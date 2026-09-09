Liverpool setzt sich gegen Atletico Madrid durch. AFP

Die Reds gegen Atletico – ein Duell, das es in der Champions League in den letzten Jahren öfter gab. Die Startminuten sind relativ ausgeglichen, bis Julian Alvarez perfekt auf Marcos Llorente durchsteckt, der nur noch zur Führung für die Spanier einschieben muss. Der Vorsprung hält allerdings nicht, fünf Minuten vor der Pause markiert Dominik Szoboszlai den Ausgleich für Liverpool.

Das Momentum bleibt auch nach dem Pausentee auf Liverpooler Seite. Alexis Mac Allister hämmert den Ball in der 50. Minute zur erstmaligen Reds-Führung ins Netz. Die Madrilenen versuchen in der Schlussphase wieder etwas mehr Druck aufzubauen und doch noch zum Ausgleich zu kommen. Dies gelingt nicht, Liverpool gewinnt die Partie knapp – jedoch verdient.

Eine Partie, die etwa so viel Spass macht wie ein ungewürztes Pouletfilet. Nur wenige Torchancen, viele halbherzige Angriffe und viele Ballverluste prägen das Spiel. In der 75. Minute erlöst Arsenal-Captain Martin Ødegaard die Gäste aus London. Sein strammer Schuss, der via Pfosten ins Netz fliegt, bringt immerhin ein wenig Pfeffer in diese fade Angelegenheit. Es bleibt der einzige Höhepunkt bei der mageren Kost im Stadio Diego Armando Maradona.

Arsenals Captain erzielt den einzigen Treffer der Partie. AFP

Slovan Bratislava startet gleich mit einer etwas undankbaren Aufgabe in die Champions-League-Saison. Am ersten Spieltag geht es gleich nach Paris zum aktuellen Titelverteidiger. Es wird das erwartete Spiel: PSG dominiert nach Belieben, die Slowaken versuchen so gut es geht, dagegenzuhalten. Dies gelingt nur bedingt. Weltfussballer Ousmane Dembélé trifft in der 17. und 23. Minute und sorgt so für einen komfortablen Vorsprung für die Pariser. Wenig später bereitet Dembélé dann den dritten Treffer für PSG vor – WM-Final-Torschütze Ferran Torres netzt ein. Es droht ein ganz bitterer Abend für Slovan zu werden.

Ferran Torres glänzt als Dreifach-Torschütze. AFP

Gleich nach Wiederanpfiff geht das muntere Toreschiessen weiter. Erneut ist es Torres, der sehenswert per Schlenzer zum 4:0 trifft. Der Torhunger des Spaniers ist damit aber noch nicht gestillt. Zehn Minuten später schnürt er seinen Dreierpack. Der Ehrentreffer der Slowaken ist nur noch Resultatkosmetik. Mit Fabian Ruiz trägt sich ein weiterer Weltmeister im Dienste PSGs kurz vor Schluss auch noch in die Liste der Torschützen ein.

Galatasaray gelingt in Lissabon ein Traumstart. Lucas Torreira drückt den Ball in der sechsten Minute über die Linie. Der Torwart klärt zwar noch, der Ball ist aber schon ganz über dem weissen Strich. Das lässt Sporting so nicht auf sich sitzen und kommt nach einer knappen halben Stunde durch Geny Catamo zum Ausgleich. Von da an übernehmen die Hausherren das Zepter. Luis Suarez und Rodrigo Zalazar treffen für den grün-weissen Hauptstadt-Club in der zweiten Hälfte und drehen damit das Spiel endgültig.