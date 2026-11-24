Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Feyenoord Rotterdam und FC Porto ist 0:1.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Feyenoord Rotterdam und FC Porto ist 0:1.
96'
Das Spiel läuft wieder.
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95'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Nacho Ferri (Feyenoord Rotterdam).
95'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jakub Kiwior (FC Porto).
95'
Abseits FC Porto. Samu Aghehowa spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Pepê im Abseits.
94'
Pablo Rosario (FC Porto) sieht eine Gelbe Karte.
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94'
Gonçalo Borges (Feyenoord Rotterdam) sieht eine Gelbe Karte.
94'
Foul von Mika Mármol (Feyenoord Rotterdam).
94'
Martim Fernandes (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Thijs Kraaijeveld (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Samu Aghehowa (FC Porto).
93'
Foul von Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam).
93'
Zaidu Sanusi (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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91'
Ball abgeblockt. Sem Steijn (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gjivai Zechiël.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
88'
VAR Entscheidung: Kein Tor Feyenoord Rotterdam 0-1 FC Porto.
87'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Nacho Ferri (Feyenoord Rotterdam) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
87'
Ball pariert. Nacho Ferri (Feyenoord Rotterdam) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Gonçalo Borges mit einer Flanke.
86'
Ball abgeblockt. Givairo Read (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
85'
Vorbeigeschossen. Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Oussama Targhalline.
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84'
Ecke Feyenoord Rotterdam. Die Ecke wurde verursacht von Zaidu Sanusi.
84'
Wechsel Feyenoord Rotterdam. Sem Steijn kommt für Javi López.
84'
Ecke Feyenoord Rotterdam. Die Ecke wurde verursacht von Jakub Kiwior.
83'
Foul von Nacho Ferri (Feyenoord Rotterdam).
83'
Hwang In-Beom (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Ball pariert. Oussama Targhalline (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Thijs Kraaijeveld.
79'
Vorbeigeschossen. Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Nacho Ferri.
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79'
Wechsel FC Porto. Martim Fernandes kommt für Alberto Costa.
79'
Wechsel FC Porto. Seko Fofana kommt für Gabri Veiga.
77'
Abseits FC Porto. Samu Aghehowa spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen William Gomes im Abseits.
76'
Wechsel Feyenoord Rotterdam. Tobias van den Elshout kommt für Charles Vanhoutte.
76'
Wechsel Feyenoord Rotterdam. Gonçalo Borges kommt für Luciano Valente.
75'
Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Pablo Rosario (FC Porto).
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74'
Ecke Feyenoord Rotterdam. Die Ecke wurde verursacht von Jakub Kiwior.
74'
Vorbeigeschossen. Charles Vanhoutte (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
73'
Das Spiel läuft wieder.
71'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Samu Aghehowa (FC Porto).
71'
Thijs Kraaijeveld (Feyenoord Rotterdam) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
71'
Foul von Thijs Kraaijeveld (Feyenoord Rotterdam).
71'
Samu Aghehowa (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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69'
Jakub Kiwior (FC Porto) sieht eine Gelbe Karte.
68'
Wechsel FC Porto. William Gomes kommt für Oskar Pietuszewski.
68'
Foul von Charles Vanhoutte (Feyenoord Rotterdam).
68'
Oskar Pietuszewski (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Ecke Feyenoord Rotterdam. Die Ecke wurde verursacht von Diogo Costa.
67'
Ball pariert. Gjivai Zechiël (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Luciano Valente.
67'
Ball pariert. Samu Aghehowa (FC Porto) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Gabri Veiga.
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66'
Wechsel Feyenoord Rotterdam. Nacho Ferri kommt für Shaqueel van Persie.
64'
Vorbeigeschossen. Oskar Pietuszewski (FC Porto) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
64'
Ecke FC Porto. Die Ecke wurde verursacht von Thijs Kraaijeveld.
63'
Ball abgeblockt. Jan Bednarek (FC Porto) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gabri Veiga mit einer Flanke.
62'
Ecke FC Porto. Die Ecke wurde verursacht von Thijs Kraaijeveld.
62'
Ball abgeblockt. Gabri Veiga (FC Porto) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Oskar Pietuszewski.
61'
Ball pariert. Gjivai Zechiël (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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61'
Wechsel FC Porto. Samu Aghehowa kommt für Santiago Giménez.
60'
Wechsel FC Porto. Hwang In-Beom kommt für Victor Froholdt.
60'
Oussama Targhalline (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Victor Froholdt (FC Porto).
59'
Ball abgeblockt. Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Thijs Kraaijeveld.
59'
Ball abgeblockt. Gjivai Zechiël (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luciano Valente.
58'
Abseits FC Porto. Alberto Costa spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Zaidu Sanusi im Abseits.
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57'
Ecke Feyenoord Rotterdam. Die Ecke wurde verursacht von Jakub Kiwior.
57'
Ball abgeblockt. Givairo Read (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Anis Hadj Moussa.
55'
Foul von Charles Vanhoutte (Feyenoord Rotterdam).
55'
Gabri Veiga (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Ball abgeblockt. Gjivai Zechiël (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Givairo Read.
54'
Thijs Kraaijeveld (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Santiago Giménez (FC Porto).
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52'
Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Zaidu Sanusi (FC Porto).
51'
Oussama Targhalline (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Victor Froholdt (FC Porto).
51'
Ecke FC Porto. Die Ecke wurde verursacht von Oussama Targhalline.
46'
Gjivai Zechiël (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Jakub Kiwior (FC Porto).
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Feyenoord Rotterdam und FC Porto ist 0:1.
46'
Foul von Shaqueel van Persie (Feyenoord Rotterdam).
46'
Jakub Kiwior (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
46'
Ball pariert. Santiago Giménez (FC Porto) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pablo Rosario mit dem Kopf.
42'
Ball abgeblockt. Oskar Pietuszewski (FC Porto) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Zaidu Sanusi.
40'
Ecke FC Porto. Die Ecke wurde verursacht von Javi López.
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37'
Vorbeigeschossen. Javi López (Feyenoord Rotterdam) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Luciano Valente mit einer Flanke.
34'
Oussama Targhalline (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Victor Froholdt (FC Porto).
31'
Ball pariert. Luciano Valente (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Mika Mármol.
27'
Ecke Feyenoord Rotterdam. Die Ecke wurde verursacht von Jan Bednarek.
27'
Ball abgeblockt. Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gjivai Zechiël.
25'
Handspiel von Zaidu Sanusi (FC Porto).
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24'
Ball abgeblockt. Mika Mármol (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gjivai Zechiël.
22'
Alberto Costa (FC Porto) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
22'
Luciano Valente (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Alberto Costa (FC Porto).
21'
Vorbeigeschossen. Luciano Valente (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
21'
Ball abgeblockt. Thijs Kraaijeveld (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luciano Valente.
20'
Vorbeigeschossen. Oskar Pietuszewski (FC Porto) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Santiago Giménez nach einem Konter.
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19'
Givairo Read (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Oskar Pietuszewski (FC Porto).
17'
Foul von Givairo Read (Feyenoord Rotterdam).
17'
Oskar Pietuszewski (FC Porto) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Ecke Feyenoord Rotterdam. Die Ecke wurde verursacht von Jakub Kiwior.
13'
Victor Froholdt (FC Porto) sieht eine Gelbe Karte.
13'
Victor Froholdt (FC Porto) geht zu Boden, aber die Unparteiischen werten das Fallen als Schwalbe.
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12'
Vorbeigeschossen. Santiago Giménez (FC Porto) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Oskar Pietuszewski.
11'
Foul von Oussama Targhalline (Feyenoord Rotterdam).
11'
Victor Froholdt (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Ecke Feyenoord Rotterdam. Die Ecke wurde verursacht von Jakub Kiwior.
9'
Ball abgeblockt. Luciano Valente (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Anis Hadj Moussa mit einem langen Ball.
8'
Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Zaidu Sanusi (FC Porto).
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7'
Ball pariert. Oskar Pietuszewski (FC Porto) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Gabri Veiga.
5'
Ball pariert. Oussama Targhalline (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Charles Vanhoutte.
4'
Pepê (FC Porto) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Javi López (Feyenoord Rotterdam).
2'
0 : 1
Pech für Feyenoord Rotterdam - Eigentor von Oussama Targhalline! Der Spielstand zwischen Feyenoord Rotterdam und FC Porto ist 0:1. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor flach ins Netz.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Feyenoord Rotterdam und FC Porto.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.