Fenerbahce

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Fenerbahçe Istanbul und Slavia Prag ist 2:2.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Fenerbahçe Istanbul und Slavia Prag ist 2:2.
93'
Emmanuel Ayaosi (Slavia Prag) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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93'
Foul von Archie Brown (Fenerbahçe Istanbul).
92'
Foul von Mojmír Chytil (Slavia Prag).
92'
Ismail Yüksek (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Vorbeigeschossen. Ismail Yüksek (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Irfan Can Kahveci.
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91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Fenerbahçe Istanbul und Slavia Prag ist 2:2. Pavel Kacor (Slavia Prag) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Emmanuel Ayaosi mit einer Flanke.
89'
Foul von Emmanuel Ayaosi (Slavia Prag).
89'
Archie Brown (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Ball pariert. David Zima (Slavia Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pavel Kacor.
88'
Ismail Yüksek (Fenerbahçe Istanbul) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
88'
Pavel Kacor (Slavia Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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88'
Foul von Ismail Yüksek (Fenerbahçe Istanbul).
85'
Wechsel Slavia Prag. Pavel Kacor kommt für Mubarak Suleiman.
85'
Wechsel Slavia Prag. Michal Sadílek kommt für Lukás Provod.
85'
Vorbeigeschossen. Dorgeles Nene (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Romelu Lukaku.
83'
Jakub Markovic (Slavia Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Romelu Lukaku (Fenerbahçe Istanbul).
82'
Wechsel Fenerbahçe Istanbul. Ismail Yüksek kommt für Kerem Aktürkoglu.
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82'
Wechsel Fenerbahçe Istanbul. Irfan Can Kahveci kommt für Mason Greenwood.
82'
Vorbeigeschossen. Romelu Lukaku (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Mason Greenwood.
81'
Ball pariert. Emmanuel Ayaosi (Slavia Prag) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lukás Provod.
76'
Ecke Slavia Prag. Die Ecke wurde verursacht von Kerem Aktürkoglu.
75'
Wechsel Slavia Prag. Toumani Diakité kommt für Oskar Kubiak.
74'
Foul von Mojmír Chytil (Slavia Prag).
74'
Mattéo Guendouzi (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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72'
Foul von David Moses (Slavia Prag).
72'
Archie Brown (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Vorbeigeschossen. Romelu Lukaku (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Mattéo Guendouzi mit dem Kopf nach einer Ecke.
70'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Samuel Isife.
69'
Vorbeigeschossen. Samuel Isife (Slavia Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Mojmír Chytil.
68'
Ecke Slavia Prag. Die Ecke wurde verursacht von N'Golo Kanté.
67'
Ball abgeblockt. Mubarak Suleiman (Slavia Prag) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Emmanuel Ayaosi.
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66'
Ecke Slavia Prag. Die Ecke wurde verursacht von Dorgeles Nene.
64'
Vorbeigeschossen. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Dorgeles Nene.
64'
Ball pariert. Dorgeles Nene (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Romelu Lukaku.
63'
Wechsel Fenerbahçe Istanbul. Dorgeles Nene kommt für Oguz Aydin.
63'
Wechsel Fenerbahçe Istanbul. Romelu Lukaku kommt für Vedat Muriqi.
62'
Wechsel Slavia Prag. Samuel Isife kommt für Tomás Vlcek.
62'
Wechsel Slavia Prag. Mojmír Chytil kommt für Danijel Sturm.
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61'
Ball abgeblockt. Wiktor Nowak (Slavia Prag) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Danijel Sturm.
61'
Vorbeigeschossen. Mubarak Suleiman (Slavia Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
60'
Wiktor Nowak (Slavia Prag) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
60'
Mattéo Guendouzi (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Wiktor Nowak (Slavia Prag).
57'
Vedat Muriqi (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Ange N'Guessan (Slavia Prag).
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55'
Nélson Semedo (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Mubarak Suleiman (Slavia Prag).
54'
Vorbeigeschossen. Lukás Provod (Slavia Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von David Moses.
54'
Kojo Peprah Oppong (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von David Moses (Slavia Prag).
53'
Mattéo Guendouzi (Fenerbahçe Istanbul) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von David Moses (Slavia Prag).
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51'
Das Spiel läuft wieder.
49'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Oskar Kubiak (Slavia Prag).
49'
Milan Skriniar (Fenerbahçe Istanbul) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
49'
Foul von Milan Skriniar (Fenerbahçe Istanbul).
49'
Oskar Kubiak (Slavia Prag) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Vorbeigeschossen. Emmanuel Ayaosi (Slavia Prag) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Wiktor Nowak.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Fenerbahçe Istanbul und Slavia Prag ist 2:1.
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48'
Vorbeigeschossen. Danijel Sturm (Slavia Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei - nach einem direkten Freistoss.
47'
Foul von Milan Skriniar (Fenerbahçe Istanbul).
47'
Lukás Provod (Slavia Prag) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Ball abgeblockt. Lukás Provod (Slavia Prag) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mubarak Suleiman.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball pariert. Vedat Muriqi (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
41'
Foul von Oguz Aydin (Fenerbahçe Istanbul).
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41'
David Moses (Slavia Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Ecke Slavia Prag. Die Ecke wurde verursacht von Milan Skriniar.
38'
Mason Greenwood (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Ange N'Guessan (Slavia Prag).
37'
Handspiel von Lukás Provod (Slavia Prag).
37'
Vorbeigeschossen. Oguz Aydin (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von N'Golo Kanté.
36'
Ball abgeblockt. Danijel Sturm (Slavia Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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35'
Handspiel von Kerem Aktürkoglu (Fenerbahçe Istanbul).
35'
Ball abgeblockt. Danijel Sturm (Slavia Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
32'
Ecke Slavia Prag. Die Ecke wurde verursacht von Nélson Semedo.
31'
N'Golo Kanté (Fenerbahçe Istanbul) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
31'
Foul von N'Golo Kanté (Fenerbahçe Istanbul).
31'
David Zima (Slavia Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Jakub Markovic.
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31'
Vorbeigeschossen. Nélson Semedo (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Kerem Aktürkoglu.
30'
Foul von Mattéo Guendouzi (Fenerbahçe Istanbul).
30'
Wiktor Nowak (Slavia Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Vorbeigeschossen. Milan Skriniar (Fenerbahçe Istanbul) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Standardsituation.
28'
Archie Brown (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von David Moses (Slavia Prag).
27'
Vorbeigeschossen. Mattéo Guendouzi (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Mason Greenwood.
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25'
Abseits Slavia Prag. Emmanuel Ayaosi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mubarak Suleiman im Abseits.
22'
Ball abgeblockt. Oguz Aydin (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
22'
Kojo Peprah Oppong (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Emmanuel Ayaosi (Slavia Prag).
21'
Wechsel Fenerbahçe Istanbul. Kojo Peprah Oppong kommt für Nathan Aké aufgrund einer Verletzung.
21'
Das Spiel läuft wieder.
19'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Nathan Aké (Fenerbahçe Istanbul).
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18'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Wiktor Nowak.
17'
Foul von Archie Brown (Fenerbahçe Istanbul).
17'
Oskar Kubiak (Slavia Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Ball abgeblockt. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
16'
Vedat Muriqi (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Ange N'Guessan (Slavia Prag).
15'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Fenerbahçe Istanbul und Slavia Prag ist 2:1. Lukás Provod (Slavia Prag) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
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13'
Foul von Mason Greenwood (Fenerbahçe Istanbul).
13'
David Moses (Slavia Prag) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
11'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Fenerbahçe Istanbul und Slavia Prag ist 2:0. Mason Greenwood (Fenerbahçe Istanbul) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Nélson Semedo.
10'
Foul von Vedat Muriqi (Fenerbahçe Istanbul).
10'
David Zima (Slavia Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Ball abgeblockt. Danijel Sturm (Slavia Prag) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mubarak Suleiman.
6'
Nélson Semedo (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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6'
Foul von Oskar Kubiak (Slavia Prag).
4'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Fenerbahçe Istanbul und Slavia Prag ist 1:0. Oguz Aydin (Fenerbahçe Istanbul) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, oben links. Vorbereitet von Milan Skriniar.
1'
Abseits Slavia Prag. David Zima spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Danijel Sturm im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Fenerbahçe Istanbul und Slavia Prag.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.