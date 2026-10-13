Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Villarreal und SSC Neapel ist 3:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Villarreal und SSC Neapel ist 3:1.
93'
Abseits FC Villarreal. Juan Foyth spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Sergi Cardona im Abseits.
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92'
Ball abgeblockt. Ayoze Pérez (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Carlos Romero.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Foul von Pau Navarro (FC Villarreal).
89'
Noa Lang (SSC Neapel) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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89'
Pau Navarro (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Rasmus Højlund (SSC Neapel).
88'
Foul von Nathan Saliba (FC Villarreal).
88'
Stanislav Lobotka (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Villarreal und SSC Neapel ist 3:1. Tani Oluwaseyi (FC Villarreal) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Ayoze Pérez.
85'
Giovanni Di Lorenzo (SSC Neapel) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
85'
Tani Oluwaseyi (FC Villarreal) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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85'
Foul von Giovanni Di Lorenzo (SSC Neapel).
85'
Handspiel von Lorenzo Lucca (SSC Neapel).
84'
Sergi Cardona (FC Villarreal) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Stanislav Lobotka (SSC Neapel).
84'
Wechsel FC Villarreal. Sergi Cardona kommt für Pape Gueye.
83'
Wechsel FC Villarreal. Ayoze Pérez kommt für Santi Comesaña.
82'
Ball abgeblockt. Lorenzo Lucca (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von David Neres mit einem Steilpass.
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81'
Ball pariert. Rasmus Højlund (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Lorenzo Lucca.
79'
Alex Freeman (FC Villarreal) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Noa Lang (SSC Neapel).
78'
Ball abgeblockt. Alex Freeman (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pape Gueye.
78'
Ball pariert. Tani Oluwaseyi (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Santi Comesaña.
77'
Vorbeigeschossen. Amir Rrahmani (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Rasmus Højlund nach einer Ecke.
77'
Vorbeigeschossen. Rasmus Højlund (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
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76'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Santiago Mouriño.
75'
Foul von Pau Navarro (FC Villarreal).
75'
Rasmus Højlund (SSC Neapel) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Santi Comesaña (FC Villarreal).
75'
Stanislav Lobotka (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Wechsel SSC Neapel. Lorenzo Lucca kommt für Rafa Marín.
72'
Wechsel SSC Neapel. Stanislav Lobotka kommt für Billy Gilmour.
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69'
Nathan Saliba (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Gefährliches Spiel von Benoît Badiashile (SSC Neapel).
68'
Wechsel FC Villarreal. Juan Foyth kommt für Alberto Moleiro.
67'
Nathan Saliba (FC Villarreal) sieht eine Gelbe Karte.
67'
Nathan Saliba (FC Villarreal) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Benoît Badiashile (SSC Neapel).
67'
Handspiel von Noa Lang (SSC Neapel).
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66'
Foul von Kevin De Bruyne (SSC Neapel).
66'
Pape Gueye (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Santiago Mouriño (FC Villarreal).
65'
Noa Lang (SSC Neapel) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
65'
Vorbeigeschossen. Pape Gueye (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
63'
Wechsel FC Villarreal. Alex Freeman kommt für Georges Mikautadze.
63'
Wechsel FC Villarreal. Tani Oluwaseyi kommt für Gerard Moreno.
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62'
Kevin De Bruyne (SSC Neapel) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
62'
Santiago Mouriño (FC Villarreal) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Kevin De Bruyne (SSC Neapel).
61'
Abseits SSC Neapel. Leonardo Spinazzola spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rasmus Højlund im Abseits.
61'
Wechsel SSC Neapel. David Neres kommt für Matteo Politano.
60'
Wechsel SSC Neapel. Leonardo Spinazzola kommt für Scott McTominay.
60'
Wechsel SSC Neapel. Noa Lang kommt für Giovane.
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56'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von Benoît Badiashile.
55'
Giovane (SSC Neapel) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
55'
Foul von Giovane (SSC Neapel).
55'
Santiago Mouriño (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Ball abgeblockt. Santi Comesaña (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nathan Saliba.
52'
Vorbeigeschossen. Gerard Moreno (FC Villarreal) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Renato Veiga mit dem Kopf nach einer Standardsituation.
51'
Foul von Benoît Badiashile (SSC Neapel).
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51'
Pape Gueye (FC Villarreal) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
50'
Vorbeigeschossen. Alberto Moleiro (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Gerard Moreno nach einem Konter.
49'
Vorbeigeschossen. Nathan Saliba (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Santi Comesaña mit dem Kopf.
48'
Das Spiel läuft wieder.
47'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Luiz Júnior (FC Villarreal).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Villarreal und SSC Neapel ist 2:1.
47'
Foul von Kevin De Bruyne (SSC Neapel).
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47'
Nathan Saliba (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Vorbeigeschossen. Kevin De Bruyne (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Rasmus Højlund.
42'
Ball abgeblockt. Alberto Moleiro (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Renato Veiga.
41'
Handspiel von Benoît Badiashile (SSC Neapel).
40'
Das Spiel läuft wieder.
39'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Rafa Marín (SSC Neapel).
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39'
Kevin De Bruyne (SSC Neapel) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Gerard Moreno (FC Villarreal).
36'
Vorbeigeschossen. Scott McTominay (SSC Neapel) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Matteo Politano mit einer Flanke nach einer Ecke.
35'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Carlos Romero.
35'
Ball abgeblockt. Matteo Politano (SSC Neapel) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kevin De Bruyne.
34'
Abseits SSC Neapel. Giovane spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Scott McTominay im Abseits.
33'
Georges Mikautadze (FC Villarreal) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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33'
Foul von Georges Mikautadze (FC Villarreal).
33'
Kevin De Bruyne (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Nathan Saliba.
30'
Abseits FC Villarreal. Carlos Romero spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Gerard Moreno im Abseits.
26'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Villarreal und SSC Neapel ist 2:1. Santiago Mouriño (FC Villarreal) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Gerard Moreno.
23'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Villarreal und SSC Neapel ist 1:1. Georges Mikautadze (FC Villarreal) trifft mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel in die Tormitte.
22'
Abseits SSC Neapel. Rasmus Højlund spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Giovane im Abseits.
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22'
Rasmus Højlund (SSC Neapel) trifft die Latte per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Matteo Politano mit einer Flanke.
19'
Vorbeigeschossen. Renato Veiga (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Santi Comesaña.
17'
Vorbeigeschossen. Scott McTominay (SSC Neapel) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Giovanni Di Lorenzo.
17'
Abseits FC Villarreal. Santi Comesaña spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Gerard Moreno im Abseits.
16'
Vorbeigeschossen. Gerard Moreno (FC Villarreal) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Alberto Moleiro mit einer Flanke nach einer Ecke.
15'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von Scott McTominay.
14'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von Amir Rrahmani.
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14'
Ball abgeblockt. Carlos Romero (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pape Gueye.
13'
Alberto Moleiro (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Rafa Marín (SSC Neapel).
12'
Vorbeigeschossen. Pape Gueye (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Ecke.
11'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von Benoît Badiashile.
11'
Ball abgeblockt. Georges Mikautadze (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
8'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Villarreal und SSC Neapel ist 0:1. Amir Rrahmani (SSC Neapel) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten rechts nach einer Ecke.
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7'
Ball pariert. Amir Rrahmani (SSC Neapel) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Billy Gilmour mit einer Flanke.
7'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Santi Comesaña.
5'
Foul von Santiago Mouriño (FC Villarreal).
5'
Giovane (SSC Neapel) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Villarreal und SSC Neapel.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.