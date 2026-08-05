Fenerbahce

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Fenerbahçe Istanbul und Sturm Graz ist 2:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Fenerbahçe Istanbul und Sturm Graz ist 2:0.
91'
Ball abgeblockt. Irfan Can Kahveci (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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91'
Ball abgeblockt. Talisca (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Oguz Aydin mit einer Flanke.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Fred (Fenerbahçe Istanbul).
90'
Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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89'
Mattéo Guendouzi (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Ryan Fosso (Sturm Graz).
89'
Oguz Aydin (Fenerbahçe Istanbul) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Jürgen Heil (Sturm Graz).
88'
Foul von Archie Brown (Fenerbahçe Istanbul).
88'
Belmin Beganovic (Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Ball pariert. Oguz Aydin (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Archie Brown mit einem langen Ball.
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87'
Wechsel Sturm Graz. Belmin Beganovic kommt für Jacob Hödl.
86'
Fred (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Jürgen Heil (Sturm Graz).
85'
Wechsel Fenerbahçe Istanbul. Mert Müldür kommt für Nélson Semedo.
85'
Wechsel Fenerbahçe Istanbul. Oguz Aydin kommt für Kerem Aktürkoglu.
84'
Archie Brown (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Jacob Hödl (Sturm Graz).
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81'
Foul von Irfan Can Kahveci (Fenerbahçe Istanbul).
81'
Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Mattéo Guendouzi (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Jacob Hödl (Sturm Graz).
79'
Abseits Fenerbahçe Istanbul. Fred spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Talisca im Abseits.
77'
Ball abgeblockt. Axel Kayombo (Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gizo Mamageishvili mit einer Flanke.
76'
Ecke Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Irfan Can Kahveci.
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74'
Foul von Nélson Semedo (Fenerbahçe Istanbul).
74'
Gizo Mamageishvili (Sturm Graz) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
73'
Talisca (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Albert Vallci (Sturm Graz).
71'
Irfan Can Kahveci (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Albert Vallci (Sturm Graz).
70'
Vorbeigeschossen. Nelson Weiper (Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jon Gorenc Stankovic.
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69'
Wechsel Fenerbahçe Istanbul. Fred kommt für Mason Greenwood.
69'
Wechsel Fenerbahçe Istanbul. Irfan Can Kahveci kommt für Marco Asensio.
68'
Vorbeigeschossen. Talisca (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Kerem Aktürkoglu mit einer Flanke nach einer Ecke.
68'
Ball pariert. Talisca (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
68'
Ball pariert. Talisca (Fenerbahçe Istanbul) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nathan Aké.
68'
Vorbeigeschossen. Nathan Aké (Fenerbahçe Istanbul) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Marco Asensio mit einer Flanke nach einer Ecke.
67'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Daniil Khudyakov.
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67'
Ball pariert. Talisca (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Marco Asensio.
65'
Axel Kayombo (Sturm Graz) sieht eine Gelbe Karte.
65'
Axel Kayombo (Sturm Graz) geht zu Boden, aber die Unparteiischen werten das Fallen als Schwalbe.
64'
Wechsel Sturm Graz. Ryan Fosso kommt für Luca Weinhandl.
64'
Wechsel Sturm Graz. Gizo Mamageishvili kommt für Simon Seidl.
64'
Wechsel Sturm Graz. Nelson Weiper kommt für Seedy Jatta.
60'
Abseits Fenerbahçe Istanbul. Talisca spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kerem Aktürkoglu im Abseits.
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60'
Ball pariert. Talisca (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
60'
Ball pariert. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Milan Skriniar mit einem Steilpass.
60'
Milan Skriniar (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Axel Kayombo (Sturm Graz).
59'
Ball pariert. Mason Greenwood (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Marco Asensio.
58'
Jürgen Heil (Sturm Graz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
58'
Kerem Aktürkoglu (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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58'
Foul von Jürgen Heil (Sturm Graz).
53'
Ecke Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Milan Skriniar.
48'
Nathan Aké (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Axel Kayombo (Sturm Graz).
47'
Kerem Aktürkoglu (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Jacob Hödl (Sturm Graz).
45'
Wechsel Sturm Graz. Axel Kayombo kommt für Szymon Wlodarczyk.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Fenerbahçe Istanbul und Sturm Graz ist 2:0.
49'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Jeyland Mitchell.
47'
Nélson Semedo (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Simon Seidl (Sturm Graz).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
45'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Fenerbahçe Istanbul und Sturm Graz ist 2:0. Mason Greenwood (Fenerbahçe Istanbul) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Marco Asensio nach einer Ecke.
44'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Emran Soglo.
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42'
Ball abgeblockt. Marco Asensio (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Talisca.
41'
Kerem Aktürkoglu (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Luca Weinhandl (Sturm Graz).
40'
Foul von N'Golo Kanté (Fenerbahçe Istanbul).
40'
Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
38'
Ball abgeblockt. Nélson Semedo (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
37'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Jürgen Heil.
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36'
Ball pariert. Jürgen Heil (Sturm Graz) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
35'
Ball abgeblockt. Simon Seidl (Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
34'
Das Spiel läuft wieder.
33'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Seedy Jatta (Sturm Graz).
33'
Foul von Talisca (Fenerbahçe Istanbul).
33'
Simon Seidl (Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Milan Skriniar (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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31'
Foul von Seedy Jatta (Sturm Graz).
30'
Wechsel Fenerbahçe Istanbul. Archie Brown kommt für Jayden Oosterwolde aufgrund einer Verletzung.
30'
Das Spiel läuft wieder.
28'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jayden Oosterwolde (Fenerbahçe Istanbul).
26'
Nélson Semedo (Fenerbahçe Istanbul) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Emran Soglo (Sturm Graz).
23'
Abseits Fenerbahçe Istanbul. Jayden Oosterwolde spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Milan Skriniar im Abseits.
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23'
Ball abgeblockt. Mason Greenwood (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marco Asensio.
23'
Das Spiel läuft wieder.
22'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mattéo Guendouzi (Fenerbahçe Istanbul).
21'
Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
20'
Mattéo Guendouzi (Fenerbahçe Istanbul) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).
19'
Foul von Kerem Aktürkoglu (Fenerbahçe Istanbul).
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19'
Jürgen Heil (Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Mattéo Guendouzi (Fenerbahçe Istanbul).
17'
Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Abseits Fenerbahçe Istanbul. Nélson Semedo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mason Greenwood im Abseits.
16'
Ball abgeblockt. Simon Seidl (Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
16'
Foul von Nélson Semedo (Fenerbahçe Istanbul).
16'
Seedy Jatta (Sturm Graz) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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11'
Talisca (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Luca Weinhandl (Sturm Graz).
9'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Fenerbahçe Istanbul und Sturm Graz ist 1:0. Talisca (Fenerbahçe Istanbul) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von Kerem Aktürkoglu.
9'
Nélson Semedo (Fenerbahçe Istanbul) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Simon Seidl (Sturm Graz).
7'
Ball pariert. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mason Greenwood.
5'
Das Spiel läuft wieder.
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5'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Kerem Aktürkoglu (Fenerbahçe Istanbul).
4'
Foul von Kerem Aktürkoglu (Fenerbahçe Istanbul).
4'
Luca Weinhandl (Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Fenerbahçe Istanbul und Sturm Graz.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.