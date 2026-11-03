Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Villarreal und Paris Saint-Germain ist 0:6.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Villarreal und Paris Saint-Germain ist 0:6.
93'
Vorbeigeschossen. Georges Mikautadze (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Pape Gueye.
Werbung
90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Alberto Moleiro (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Sergi Cardona.
89'
Vorbeigeschossen. Georges Mikautadze (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Tajon Buchanan mit einer Flanke.
88'
David Boly (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
88'
Foul von Sergi Cardona (FC Villarreal).
86'
Quentin Ndjantou (Paris Saint-Germain) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Pape Gueye (FC Villarreal).
81'
Mika Godts (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Renato Veiga (FC Villarreal).
80'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Renato Veiga.
80'
Ball abgeblockt. Beraldo (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Fabián Ruiz.
Werbung
79'
Wechsel FC Villarreal. Pau Navarro kommt für Alex Freeman.
78'
0 : 6
Tor! Der Spielstand zwischen FC Villarreal und Paris Saint-Germain ist 0:6. David Boly (Paris Saint-Germain) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, in die Tormitte. Vorbereitet von João Neves.
78'
Alberto Moleiro (FC Villarreal) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
78'
Mika Godts (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Alberto Moleiro (FC Villarreal).
76'
Abseits FC Villarreal. Carlos Maciá spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tajon Buchanan im Abseits.
74'
Quentin Ndjantou (Paris Saint-Germain) sieht eine Gelbe Karte.
Werbung
74'
Wechsel Paris Saint-Germain. Beraldo kommt für Vitinha.
74'
Wechsel Paris Saint-Germain. Quentin Ndjantou kommt für Désiré Doué.
74'
Wechsel Paris Saint-Germain. David Boly kommt für Achraf Hakimi.
73'
João Neves (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Pape Gueye (FC Villarreal).
72'
Vorbeigeschossen. Georges Mikautadze (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Alberto Moleiro.
70'
Ball abgeblockt. João Neves (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Vitinha.
Werbung
69'
Vorbeigeschossen. Alberto Moleiro (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Georges Mikautadze.
66'
Sergi Cardona (FC Villarreal) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
66'
Ferran Torres (Paris Saint-Germain) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Santiago Mouriño (FC Villarreal).
66'
Ball pariert. Pape Gueye (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Georges Mikautadze.
63'
Wechsel FC Villarreal. Alberto Moleiro kommt für Santi Comesaña.
63'
Wechsel FC Villarreal. Georges Mikautadze kommt für Ayoze Pérez.
Werbung
63'
Wechsel FC Villarreal. Tani Oluwaseyi kommt für Carlos Romero.
62'
Abseits Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Fabián Ruiz im Abseits.
60'
Ball pariert. João Neves (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
60'
Wechsel Paris Saint-Germain. Ferran Torres kommt für Maghnes Akliouche.
60'
Wechsel Paris Saint-Germain. Mika Godts kommt für Senny Mayulu.
59'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Renato Veiga.
58'
Foul von Maghnes Akliouche (Paris Saint-Germain).
Werbung
58'
Sergi Cardona (FC Villarreal) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
58'
Vorbeigeschossen. Lucas Hernández (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Désiré Doué mit einer Flanke nach einer Ecke.
57'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Santiago Mouriño.
55'
João Neves (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Santi Comesaña (FC Villarreal).
54'
Ball pariert. Désiré Doué (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Achraf Hakimi mit einem langen Ball.
52'
Ball abgeblockt. Alex Freeman (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
Werbung
52'
Ball abgeblockt. Pape Gueye (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sergi Cardona.
51'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von Vitinha.
51'
Ball abgeblockt. Carlos Romero (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sergi Cardona.
50'
0 : 5
Tor! Der Spielstand zwischen FC Villarreal und Paris Saint-Germain ist 0:5. Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Vitinha mit einem langen Ball nach einer Standardsituation.
50'
Santiago Mouriño (FC Villarreal) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
49'
Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Santiago Mouriño (FC Villarreal).
Werbung
49'
Maghnes Akliouche (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Sergi Cardona (FC Villarreal).
48'
Vorbeigeschossen. Sergi Cardona (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einem Konter.
47'
João Neves (Paris Saint-Germain) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Santi Comesaña (FC Villarreal).
45'
Wechsel FC Villarreal. Sergi Cardona kommt für Nicolas Pepe.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Villarreal und Paris Saint-Germain ist 0:4.
Werbung
48'
Ball pariert. Lucas Hernández (Paris Saint-Germain) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Désiré Doué mit einer Flanke.
47'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Renato Veiga.
47'
Ball abgeblockt. Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Désiré Doué.
47'
Ball pariert. Ayoze Pérez (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
46'
Illia Zabarnyi (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Ayoze Pérez (FC Villarreal).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
Werbung
45'
Santi Comesaña (FC Villarreal) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Senny Mayulu (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Santi Comesaña (FC Villarreal).
43'
Ball pariert. Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Achraf Hakimi.
42'
Foul von Maghnes Akliouche (Paris Saint-Germain).
42'
Tajon Buchanan (FC Villarreal) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
42'
Senny Mayulu (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
42'
Foul von Santiago Mouriño (FC Villarreal).
38'
João Neves (Paris Saint-Germain) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Ayoze Pérez (FC Villarreal).
37'
Maghnes Akliouche (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Santiago Mouriño (FC Villarreal).
36'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Péter Gulácsi.
36'
Ball pariert. Désiré Doué (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Senny Mayulu.
Werbung
35'
Matvey Safonov (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Renato Veiga (FC Villarreal).
34'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Hernández.
32'
Senny Mayulu (Paris Saint-Germain) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Santiago Mouriño (FC Villarreal).
31'
Ball abgeblockt. Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Maghnes Akliouche.
29'
Vorbeigeschossen. Tajon Buchanan (FC Villarreal) versucht es per Kopf links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Alex Freeman.
Werbung
28'
Vorbeigeschossen. Illia Zabarnyi (Paris Saint-Germain) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
28'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Renato Veiga.
26'
Maghnes Akliouche (Paris Saint-Germain) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Santi Comesaña (FC Villarreal).
22'
Vorbeigeschossen. Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Maghnes Akliouche mit einem Steilpass.
21'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Pape Gueye.
20'
Désiré Doué (Paris Saint-Germain) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
20'
Foul von Santiago Mouriño (FC Villarreal).
17'
0 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen FC Villarreal und Paris Saint-Germain ist 0:4. Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Maghnes Akliouche.
16'
Ball abgeblockt. Maghnes Akliouche (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
16'
Foul von Lucas Hernández (Paris Saint-Germain).
16'
Pape Gueye (FC Villarreal) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
13'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen FC Villarreal und Paris Saint-Germain ist 0:3. Senny Mayulu (Paris Saint-Germain) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, oben links.
13'
Ball abgeblockt. João Neves (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Achraf Hakimi.
Werbung
12'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Villarreal und Paris Saint-Germain ist 0:2. Désiré Doué (Paris Saint-Germain) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Maghnes Akliouche.
9'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Villarreal und Paris Saint-Germain ist 0:1. João Neves (Paris Saint-Germain) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz oben rechts nach einer Ecke.
8'
Ecke Paris Saint-Germain. Die Ecke wurde verursacht von Carlos Romero.
6'
Ball pariert. Désiré Doué (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Maghnes Akliouche.
5'
Ball abgeblockt. Désiré Doué (Paris Saint-Germain) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von João Neves.
4'
Ball abgeblockt. Nicolas Pepe (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alex Freeman mit einem langen Ball.
4'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von Fabián Ruiz.
Werbung
3'
Ball abgeblockt. Carlos Romero (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
3'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von João Neves.
2'
Foul von Lucas Hernández (Paris Saint-Germain).
2'
Nicolas Pepe (FC Villarreal) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Villarreal und Paris Saint-Germain.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.