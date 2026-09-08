Yann Sommer patzt: FC Brügge verliert Champions-League-Auftakt gegen Aston Villa

Yann Sommer muss sich mit Brügge Aston Villa geschlagen geben. IMAGO/Photo News

Für Yann Sommer verläuft der Champions-League-Auftakt mit dem FC Brügge alles andere als nach Wunsch: In einer hitzigen Partie gegen Aston Villa müssen die Belgier eine 2:3-Niederlage verbuchen. Der Ex-Nati Goalie steht dabei mit einer Szene besonders im Mittelpunkt.

In der 11. Spielminute muss sich Sommer zum ersten Mal geschlagen geben, als John McGinn den Ball ins lange Eck schlenzt. Hugo Vetlesen gleicht in der 19. Minute zwar aus, nur drei Minuten später bringt Emiliano Buendia die Villans aber erneut in Führung.

Kurz vor der Halbzeitpause dann der bittere Patzer vor dem Brügge-Tor: Ex-Nati-Goalie Yann Sommer stürmt nach einem langen Ball von Aston Villa aus dem Kasten, kommt aber gegen Nicolas Jackson deutlich zu spät. Letzterer muss die Kugel nur noch ins leere Tor befördern, um das 3:1 zu sichern.

Sommer kommt hier nicht mehr an den Ball, Jackson muss nur noch einschieben. IMAGO/Belga

In der zweiten Halbzeit kann sich Brügge zunehmend die Spielkontrolle zurückholen. Nach einem VAR-Entscheid in der 63. Minute kommt es zum Handspenalty den Nicolo Tresoldi sicher verwandelt. Trotz der Unterstützung durch Ex-FCZ-Juwel Cheveyo Tsawa ab der 77. Spielminute muss der FC Brügge eine 2:3-Niederlage verbuchen.

Johan Manzambi ist bei Aston Villa nicht mit am Start. Der Nati-Star kehrte am vergangenen Donnerstag zwar nach seiner Knieverletzung ins Training zurück – die Reise nach Belgien setzt der 20-Jährige aber aus. Trainer Unai Emery meldet sich vor Anpfiff und gibt ein Update: «Voraussichtlich wird er in ein paar Tagen wieder zur Verfügung stehen.»

Der Linzer ASK gibt am frühen Dienstagabend sein Debüt in der Königsklasse. Die Österreicher treten auswärts gegen AEK Athen an. LASK scheint sich zunächst noch nicht all zu wohl zu fühlen auf der grossen Bühen der Champions League. Der Beginn des österreichischen Meisters ist verhalten. Nach 21 Minuten jubelt Gastgeber Athen. Razvan Marin schiesst die Griechen herrlich per Freistoss in Front.

In Hälfte zwei geht es ähnlich weiter, LASK tritt nun etwas mutiger auf, wirklich gefährlich wird es aber nur selten. Auf der anderen Seite jubeln dann erneut die Griechen – Luka Jovic trifft sehenswert per Kopf. Das Tor wird nach VAR-Check aber wieder einkassiert. Damit bleibt es beim 1:0 für AEK Athen.