Ticker | FC Liverpool - Paris Saint-Germain | Viertelfinale UEFA Champions League 2025/2026

João Neves (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Wechsel Paris Saint-Germain. Beraldo kommt für Warren Zaïre-Emery.
81'
Ball abgeblockt. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Achraf Hakimi.
80'
Vorbeigeschossen. Ryan Gravenberch (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Rio Ngumoha.
78'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Hernández.
76'
Foul von Bradley Barcola (Paris Saint-Germain).
76'
Milos Kerkez (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Abseits FC Liverpool. Cody Gakpo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mohamed Salah im Abseits.
74'
Wechsel FC Liverpool. Curtis Jones kommt für Alexis Mac Allister.
72'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Liverpool und Paris Saint-Germain ist 0:1. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Khvicha Kvaratskhelia.
72'
Ball abgeblockt. Rio Ngumoha (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Milos Kerkez.
71'
Ball pariert. Rio Ngumoha (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Milos Kerkez.
71'
Ball abgeblockt. Alexis Mac Allister (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
70'
João Neves (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Cody Gakpo (FC Liverpool).
70'
Ball abgeblockt. Mohamed Salah (FC Liverpool) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Florian Wirtz.
68'
Vorbeigeschossen. Alexis Mac Allister (FC Liverpool) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Dominik Szoboszlai mit einer Flanke nach einer Ecke.
68'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Achraf Hakimi.
67'
Wechsel FC Liverpool. Rio Ngumoha kommt für Joe Gomez.
67'
João Neves (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Cody Gakpo (FC Liverpool).
65'
VAR Entscheidung: Kein Elfmeter FC Liverpool.
64'
Ball abgeblockt. Dominik Szoboszlai (FC Liverpool) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Florian Wirtz.
64'
Ball abgeblockt. Joe Gomez (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ryan Gravenberch.
63'
Ball pariert. Ryan Gravenberch (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Milos Kerkez mit einem langen Ball.
62'
Foul von Marquinhos (Paris Saint-Germain).
62'
Cody Gakpo (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Abseits Paris Saint-Germain. Khvicha Kvaratskhelia spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ousmane Dembélé im Abseits.
58'
Abseits Paris Saint-Germain. Warren Zaïre-Emery spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ousmane Dembélé im Abseits.
57'
Vorbeigeschossen. Milos Kerkez (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Mohamed Salah mit einem Steilpass.
56'
Foul von Vitinha (Paris Saint-Germain).
56'
Florian Wirtz (FC Liverpool) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
55'
Vorbeigeschossen. Ryan Gravenberch (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Dominik Szoboszlai.
53'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Ousmane Dembélé.
52'
Wechsel Paris Saint-Germain. Bradley Barcola kommt für Désiré Doué aufgrund einer Verletzung.
52'
Das Spiel läuft wieder.
51'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Désiré Doué (Paris Saint-Germain).
49'
Vorbeigeschossen. Joe Gomez (FC Liverpool) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Mohamed Salah mit einer Flanke nach einer Ecke.
49'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Matvey Safonov.
49'
Ball pariert. Cody Gakpo (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Florian Wirtz.
46'
Abseits FC Liverpool. Ibrahima Konaté spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Cody Gakpo im Abseits.
45'
Wechsel FC Liverpool. Cody Gakpo kommt für Alexander Isak.
45'
Wechsel FC Liverpool. Joe Gomez kommt für Jeremie Frimpong.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Liverpool und Paris Saint-Germain ist 0:0.
48'
Abseits FC Liverpool. Ryan Gravenberch spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alexander Isak im Abseits.
48'
Foul von Désiré Doué (Paris Saint-Germain).
48'
Dominik Szoboszlai (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Abseits Paris Saint-Germain. Vitinha spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Warren Zaïre-Emery im Abseits.
46'
Alexis Mac Allister (FC Liverpool) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
46'
João Neves (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Alexis Mac Allister (FC Liverpool).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Abseits Paris Saint-Germain. Lucas Hernández spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Désiré Doué im Abseits.
44'
Vorbeigeschossen. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
42'
Ball pariert. Vitinha (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Ousmane Dembélé.
39'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Khvicha Kvaratskhelia.
38'
Wechsel Paris Saint-Germain. Lucas Hernández kommt für Nuno Mendes aufgrund einer Verletzung.
36'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Ibrahima Konaté.
36'
Ball abgeblockt. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ousmane Dembélé.
34'
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Jeremie Frimpong (FC Liverpool).
32'
Vorbeigeschossen. Milos Kerkez (FC Liverpool) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
31'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Marquinhos.
31'
Ball abgeblockt. Virgil van Dijk (FC Liverpool) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt.
31'
Wechsel FC Liverpool. Mohamed Salah kommt für Hugo Ekitiké aufgrund einer Verletzung.
30'
Das Spiel läuft wieder.
28'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Hugo Ekitiké (FC Liverpool).
27'
Foul von Désiré Doué (Paris Saint-Germain).
27'
Milos Kerkez (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von João Neves (Paris Saint-Germain).
25'
Jeremie Frimpong (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Désiré Doué (Paris Saint-Germain).
23'
Milos Kerkez (FC Liverpool) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Abseits FC Liverpool. Ryan Gravenberch spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alexander Isak im Abseits.
20'
Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Florian Wirtz (FC Liverpool).
19'
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Virgil van Dijk (FC Liverpool).
17'
Vorbeigeschossen. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von João Neves.
16'
Vorbeigeschossen. Ryan Gravenberch (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Virgil van Dijk mit dem Kopf nach einer Standardsituation.
15'
Foul von Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain).
15'
Alexis Mac Allister (FC Liverpool) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain).
13'
Ibrahima Konaté (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Ball pariert. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss vom linken Flügel, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
7'
Ball pariert. Alexander Isak (FC Liverpool) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Dominik Szoboszlai mit einer Flanke.
6'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von João Neves.
3'
Ball pariert. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Désiré Doué.
3'
Ball abgeblockt. Vitinha (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
3'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Ibrahima Konaté.
3'
Ball abgeblockt. Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Khvicha Kvaratskhelia.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Liverpool und Paris Saint-Germain.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.