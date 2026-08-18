Fenerbahce

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Fenerbahçe Istanbul und Olympique Lyon ist 1:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Fenerbahçe Istanbul und Olympique Lyon ist 1:1.
93'
Ball abgeblockt. Romelu Lukaku (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mattéo Guendouzi.
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93'
Ball abgeblockt. Loïs Openda (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kail Boudache.
91'
Wechsel Olympique Lyon. Mohamed Ouédraogo kommt für Malick Fofana.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Ball pariert. Corentin Tolisso (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
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86'
Wechsel Olympique Lyon. Mads Bidstrup kommt für Tyler Morton.
86'
Abseits Fenerbahçe Istanbul. Ederson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Romelu Lukaku im Abseits.
85'
Das Spiel läuft wieder.
84'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Corentin Tolisso (Olympique Lyon).
84'
Milan Skriniar (Fenerbahçe Istanbul) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
84'
Foul von Milan Skriniar (Fenerbahçe Istanbul).
84'
Corentin Tolisso (Olympique Lyon) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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82'
Wechsel Fenerbahçe Istanbul. Romelu Lukaku kommt für Vedat Muriqi.
81'
N'Golo Kanté (Fenerbahçe Istanbul) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
81'
Foul von N'Golo Kanté (Fenerbahçe Istanbul).
81'
Kail Boudache (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Dorgeles Nene (Fenerbahçe Istanbul) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss links im Sechzehner,. Vorbereitet von Mattéo Guendouzi nach einem Konter.
78'
Marco Asensio (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Corentin Tolisso (Olympique Lyon).
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78'
Nathan Aké (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Loïs Openda (Olympique Lyon).
75'
Wechsel Olympique Lyon. Kail Boudache kommt für Ernest Nuamah.
75'
Wechsel Olympique Lyon. Clinton Mata kommt für Ruben Kluivert.
73'
Wechsel Fenerbahçe Istanbul. Marco Asensio kommt für Talisca.
73'
Wechsel Fenerbahçe Istanbul. Dorgeles Nene kommt für Kerem Aktürkoglu.
72'
Ball pariert. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahçe Istanbul) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Archie Brown mit einer Flanke.
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70'
Vorbeigeschossen. Mason Greenwood (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
64'
Foul von Talisca (Fenerbahçe Istanbul).
64'
Tyler Morton (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Ball pariert. Vedat Muriqi (Fenerbahçe Istanbul) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Archie Brown mit einer Flanke.
62'
Vedat Muriqi (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Moussa Niakhaté (Olympique Lyon).
62'
Vorbeigeschossen. Tyler Morton (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Standardsituation.
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60'
Foul von Milan Skriniar (Fenerbahçe Istanbul).
60'
Corentin Tolisso (Olympique Lyon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Abseits Olympique Lyon. Tanner Tessmann spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Loïs Openda im Abseits.
57'
Vorbeigeschossen. Talisca (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Mason Greenwood.
55'
Mason Greenwood (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Tyler Morton (Olympique Lyon).
55'
Ball pariert. Ernest Nuamah (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss vom rechten Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
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53'
Das Spiel läuft wieder.
53'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ainsley Maitland-Niles (Olympique Lyon).
53'
Foul von Archie Brown (Fenerbahçe Istanbul).
53'
Ainsley Maitland-Niles (Olympique Lyon) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
Ball abgeblockt. Tanner Tessmann (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Loïs Openda.
52'
Ball pariert. Corentin Tolisso (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Malick Fofana.
52'
Loïs Openda (Olympique Lyon) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Corentin Tolisso.
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51'
Foul von N'Golo Kanté (Fenerbahçe Istanbul).
51'
Tanner Tessmann (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Mattéo Guendouzi (Fenerbahçe Istanbul).
50'
Corentin Tolisso (Olympique Lyon) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
47'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Fenerbahçe Istanbul und Olympique Lyon ist 1:1. Mason Greenwood (Fenerbahçe Istanbul) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, oben links. Vorbereitet von Kerem Aktürkoglu.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Fenerbahçe Istanbul und Olympique Lyon ist 0:1.
46'
Handspiel von Corentin Tolisso (Olympique Lyon).
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Nélson Semedo (Fenerbahçe Istanbul).
45'
Malick Fofana (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Milan Skriniar (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Loïs Openda (Olympique Lyon).
42'
Ball pariert. Mason Greenwood (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mattéo Guendouzi mit einem langen Ball.
42'
Foul von Corentin Tolisso (Olympique Lyon).
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42'
Kerem Aktürkoglu (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Fenerbahçe Istanbul und Olympique Lyon ist 0:1. Loïs Openda (Olympique Lyon) trifft per Kopf aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Corentin Tolisso mit einer Flanke.
37'
Abner Vinícius (Olympique Lyon) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
37'
Milan Skriniar (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Abner Vinícius (Olympique Lyon).
36'
Ball abgeblockt. Malick Fofana (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ernest Nuamah mit einem langen Ball.
36'
Ball pariert. Mason Greenwood (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Nélson Semedo.
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34'
Foul von Mason Greenwood (Fenerbahçe Istanbul).
34'
Malick Fofana (Olympique Lyon) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
Archie Brown (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Ernest Nuamah (Olympique Lyon).
28'
Nélson Semedo (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Malick Fofana (Olympique Lyon).
26'
Abseits Fenerbahçe Istanbul. Nathan Aké spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nélson Semedo im Abseits.
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23'
Abseits Fenerbahçe Istanbul. Ederson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kerem Aktürkoglu im Abseits.
23'
Ball pariert. Tanner Tessmann (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
22'
Kerem Aktürkoglu (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Ruben Kluivert (Olympique Lyon).
20'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Ruben Kluivert.
20'
Ball abgeblockt. Talisca (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von N'Golo Kanté.
18'
Nathan Aké (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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18'
Foul von Loïs Openda (Olympique Lyon).
15'
Vorbeigeschossen. Archie Brown (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Vedat Muriqi.
13'
Ball abgeblockt. Loïs Openda (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tanner Tessmann mit dem Kopf.
12'
Loïs Openda (Olympique Lyon) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Milan Skriniar (Fenerbahçe Istanbul).
9'
Vorbeigeschossen. Vedat Muriqi (Fenerbahçe Istanbul) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Mattéo Guendouzi mit einer Flanke.
9'
Das Spiel läuft wieder.
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7'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Moussa Niakhaté (Olympique Lyon).
6'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Tanner Tessmann.
5'
Ball abgeblockt. Ruben Kluivert (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Corentin Tolisso.
4'
Foul von Mason Greenwood (Fenerbahçe Istanbul).
4'
Malick Fofana (Olympique Lyon) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
3'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Ruben Kluivert.
2'
Foul von Loïs Openda (Olympique Lyon).
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2'
Nathan Aké (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Ernest Nuamah (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Kerem Aktürkoglu (Fenerbahçe Istanbul).
1'
Foul von Vedat Muriqi (Fenerbahçe Istanbul).
1'
Moussa Niakhaté (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Fenerbahçe Istanbul und Olympique Lyon.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.