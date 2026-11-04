Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Porto und SSC Neapel ist 4:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Porto und SSC Neapel ist 4:1.
92'
Abseits FC Porto. Diogo Costa spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Samu Aghehowa im Abseits.
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92'
Ball pariert. Noa Lang (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Scott McTominay.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
4 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Porto und SSC Neapel ist 4:1. Samu Aghehowa (FC Porto) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten rechts.
88'
Rafa Marín (SSC Neapel) sieht die Rote Karte.
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88'
Elfmeter für FC Porto. Samu Aghehowa wurde im Strafraum gefoult.
88'
Rafa Marín verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
88'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Santiago Giménez.
87'
Vorbeigeschossen. Rafa Marín (SSC Neapel) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Kevin De Bruyne mit einer Flanke nach einer Ecke.
87'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Jan Bednarek.
86'
Ball abgeblockt. Victor Froholdt (FC Porto) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hwang In-Beom.
82'
Vorbeigeschossen. Billy Gilmour (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Rasmus Højlund.
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82'
Foul von Hwang In-Beom (FC Porto).
82'
Kevin De Bruyne (SSC Neapel) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Wechsel SSC Neapel. Lorenzo Lucca kommt für Matteo Politano.
80'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Porto und SSC Neapel ist 3:1. Jakub Kiwior (FC Porto) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Hwang In-Beom mit einer Flanke nach einer Ecke.
80'
Ecke FC Porto. Die Ecke wurde verursacht von Amir Rrahmani.
78'
Wechsel SSC Neapel. Giovane kommt für Antonio Vergara.
78'
Wechsel SSC Neapel. Noa Lang kommt für Frank Anguissa.
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78'
Wechsel FC Porto. Seko Fofana kommt für Pepê.
78'
Wechsel FC Porto. Hwang In-Beom kommt für Gabri Veiga.
77'
Ball pariert. Antonio Vergara (SSC Neapel) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Billy Gilmour mit einem Steilpass.
76'
Ball pariert. Samu Aghehowa (FC Porto) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Santiago Giménez.
74'
Samu Aghehowa (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Amir Rrahmani (SSC Neapel).
71'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Porto und SSC Neapel ist 2:1. Gabri Veiga (FC Porto) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Santiago Giménez mit einem Steilpass nach einem Konter.
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70'
Ball pariert. Santiago Giménez (FC Porto) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Gabri Veiga.
69'
Vorbeigeschossen. Pepê (FC Porto) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Pablo Rosario.
67'
Wechsel FC Porto. Zaidu Sanusi kommt für Martim Fernandes.
67'
Wechsel FC Porto. Santiago Giménez kommt für Borja Sainz.
65'
Vorbeigeschossen. Martim Fernandes (FC Porto) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Pablo Rosario.
65'
Ball abgeblockt. Alberto Costa (FC Porto) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
64'
Vorbeigeschossen. Jakub Kiwior (FC Porto) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
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63'
Gabri Veiga (FC Porto) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Samu Aghehowa.
62'
Ball abgeblockt. Borja Sainz (FC Porto) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jan Bednarek.
61'
Handspiel von Samu Aghehowa (FC Porto).
60'
Abseits FC Porto. Jakub Kiwior spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Borja Sainz im Abseits.
59'
Samu Aghehowa (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Amir Rrahmani (SSC Neapel).
58'
Ball pariert. Scott McTominay (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Matteo Politano.
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57'
Foul von Pepê (FC Porto).
57'
Scott McTominay (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Wechsel FC Porto. Samu Aghehowa kommt für André Silva.
56'
Jan Bednarek (FC Porto) trifft die Latte per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Gabri Veiga mit einer Flanke nach einer Ecke.
55'
Ecke FC Porto. Die Ecke wurde verursacht von Amir Rrahmani.
55'
Vorbeigeschossen. Alberto Costa (FC Porto) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Pepê.
54'
Abseits SSC Neapel. Alex Meret spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Scott McTominay im Abseits.
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52'
Ball pariert. Pablo Rosario (FC Porto) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
49'
Ball pariert. Gabri Veiga (FC Porto) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von André Silva.
46'
Das Spiel läuft wieder.
46'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jan Bednarek (FC Porto).
46'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Rasmus Højlund (SSC Neapel).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Porto und SSC Neapel ist 1:1.
48'
Ecke FC Porto. Die Ecke wurde verursacht von Sam Beukema.
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47'
Gabri Veiga (FC Porto) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
46'
Foul von Gabri Veiga (FC Porto).
46'
Billy Gilmour (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
43'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Porto und SSC Neapel ist 1:1. Scott McTominay (SSC Neapel) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte.
43'
Ball pariert. Rasmus Højlund (SSC Neapel) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Kevin De Bruyne.
43'
Ball pariert. Matteo Politano (SSC Neapel) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Frank Anguissa mit dem Kopf.
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39'
Abseits SSC Neapel. Kevin De Bruyne spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Antonio Vergara im Abseits.
37'
Abseits SSC Neapel. Matteo Politano spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kevin De Bruyne im Abseits.
37'
Vorbeigeschossen. Gabri Veiga (FC Porto) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei - nach einem direkten Freistoss.
36'
Scott McTominay (SSC Neapel) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
36'
Victor Froholdt (FC Porto) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Scott McTominay (SSC Neapel).
35'
Amir Rrahmani (SSC Neapel) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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35'
Gabri Veiga (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Amir Rrahmani (SSC Neapel).
35'
Foul von Gabri Veiga (FC Porto).
35'
Amir Rrahmani (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Borja Sainz (FC Porto).
32'
Billy Gilmour (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Alberto Costa.
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30'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Martim Fernandes.
30'
Vorbeigeschossen. Rasmus Højlund (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Kevin De Bruyne nach einem Konter.
28'
Foul von Pepê (FC Porto).
28'
Billy Gilmour (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Ecke FC Porto. Die Ecke wurde verursacht von Sam Beukema.
25'
Gabri Veiga (FC Porto) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Scott McTominay (SSC Neapel).
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24'
Foul von Amir Rrahmani (SSC Neapel).
24'
André Silva (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Kevin De Bruyne (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Jakub Kiwior (FC Porto).
21'
Frank Anguissa (SSC Neapel) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
21'
Gabri Veiga (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Frank Anguissa (SSC Neapel).
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19'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Alberto Costa.
18'
André Silva (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Amir Rrahmani (SSC Neapel).
17'
Foul von Frank Anguissa (SSC Neapel).
17'
Gabri Veiga (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Porto und SSC Neapel ist 1:0. Jan Bednarek (FC Porto) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Gabri Veiga mit einer Flanke nach einer Ecke.
11'
Ecke FC Porto. Die Ecke wurde verursacht von Rafa Marín.
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7'
Vorbeigeschossen. Borja Sainz (FC Porto) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
6'
Ecke FC Porto. Die Ecke wurde verursacht von Sam Beukema.
5'
Ball abgeblockt. Rasmus Højlund (SSC Neapel) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Scott McTominay.
4'
Abseits FC Porto. Martim Fernandes spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Pepê im Abseits.
3'
Vorbeigeschossen. Scott McTominay (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Matteo Politano mit einer Flanke.
1'
Antonio Vergara (SSC Neapel) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
1'
Foul von Antonio Vergara (SSC Neapel).
Werbung
1'
Jan Bednarek (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Abseits FC Porto. Martim Fernandes spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Borja Sainz im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Porto und SSC Neapel.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.