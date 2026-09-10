AS Roma findet gegen Fenerbahçe Istanbul kein Rezept. AFP

Lange sieht es in der ersten Halbzeit so aus, als wäre die Choreo der Fenerbahçe-Fans zu Beginn das spannendste, was diese Partie zu bieten hat. Doch nach über 25 Minuten ohne Torchancen auf beiden Seiten folgt der Treffer wie aus dem Nichts: In der 39. Minute setzt Roma-Captain Bryan Cristante einen Distanzschuss ab und bringt die Italiener damit in Führung.

Fenerbahçe erhöht den Druck nach der Halbzeitpause und wird in der 47. Minute belohnt. Die italienische Innenverteidigung verschläft ein Zuspiel auf Archie Brown und muss zusehen, wie der Engländer im Alleingang aufs Tor zieht und trifft. Von da an läuft es richtig rund bei den Hausherren und das Pressing wird stetig erhöht. AS Roma antwortet sofort, setzt die Intensität des Spiels ebenfalls höher und plötzlich beginnt die Partie, doch noch Spass zu machen.

Fenerbahçe-Fans zelebrieren die Rückkehr in die Champions League mit einer beeindruckenden Choreo. AFP

Immer wieder verlegt sich das Spielgeschehen in die Strafräume, der entscheidende Coup will aber keinem der beiden Teams gelingen und so endet die Champions-League-Rückkehr von Fenerbahçe Istanbul in einem 1:1-Unentschieden gegen die AS Roma.

PSV Eindhoven dominiert über weite Strecken das Geschehen, tut sich gegen Schachtar Donezk aber schwer, aus dem vielen Ballbesitz wirklich gefährliche Möglichkeiten zu gestalten. Die Ukrainer stehen defensiv kompakt und lauern auf ihre Chancen. Als bereits vieles auf ein torloses Remis in der ersten Halbzeit hindeutet, folgt der bittere Rückschlag für die Gastgeber: Kurz vor der Pause schlägt Schachtar zu und geht mit 1:0 in Führung. Damit muss Eindhoven trotz spielerischer Vorteile mit einem Rückstand in die Kabine.

Auch Eindhoven trennt sich mit einem 1:1 von Doneszk. Getty Images

Die Niederländer können sich in der Halbzeitpause sammeln und schlagen in der 48. Minute zurück: Sergiño Dest versenkt den Ball nach einem Zuspiel von Armando Obisp supercool in der rechten Ecke. Eindhoven drängt von da an auf die Wende, doch Schachtar hält dagegen und wartet auf gefährliche Umschaltmomente. So trennen sich die beiden Teams ebenfalls mit einem 1:1.