Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Feyenoord Rotterdam und Como 1907 ist 3:2.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Feyenoord Rotterdam und Como 1907 ist 3:2.
93'
3 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Feyenoord Rotterdam und Como 1907 ist 3:2. Tasos Douvikas (Como 1907) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
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93'
Álex Valle (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Jerayno Schaken (Feyenoord Rotterdam).
92'
Foul von Jesús Rodríguez (Como 1907).
92'
Givairo Read (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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91'
Wechsel Feyenoord Rotterdam. Jerayno Schaken kommt für Anis Hadj Moussa.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ball pariert. Mattia Liberali (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nico Paz.
89'
Vorbeigeschossen. Nico Paz (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Lucas da Cunha.
88'
Abseits Feyenoord Rotterdam. Gaoussou Diarra spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Javi López im Abseits.
87'
Ball abgeblockt. Gjivai Zechiël (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Oussama Targhalline mit dem Kopf.
87'
Ecke Feyenoord Rotterdam. Die Ecke wurde verursacht von Jesús Rodríguez.
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86'
Foul von Máximo Perrone (Como 1907).
86'
Oussama Targhalline (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Yan Couto (Como 1907).
86'
Gaoussou Diarra (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Nico Paz (Como 1907).
85'
Javi López (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Givairo Read (Feyenoord Rotterdam) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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84'
Jesús Rodríguez (Como 1907) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Givairo Read (Feyenoord Rotterdam).
83'
Ball pariert. Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Gjivai Zechiël.
81'
3 : 1
Pech für Como 1907 - Eigentor von Robert Sánchez! Der Spielstand zwischen Feyenoord Rotterdam und Como 1907 ist 3:1. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor flach ins Netz.
81'
Ball abgeblockt. Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tsuyoshi Watanabe.
80'
Ecke Feyenoord Rotterdam. Die Ecke wurde verursacht von Robert Sánchez.
80'
Ball pariert. Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Gjivai Zechiël.
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79'
Wechsel Como 1907. Mattia Liberali kommt für Martin Baturina.
79'
Wechsel Feyenoord Rotterdam. Tobias van den Elshout kommt für Nacho Ferri.
79'
Wechsel Feyenoord Rotterdam. Tsuyoshi Watanabe kommt für Jeremiah St. Juste.
79'
Vorbeigeschossen. Nico Paz (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Máximo Perrone.
76'
Foul von Jacobo Ramón (Como 1907).
76'
Nacho Ferri (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Gaoussou Diarra (Feyenoord Rotterdam).
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76'
Lucas da Cunha (Como 1907) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Lucas da Cunha (Como 1907) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
74'
Foul von Lucas da Cunha (Como 1907).
74'
Gjivai Zechiël (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Martin Baturina (Como 1907) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Jeremiah St. Juste (Feyenoord Rotterdam).
72'
Martin Baturina (Como 1907) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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72'
Foul von Charles Vanhoutte (Feyenoord Rotterdam).
71'
Jesús Rodríguez (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Gaoussou Diarra (Feyenoord Rotterdam).
71'
Das Spiel läuft wieder.
70'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mika Mármol (Feyenoord Rotterdam).
69'
Jacobo Ramón (Como 1907) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
69'
Foul von Jacobo Ramón (Como 1907).
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69'
Mika Mármol (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Ecke Como 1907. Die Ecke wurde verursacht von Mika Mármol.
67'
Ball abgeblockt. Jesús Rodríguez (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Martin Baturina.
66'
Foul von Yan Couto (Como 1907).
66'
Gaoussou Diarra (Feyenoord Rotterdam) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
65'
Ball pariert. Lucas da Cunha (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nico Paz.
63'
Vorbeigeschossen. Tasos Douvikas (Como 1907) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Álex Valle mit einer Flanke.
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60'
Wechsel Como 1907. Yan Couto kommt für Ivan Smolcic.
60'
Wechsel Como 1907. Tasos Douvikas kommt für Kaiki.
60'
Wechsel Como 1907. Lucas da Cunha kommt für Luis Milla.
60'
Foul von Mika Mármol (Feyenoord Rotterdam).
60'
Nico Paz (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Ball pariert. Gaoussou Diarra (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Oussama Targhalline.
57'
Ball abgeblockt. Gaoussou Diarra (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Javi López.
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57'
Ivan Smolcic (Como 1907) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
57'
Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Ivan Smolcic (Como 1907).
56'
Ball abgeblockt. Nico Paz (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
56'
Ball abgeblockt. Martin Baturina (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
56'
Foul von Javi López (Feyenoord Rotterdam).
56'
Jesús Rodríguez (Como 1907) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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52'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Feyenoord Rotterdam und Como 1907 ist 2:1. Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, unten rechts. Vorbereitet von Gaoussou Diarra mit einem langen Ball.
50'
Gaoussou Diarra (Feyenoord Rotterdam) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
50'
Foul von Gaoussou Diarra (Feyenoord Rotterdam).
50'
Ivan Smolcic (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Givairo Read (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Luis Milla (Como 1907).
49'
Foul von Nacho Ferri (Feyenoord Rotterdam).
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49'
Máximo Perrone (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Javi López (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Jesús Rodríguez (Como 1907).
45'
Wechsel Feyenoord Rotterdam. Gaoussou Diarra kommt für Luciano Valente.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Feyenoord Rotterdam und Como 1907 ist 1:1.
49'
Ecke Feyenoord Rotterdam. Die Ecke wurde verursacht von Robert Sánchez.
49'
Vorbeigeschossen. Javi López (Feyenoord Rotterdam) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Givairo Read mit einer Flanke.
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48'
Oussama Targhalline (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Nico Paz (Como 1907).
48'
Foul von Charles Vanhoutte (Feyenoord Rotterdam).
48'
Martin Baturina (Como 1907) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Charles Vanhoutte (Feyenoord Rotterdam).
47'
Luis Milla (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Abseits Feyenoord Rotterdam. Givairo Read spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mika Mármol im Abseits.
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46'
Ecke Feyenoord Rotterdam. Die Ecke wurde verursacht von Kaiki.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Das Spiel läuft wieder.
43'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jesús Rodríguez (Como 1907).
43'
Foul von Javi López (Feyenoord Rotterdam).
43'
Jesús Rodríguez (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Charles Vanhoutte (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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41'
Foul von Máximo Perrone (Como 1907).
39'
Vorbeigeschossen. Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Luciano Valente mit einem langen Ball.
35'
Foul von Kaiki (Como 1907).
35'
Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Ball pariert. Martin Baturina (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
29'
Foul von Luciano Valente (Feyenoord Rotterdam).
29'
Luis Milla (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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26'
Vorbeigeschossen. Gjivai Zechiël (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Oussama Targhalline.
25'
Foul von Charles Vanhoutte (Feyenoord Rotterdam).
25'
Máximo Perrone (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Wechsel Como 1907. Jesús Rodríguez kommt für Assane Diao aufgrund einer Verletzung.
22'
Foul von Oussama Targhalline (Feyenoord Rotterdam).
22'
Martin Baturina (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Gjivai Zechiël (Feyenoord Rotterdam).
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21'
Luis Milla (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Feyenoord Rotterdam und Como 1907 ist 1:1. Gjivai Zechiël (Feyenoord Rotterdam) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben links. Vorbereitet von Luciano Valente.
18'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Feyenoord Rotterdam und Como 1907 ist 0:1. Assane Diao (Como 1907) trifft mit dem linken Fuss rechts im Fünfmeterraum unten links. Vorbereitet von Jacobo Ramón mit einem langen Ball.
17'
Foul von Luciano Valente (Feyenoord Rotterdam).
17'
Martin Baturina (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Nacho Ferri (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Jacobo Ramón (Como 1907).
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13'
Givairo Read (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Kaiki (Como 1907).
9'
Foul von Jacobo Ramón (Como 1907).
9'
Nacho Ferri (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Vorbeigeschossen. Oussama Targhalline (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
6'
Ecke Feyenoord Rotterdam. Die Ecke wurde verursacht von Luis Milla.
6'
Ball abgeblockt. Nacho Ferri (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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5'
Handspiel von Nico Paz (Como 1907).
4'
Foul von Oussama Targhalline (Feyenoord Rotterdam).
4'
Nico Paz (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Feyenoord Rotterdam und Como 1907.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.