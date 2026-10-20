Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Porto und PSV Eindhoven ist 0:1.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Porto und PSV Eindhoven ist 0:1.
95'
Ball pariert. Alberto Costa (FC Porto) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Hwang In-Beom mit einer Flanke.
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95'
Ball abgeblockt. Hwang In-Beom (FC Porto) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
94'
Handspiel von Borja Sainz (FC Porto).
92'
Abseits FC Porto. Diogo Costa spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Borja Sainz im Abseits.
92'
Vorbeigeschossen. Sven Mijnans (PSV Eindhoven) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Amir Bouhamdi.
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91'
Vorbeigeschossen. Pepê (FC Porto) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Pablo Rosario.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Wechsel PSV Eindhoven. Ryan Flamingo kommt für Filip Kostic aufgrund einer Verletzung.
88'
Wechsel PSV Eindhoven. Amir Bouhamdi kommt für Ivan Perisic.
87'
Das Spiel läuft wieder.
87'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Filip Kostic (PSV Eindhoven).
86'
Foul von Ivan Perisic (PSV Eindhoven).
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86'
Alberto Costa (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Guus Til (PSV Eindhoven) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Alberto Costa (FC Porto).
83'
Abseits FC Porto. Pepê spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Borja Sainz im Abseits.
83'
Abseits PSV Eindhoven. Ivan Perisic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Sven Mijnans im Abseits.
82'
Vorbeigeschossen. Dennis Man (PSV Eindhoven) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Sven Mijnans nach einem Konter.
81'
Wechsel PSV Eindhoven. Dennis Man kommt für Esmir Bajraktarevic.
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81'
Wechsel PSV Eindhoven. Noah Fernandez kommt für Mauro Júnior.
80'
Vorbeigeschossen. Jakub Kiwior (FC Porto) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Souza.
79'
Foul von Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven).
79'
Hwang In-Beom (FC Porto) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
78'
Ball pariert. Alberto Costa (FC Porto) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
76'
Wechsel FC Porto. Seko Fofana kommt für Victor Froholdt.
76'
Foul von Filip Kostic (PSV Eindhoven).
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76'
Pepê (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Mauro Júnior (PSV Eindhoven) sieht eine Gelbe Karte.
75'
Mauro Júnior (PSV Eindhoven) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Pepê (FC Porto).
74'
Wechsel PSV Eindhoven. Armando Obispo kommt für Yarek Gasiorowski.
73'
Vorbeigeschossen. Pablo Rosario (FC Porto) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
73'
Ecke FC Porto. Die Ecke wurde verursacht von Sergiño Dest.
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72'
Kodai Sano (PSV Eindhoven) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Jan Bednarek (FC Porto).
72'
Ball abgeblockt. Victor Froholdt (FC Porto) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von André Silva.
72'
Ball pariert. André Silva (FC Porto) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
69'
Wechsel FC Porto. Souza kommt für Zaidu Sanusi.
68'
Ecke PSV Eindhoven. Die Ecke wurde verursacht von Hwang In-Beom.
67'
Ball abgeblockt. Sergiño Dest (PSV Eindhoven) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Esmir Bajraktarevic.
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66'
Sven Mijnans (PSV Eindhoven) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Jakub Kiwior (FC Porto).
61'
Ball pariert. Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sven Mijnans.
60'
Ecke PSV Eindhoven. Die Ecke wurde verursacht von Pepê.
58'
Wechsel FC Porto. Hwang In-Beom kommt für Gabri Veiga.
58'
Wechsel FC Porto. Borja Sainz kommt für Oskar Pietuszewski.
58'
Wechsel FC Porto. André Silva kommt für Samu Aghehowa.
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57'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Porto und PSV Eindhoven ist 0:1. Guus Til (PSV Eindhoven) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Sven Mijnans.
57'
Vorbeigeschossen. Sven Mijnans (PSV Eindhoven) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Esmir Bajraktarevic.
57'
Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven) trifft den rechten Pfosten mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Ivan Perisic mit einer Flanke.
56'
Vorbeigeschossen. Samu Aghehowa (FC Porto) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Gabri Veiga mit einer Flanke nach einem Konter.
53'
Abseits PSV Eindhoven. Matej Kovár spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ivan Perisic im Abseits.
52'
Vorbeigeschossen. Guus Til (PSV Eindhoven) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Esmir Bajraktarevic mit einer Flanke.
51'
Das Spiel läuft wieder.
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49'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jan Bednarek (FC Porto).
48'
Vorbeigeschossen. Pablo Rosario (FC Porto) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Samu Aghehowa.
47'
Foul von Kodai Sano (PSV Eindhoven).
47'
Pablo Rosario (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Porto und PSV Eindhoven ist 0:0.
46'
Ball pariert. Sergiño Dest (PSV Eindhoven) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mauro Júnior.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
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43'
Ecke PSV Eindhoven. Die Ecke wurde verursacht von Jan Bednarek.
43'
Abseits FC Porto. Diogo Costa spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Samu Aghehowa im Abseits.
42'
Filip Kostic (PSV Eindhoven) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss links im Sechzehner,.
40'
Vorbeigeschossen. Gabri Veiga (FC Porto) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Pablo Rosario nach einer Standardsituation.
39'
Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
39'
Foul von Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven).
39'
Gabri Veiga (FC Porto) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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37'
Vorbeigeschossen. Oskar Pietuszewski (FC Porto) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jakub Kiwior.
36'
Filip Kostic (PSV Eindhoven) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Pepê (FC Porto).
35'
Abseits FC Porto. Diogo Costa spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Oskar Pietuszewski im Abseits.
35'
Foul von Mauro Júnior (PSV Eindhoven).
35'
Pepê (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Vorbeigeschossen. Mauro Júnior (PSV Eindhoven) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einem Konter.
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31'
Ball abgeblockt. Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Guus Til.
31'
Foul von Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven).
31'
Gabri Veiga (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Sven Mijnans (PSV Eindhoven).
30'
Victor Froholdt (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Ecke FC Porto. Die Ecke wurde verursacht von Yarek Gasiorowski.
24'
Abseits PSV Eindhoven. Filip Kostic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ivan Perisic im Abseits.
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21'
Ball abgeblockt. Ivan Perisic (PSV Eindhoven) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Guus Til.
18'
Abseits FC Porto. Pablo Rosario spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Oskar Pietuszewski im Abseits.
18'
Foul von Sergiño Dest (PSV Eindhoven).
18'
Oskar Pietuszewski (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Vorbeigeschossen. Mauro Júnior (PSV Eindhoven) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Sergiño Dest.
14'
Ball abgeblockt. Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sven Mijnans.
13'
Kodai Sano (PSV Eindhoven) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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13'
Foul von Gabri Veiga (FC Porto).
11'
Vorbeigeschossen. Guus Til (PSV Eindhoven) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Esmir Bajraktarevic.
10'
Vorbeigeschossen. Guus Til (PSV Eindhoven) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ivan Perisic mit einer Flanke.
9'
Vorbeigeschossen. Oskar Pietuszewski (FC Porto) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
7'
Vorbeigeschossen. Oskar Pietuszewski (FC Porto) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Samu Aghehowa.
7'
Vorbeigeschossen. Ivan Perisic (PSV Eindhoven) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Lutsharel Geertruida.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Porto und PSV Eindhoven.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.