Nachspielzeit den Anschlusstreffer, zwei Minuten später bringt Ruben Aguilar die Wende und trägt den 3:2-Sieg für Lens ins Trockene.