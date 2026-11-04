Fenerbahce

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Fenerbahçe Istanbul und FC Liverpool ist 3:2.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Fenerbahçe Istanbul und FC Liverpool ist 3:2.
93'
Vorbeigeschossen. Virgil van Dijk (FC Liverpool) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Cody Gakpo.
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92'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Kojo Peprah Oppong.
92'
Ball abgeblockt. Alexander Isak (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alexis Mac Allister mit einem langen Ball.
91'
Vorbeigeschossen. Mattéo Guendouzi (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss vom rechten Flügel aber der Ball geht links vorbei.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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91'
Bradley Barcola (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Archie Brown (Fenerbahçe Istanbul).
89'
Foul von Bradley Barcola (FC Liverpool).
89'
Kojo Peprah Oppong (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Wechsel Fenerbahçe Istanbul. Oguz Aydin kommt für Mason Greenwood.
88'
Vorbeigeschossen. Alexander Isak (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Cody Gakpo mit einer Flanke.
86'
Vorbeigeschossen. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
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85'
Alexis Mac Allister (FC Liverpool) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
85'
Foul von Alexis Mac Allister (FC Liverpool).
85'
Kerem Aktürkoglu (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Wechsel FC Liverpool. Lewis Koumas kommt für Trey Nyoni.
84'
Foul von Bradley Barcola (FC Liverpool).
84'
N'Golo Kanté (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Vorbeigeschossen. Cody Gakpo (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Florian Wirtz.
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82'
Ball pariert. Virgil van Dijk (FC Liverpool) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
81'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Kerem Aktürkoglu.
79'
3 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Fenerbahçe Istanbul und FC Liverpool ist 3:2. Vedat Muriqi (Fenerbahçe Istanbul) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Archie Brown mit einer Flanke.
78'
Abseits FC Liverpool. Florian Wirtz spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Bradley Barcola im Abseits.
76'
Wechsel FC Liverpool. Milos Kerkez kommt für Kostas Tsimikas.
75'
Foul von Trey Nyoni (FC Liverpool).
75'
Mason Greenwood (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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75'
Wechsel Fenerbahçe Istanbul. Kerem Aktürkoglu kommt für Irfan Can Kahveci.
74'
Wechsel Fenerbahçe Istanbul. Mert Müldür kommt für Nélson Semedo.
73'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Fenerbahçe Istanbul und FC Liverpool ist 2:2. Archie Brown (Fenerbahçe Istanbul) trifft mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, unten links nach einer Ecke.
73'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Trey Nyoni.
73'
Ball abgeblockt. Nélson Semedo (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Milan Skriniar.
71'
Ball abgeblockt. Mason Greenwood (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Irfan Can Kahveci mit einem langen Ball.
70'
Foul von Jérémy Jacquet (FC Liverpool).
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70'
Nélson Semedo (Fenerbahçe Istanbul) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
69'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Fenerbahçe Istanbul und FC Liverpool ist 1:2. Alexander Isak (FC Liverpool) trifft per Kopf aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Cody Gakpo mit einer Flanke.
66'
Wechsel FC Liverpool. Cody Gakpo kommt für Rio Ngumoha.
66'
Wechsel FC Liverpool. Alexander Isak kommt für Víctor Muñoz.
66'
Wechsel FC Liverpool. Florian Wirtz kommt für Joe Gomez.
66'
Rio Ngumoha (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Nélson Semedo (Fenerbahçe Istanbul).
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64'
Abseits Fenerbahçe Istanbul. Mason Greenwood spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Vedat Muriqi im Abseits.
64'
Vorbeigeschossen. Archie Brown (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Irfan Can Kahveci.
63'
Wechsel Fenerbahçe Istanbul. Vedat Muriqi kommt für Romelu Lukaku.
62'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Milan Skriniar.
62'
Vorbeigeschossen. Víctor Muñoz (FC Liverpool) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Joe Gomez.
61'
Vorbeigeschossen. Joe Gomez (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jérémy Jacquet.
60'
Ball pariert. Romelu Lukaku (Fenerbahçe Istanbul) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Irfan Can Kahveci mit einer Flanke.
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59'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Alisson Becker.
59'
Ball pariert. Archie Brown (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten.
59'
Foul von Rio Ngumoha (FC Liverpool).
59'
Milan Skriniar (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Abseits Fenerbahçe Istanbul. Irfan Can Kahveci spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mason Greenwood im Abseits.
57'
Ball pariert. Virgil van Dijk (FC Liverpool) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Kostas Tsimikas mit einer Flanke.
56'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Ederson.
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56'
Ball pariert. Bradley Barcola (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Kostas Tsimikas.
55'
Alexis Mac Allister (FC Liverpool) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von N'Golo Kanté (Fenerbahçe Istanbul).
53'
Rio Ngumoha (FC Liverpool) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Mason Greenwood (Fenerbahçe Istanbul).
52'
Joe Gomez (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Irfan Can Kahveci (Fenerbahçe Istanbul).
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52'
Ball pariert. Alexis Mac Allister (FC Liverpool) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Kostas Tsimikas mit einer Flanke.
51'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Kojo Peprah Oppong.
50'
Foul von Virgil van Dijk (FC Liverpool).
50'
Irfan Can Kahveci (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Nélson Semedo.
49'
Ball abgeblockt. Rio Ngumoha (FC Liverpool) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alexis Mac Allister.
47'
Foul von Jérémy Jacquet (FC Liverpool).
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47'
Milan Skriniar (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Vorbeigeschossen. Dominik Szoboszlai (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Fenerbahçe Istanbul und FC Liverpool ist 1:1.
46'
Abseits FC Liverpool. Joe Gomez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Bradley Barcola im Abseits.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Alisson Becker.
44'
Ball pariert. Mason Greenwood (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Romelu Lukaku.
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44'
Víctor Muñoz (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Archie Brown (Fenerbahçe Istanbul).
42'
Vorbeigeschossen. N'Golo Kanté (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mason Greenwood.
41'
Vorbeigeschossen. Ismail Yüksek (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
41'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Trey Nyoni.
40'
Foul von Víctor Muñoz (FC Liverpool).
40'
Kojo Peprah Oppong (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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39'
Kostas Tsimikas (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Nélson Semedo (Fenerbahçe Istanbul).
39'
Vorbeigeschossen. Mason Greenwood (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Mattéo Guendouzi.
37'
Vorbeigeschossen. Bradley Barcola (FC Liverpool) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Víctor Muñoz mit einer Flanke.
36'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Milan Skriniar.
35'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Archie Brown.
34'
Ball abgeblockt. Mattéo Guendouzi (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Archie Brown mit dem Kopf.
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34'
Vorbeigeschossen. Mattéo Guendouzi (Fenerbahçe Istanbul) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mason Greenwood nach einer Standardsituation.
33'
Foul von Virgil van Dijk (FC Liverpool).
33'
Mason Greenwood (Fenerbahçe Istanbul) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
29'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Fenerbahçe Istanbul und FC Liverpool ist 1:1. Mason Greenwood (Fenerbahçe Istanbul) verwandelt einen Freistoss direkt, mit dem rechten Fuss unten links.
28'
Foul von Dominik Szoboszlai (FC Liverpool).
28'
N'Golo Kanté (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Rio Ngumoha (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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27'
Foul von Nélson Semedo (Fenerbahçe Istanbul).
27'
Irfan Can Kahveci (Fenerbahçe Istanbul) trifft die Latte mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz. Vorbereitet von Archie Brown.
25'
Archie Brown (Fenerbahçe Istanbul) sieht eine Gelbe Karte.
25'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Fenerbahçe Istanbul und FC Liverpool ist 0:1. Trey Nyoni (FC Liverpool) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
25'
Ball abgeblockt. Rio Ngumoha (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kostas Tsimikas.
24'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Nélson Semedo.
20'
Ball abgeblockt. Jérémy Jacquet (FC Liverpool) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dominik Szoboszlai mit einer Flanke.
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19'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Kojo Peprah Oppong.
17'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Ismail Yüksek.
16'
Kostas Tsimikas (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Mason Greenwood (Fenerbahçe Istanbul).
15'
Virgil van Dijk (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Romelu Lukaku (Fenerbahçe Istanbul).
13'
Ball abgeblockt. Dominik Szoboszlai (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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12'
Rio Ngumoha (FC Liverpool) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von N'Golo Kanté (Fenerbahçe Istanbul).
9'
Alexis Mac Allister (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Mason Greenwood (Fenerbahçe Istanbul).
7'
Foul von Víctor Muñoz (FC Liverpool).
7'
Mattéo Guendouzi (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Vorbeigeschossen. Jérémy Jacquet (FC Liverpool) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Dominik Szoboszlai mit einer Flanke nach einer Ecke.
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3'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Ederson.
3'
Vorbeigeschossen. Víctor Muñoz (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Bradley Barcola.
3'
Vorbeigeschossen. Bradley Barcola (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Víctor Muñoz.
3'
Vorbeigeschossen. Víctor Muñoz (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei.
1'
Foul von Romelu Lukaku (Fenerbahçe Istanbul).
1'
Jérémy Jacquet (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Fenerbahçe Istanbul und FC Liverpool.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.