Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Porto und Manchester City ist 0:2.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Porto und Manchester City ist 0:2.
95'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Nehuén Pérez.
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95'
Ball abgeblockt. Enzo Fernández (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
95'
Vorbeigeschossen. Marc Guéhi (Manchester City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Elliot Anderson mit einer Flanke nach einer Ecke.
94'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Diogo Costa.
94'
Ball pariert. Enzo Fernández (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
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94'
Vorbeigeschossen. Enzo Fernández (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei - nach einem direkten Freistoss.
93'
Erling Haaland (Manchester City) sieht eine Gelbe Karte.
93'
Pablo Rosario (FC Porto) sieht eine Gelbe Karte.
93'
Erling Haaland (Manchester City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Pablo Rosario (FC Porto).
91'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
91'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Porto und Manchester City ist 0:2. Erling Haaland (Manchester City) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Rayan Aït-Nouri nach einer Ecke.
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91'
Vorbeigeschossen. Iliman Ndiaye (Manchester City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
90'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Diogo Costa.
90'
Ball pariert. Elliot Anderson (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Rayan Aït-Nouri.
87'
Foul von Marc Guéhi (Manchester City).
87'
Jakub Kiwior (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Enzo Fernández (Manchester City) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Pablo Rosario (FC Porto).
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85'
Vorbeigeschossen. Rayan Aït-Nouri (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Enzo Fernández nach einem Konter.
84'
Ecke FC Porto. Die Ecke wurde verursacht von Marc Guéhi.
84'
Ball abgeblockt. Seko Fofana (FC Porto) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Borja Sainz.
83'
Vorbeigeschossen. Erling Haaland (Manchester City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Iliman Ndiaye mit einer Flanke.
83'
Wechsel FC Porto. Seko Fofana kommt für Gabri Veiga.
83'
Foul von Enzo Fernández (Manchester City).
83'
Pablo Rosario (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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79'
Abseits FC Porto. Francisco Moura spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Borja Sainz im Abseits.
78'
Foul von Rúben Dias (Manchester City).
78'
Gabri Veiga (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Jakub Kiwior.
77'
Ball abgeblockt. Rayan Aït-Nouri (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Erling Haaland.
76'
Vorbeigeschossen. Pepê (FC Porto) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Santiago Giménez mit einer Flanke.
75'
Wechsel Manchester City. Rayan Aït-Nouri kommt für Phil Foden.
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75'
Wechsel Manchester City. Mateo Kovacic kommt für Ayyoub Bouaddi.
75'
Abseits Manchester City. Phil Foden spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Iliman Ndiaye im Abseits.
74'
Enzo Fernández (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Pablo Rosario (FC Porto).
73'
Wechsel FC Porto. Santiago Giménez kommt für André Silva.
73'
Wechsel FC Porto. Francisco Moura kommt für Martim Fernandes.
72'
Foul von Erling Haaland (Manchester City).
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72'
Jakub Kiwior (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Abseits FC Porto. Martim Fernandes spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen André Silva im Abseits.
69'
Ball abgeblockt. Phil Foden (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Elliot Anderson.
68'
Wechsel FC Porto. Borja Sainz kommt für William Gomes.
68'
Wechsel FC Porto. Hwang In-Beom kommt für Alan Varela.
68'
Foul von Ayyoub Bouaddi (Manchester City).
68'
Gabri Veiga (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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66'
Ball pariert. Iliman Ndiaye (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Phil Foden mit einem langen Ball.
63'
Vorbeigeschossen. Gabri Veiga (FC Porto) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Pepê nach einer Standardsituation.
63'
Foul von Phil Foden (Manchester City).
63'
Martim Fernandes (FC Porto) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
62'
Wechsel Manchester City. Elliot Anderson kommt für Rayan Cherki.
62'
Wechsel Manchester City. Iliman Ndiaye kommt für Antoine Semenyo.
62'
Vorbeigeschossen. William Gomes (FC Porto) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Alan Varela.
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58'
Foul von Erling Haaland (Manchester City).
58'
Alberto Costa (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Vorbeigeschossen. Alan Varela (FC Porto) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Pablo Rosario.
53'
Ecke FC Porto. Die Ecke wurde verursacht von Gianluigi Donnarumma.
53'
Ball abgeblockt. Ayyoub Bouaddi (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rúben Dias.
51'
Das Spiel läuft wieder.
50'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Pepê (FC Porto).
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49'
Gianluigi Donnarumma (Manchester City) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
49'
Abseits FC Porto. William Gomes spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Pepê im Abseits.
48'
Wechsel Manchester City. Abdukodir Khusanov kommt für Josko Gvardiol.
47'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Porto und Manchester City ist 0:1. Erling Haaland (Manchester City) trifft per Kopf aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Enzo Fernández.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Porto und Manchester City ist 0:0.
48'
Foul von Rúben Dias (Manchester City).
48'
André Silva (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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47'
Abseits FC Porto. Pablo Rosario spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen William Gomes im Abseits.
46'
Foul von Antoine Semenyo (Manchester City).
46'
Alberto Costa (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Das Spiel läuft wieder.
42'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Gabri Veiga (FC Porto).
40'
Enzo Fernández (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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40'
Foul von Pablo Rosario (FC Porto).
38'
Foul von Enzo Fernández (Manchester City).
38'
Pablo Rosario (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Josko Gvardiol (Manchester City) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
37'
Foul von Josko Gvardiol (Manchester City).
37'
William Gomes (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Ayyoub Bouaddi (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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35'
Foul von Gabri Veiga (FC Porto).
32'
Ball pariert. Rayan Cherki (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten.
32'
Ball pariert. Erling Haaland (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Matheus Nunes.
31'
Abseits FC Porto. Alberto Costa spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen William Gomes im Abseits.
30'
Marc Guéhi (Manchester City) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Pepê (FC Porto).
29'
Ball pariert. Phil Foden (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Rayan Cherki.
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28'
Ayyoub Bouaddi (Manchester City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Gabri Veiga (FC Porto).
27'
Vorbeigeschossen. Erling Haaland (Manchester City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Antoine Semenyo mit einer Flanke.
25'
Abseits FC Porto. André Silva spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Pablo Rosario im Abseits.
24'
Foul von Marc Guéhi (Manchester City).
24'
Pepê (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Erling Haaland (Manchester City).
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24'
Nehuén Pérez (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Antoine Semenyo (Manchester City).
22'
Alberto Costa (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Antoine Semenyo (Manchester City).
22'
Alberto Costa (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Diogo Costa.
21'
Ball pariert. Erling Haaland (Manchester City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Phil Foden mit einer Flanke.
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17'
Foul von Enzo Fernández (Manchester City).
17'
Pablo Rosario (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Ball pariert. Antoine Semenyo (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Enzo Fernández.
15'
Josko Gvardiol (Manchester City) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Alberto Costa (FC Porto).
14'
Abseits FC Porto. Gabri Veiga spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Pepê im Abseits.
9'
Josko Gvardiol (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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9'
Foul von William Gomes (FC Porto).
6'
Foul von Erling Haaland (Manchester City).
6'
Alberto Costa (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Josko Gvardiol (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Alberto Costa (FC Porto).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Porto und Manchester City.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.