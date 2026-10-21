Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Brügge und RC Lens ist 3:0.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Brügge und RC Lens ist 3:0.
91'
Freddie Potts (FC Brügge) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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91'
Foul von Saud Abdulhamid (RC Lens).
91'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Ball pariert. Odsonne Édouard (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
88'
Foul von Romeo Vermant (FC Brügge).
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88'
Jean-Clair Todibo (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Vorbeigeschossen. Hugo Vetlesen (FC Brügge) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mamadou Diakhon.
86'
Ball abgeblockt. Mamadou Diakhon (FC Brügge) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Joaquin Seys.
84'
Freddie Potts (FC Brügge) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Florian Thauvin (RC Lens).
84'
Foul von Jorne Spileers (FC Brügge).
84'
Junior Kadile (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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82'
Wechsel RC Lens. Kyllian Antonio kommt für Ruben Aguilar.
82'
Wechsel FC Brügge. Milan Robberechts kommt für Carlos Forbs.
82'
Wechsel FC Brügge. Hugo Siquet kommt für Kyriani Sabbe.
82'
Wechsel FC Brügge. Romeo Vermant kommt für Nicolò Tresoldi.
81'
Vorbeigeschossen. Mamadou Diakhon (FC Brügge) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp nach einer Standardsituation.
81'
Vorbeigeschossen. Hans Vanaken (FC Brügge) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Hugo Vetlesen mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
80'
Michal Skóras (RC Lens) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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80'
Carlos Forbs (FC Brügge) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Michal Skóras (RC Lens).
80'
Joaquin Seys (FC Brügge) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Saud Abdulhamid (RC Lens).
79'
Hugo Vetlesen (FC Brügge) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
79'
Foul von Hugo Vetlesen (FC Brügge).
79'
Yacine Titraoui (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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73'
Wechsel FC Brügge. Mamadou Diakhon kommt für Jan Virgili.
72'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Brügge und RC Lens ist 3:0. Carlos Forbs (FC Brügge) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Hugo Vetlesen.
70'
Wechsel RC Lens. Yacine Titraoui kommt für Amadou Haidara.
69'
Nicolò Tresoldi (FC Brügge) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Jean-Clair Todibo (RC Lens).
67'
Wechsel FC Brügge. Hugo Vetlesen kommt für Félix Lemaréchal.
66'
Abseits FC Brügge. Félix Lemaréchal spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Carlos Forbs im Abseits.
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61'
Félix Lemaréchal (FC Brügge) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
61'
Foul von Félix Lemaréchal (FC Brügge).
61'
Saud Abdulhamid (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Vorbeigeschossen. Amadou Haidara (RC Lens) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Florian Thauvin mit einer Flanke nach einer Ecke.
60'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Yann Sommer.
60'
Ball pariert. Florian Thauvin (RC Lens) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Michal Skóras mit einer Flanke.
59'
Ball pariert. Jean-Clair Todibo (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Amadou Haidara.
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59'
Vorbeigeschossen. Matthieu Udol (RC Lens) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Florian Thauvin mit einer Flanke nach einer Ecke.
58'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Brandon Mechele.
58'
Wechsel RC Lens. Florian Thauvin kommt für Thorgan Hazard.
58'
Wechsel RC Lens. Odsonne Édouard kommt für Franjo Ivanovic.
57'
Nicolò Tresoldi (FC Brügge) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Junior Kadile (RC Lens).
57'
Ball abgeblockt. Junior Kadile (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Michaël Cuisance.
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57'
Vorbeigeschossen. Amadou Haidara (RC Lens) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Michaël Cuisance mit einer Flanke nach einer Ecke.
56'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Joaquin Seys.
53'
Foul von Freddie Potts (FC Brügge).
53'
Franjo Ivanovic (RC Lens) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Brügge und RC Lens ist 2:0. Joaquin Seys (FC Brügge) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz unten links.
50'
Ball pariert. Joaquin Seys (FC Brügge) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Carlos Forbs.
48'
Ball pariert. Matthieu Udol (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Michaël Cuisance.
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45'
Wechsel RC Lens. Jean-Clair Todibo kommt für Samson Baidoo.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Brügge und RC Lens ist 1:0.
48'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Brügge und RC Lens ist 1:0. Hans Vanaken (FC Brügge) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz unten rechts nach einer Ecke.
48'
Ball pariert. Nicolò Tresoldi (FC Brügge) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Joaquin Seys mit einer Flanke.
47'
Ecke FC Brügge. Die Ecke wurde verursacht von Saud Abdulhamid.
46'
Vorbeigeschossen. Nicolò Tresoldi (FC Brügge) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei - nach einem direkten Freistoss.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Matthieu Udol (RC Lens) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Freddie Potts (FC Brügge) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Matthieu Udol (RC Lens).
43'
Ball pariert. Junior Kadile (RC Lens) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Michaël Cuisance mit einer Flanke.
41'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Hans Vanaken.
41'
Ball abgeblockt. Michal Skóras (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
41'
Ball abgeblockt. Junior Kadile (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Franjo Ivanovic.
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41'
Vorbeigeschossen. Franjo Ivanovic (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Thorgan Hazard nach einem Konter.
39'
Ecke RC Lens. Die Ecke wurde verursacht von Brandon Mechele.
39'
Ball abgeblockt. Saud Abdulhamid (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Michal Skóras mit einem Steilpass.
37'
Vorbeigeschossen. Ruben Aguilar (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Michaël Cuisance mit einem langen Ball.
30'
Das Spiel läuft wieder.
28'
Das Spiel ist unterbrochen (FC Brügge).
28'
Ball abgeblockt. Jan Virgili (FC Brügge) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hans Vanaken.
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25'
Joaquin Seys (FC Brügge) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Ruben Aguilar (RC Lens).
22'
Jan Virgili (FC Brügge) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Saud Abdulhamid (RC Lens).
20'
Hans Vanaken (FC Brügge) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Thorgan Hazard (RC Lens).
19'
Abseits FC Brügge. Félix Lemaréchal spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Carlos Forbs im Abseits.
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15'
Vorbeigeschossen. Thorgan Hazard (RC Lens) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Michal Skóras mit einer Flanke.
13'
Franjo Ivanovic (RC Lens) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss links im Sechzehner,. Vorbereitet von Thorgan Hazard mit einem langen Ball.
13'
Ball abgeblockt. Michaël Cuisance (RC Lens) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
13'
Ball pariert. Thorgan Hazard (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
12'
Foul von Brandon Mechele (FC Brügge).
12'
Junior Kadile (RC Lens) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Das Spiel läuft wieder.
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11'
Das Spiel ist unterbrochen (RC Lens).
11'
Vorbeigeschossen. Thorgan Hazard (RC Lens) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Michal Skóras.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Brügge und RC Lens.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.