Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Feyenoord Rotterdam und Inter Mailand ist 0:3.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Feyenoord Rotterdam und Inter Mailand ist 0:3.
91'
Mika Mármol (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
91'
Foul von Francesco Pio Esposito (Inter Mailand).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Oussama Targhalline (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Henrikh Mkhitaryan (Inter Mailand).
Werbung
87'
Foul von Oussama Targhalline (Feyenoord Rotterdam).
87'
Federico Dimarco (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord Rotterdam).
86'
Francesco Pio Esposito (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Vorbeigeschossen. Mika Mármol (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Standardsituation.
85'
Wechsel Inter Mailand. Benjamin Pavard kommt für Manuel Akanji.
85'
Tobias van den Elshout (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
85'
Foul von Aleksandar Stankovic (Inter Mailand).
81'
Ecke Feyenoord Rotterdam. Die Ecke wurde verursacht von Ange-Yoan Bonny.
80'
Ecke Feyenoord Rotterdam. Die Ecke wurde verursacht von Federico Dimarco.
78'
Wechsel Feyenoord Rotterdam. Mats Deijl kommt für Thijs Kraaijeveld.
78'
Wechsel Inter Mailand. Aleksandar Stankovic kommt für Piotr Zielinski.
78'
Wechsel Inter Mailand. Petar Sucic kommt für Nicolò Barella.
77'
Vorbeigeschossen. Oussama Targhalline (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Luciano Valente.
Werbung
75'
Abseits Inter Mailand. Nicolò Barella spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ange-Yoan Bonny im Abseits.
73'
Vorbeigeschossen. Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Gjivai Zechiël mit einem langen Ball.
72'
Das Spiel läuft wieder.
70'
Das Spiel ist unterbrochen (Feyenoord Rotterdam).
69'
Ball pariert. Luciano Valente (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jerayno Schaken.
66'
Abseits Inter Mailand. Federico Dimarco spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Francesco Pio Esposito im Abseits.
62'
Wechsel Feyenoord Rotterdam. Jerayno Schaken kommt für Givairo Read.
Werbung
62'
Wechsel Feyenoord Rotterdam. Tsuyoshi Watanabe kommt für Javi López.
62'
Wechsel Feyenoord Rotterdam. Sem Steijn kommt für Nacho Ferri.
58'
Gjivai Zechiël (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Nicolò Barella (Inter Mailand).
57'
Wechsel Inter Mailand. Henrikh Mkhitaryan kommt für Hakan Çalhanoglu.
57'
Wechsel Inter Mailand. Ange-Yoan Bonny kommt für Marcus Thuram.
54'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Feyenoord Rotterdam und Inter Mailand ist 0:3. Piotr Zielinski (Inter Mailand) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Nicolò Barella.
Werbung
48'
Oussama Targhalline (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Nicolò Barella (Inter Mailand).
47'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Tjark Ernst.
47'
Ball pariert. Djed Spence (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Nicolò Barella.
45'
Wechsel Feyenoord Rotterdam. Tobias van den Elshout kommt für Charles Vanhoutte.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Feyenoord Rotterdam und Inter Mailand ist 0:2.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
Werbung
45'
Nacho Ferri (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Nicolò Barella (Inter Mailand).
45'
Ball pariert. Piotr Zielinski (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Marcus Thuram.
44'
Vorbeigeschossen. Givairo Read (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
42'
Ecke Feyenoord Rotterdam. Die Ecke wurde verursacht von Nicolò Barella.
42'
Ball abgeblockt. Luciano Valente (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nacho Ferri.
42'
Vorbeigeschossen. Givairo Read (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Gjivai Zechiël nach einem Konter.
Werbung
39'
Gjivai Zechiël (Feyenoord Rotterdam) sieht eine Gelbe Karte.
39'
Manuel Akanji (Inter Mailand) sieht eine Gelbe Karte.
39'
Handspiel von Gjivai Zechiël (Feyenoord Rotterdam).
38'
Vorbeigeschossen. Piotr Zielinski (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Hakan Çalhanoglu.
37'
Foul von Nacho Ferri (Feyenoord Rotterdam).
37'
Manuel Akanji (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Feyenoord Rotterdam und Inter Mailand ist 0:2. Francesco Pio Esposito (Inter Mailand) trifft per Kopf aus kürzester Distanz oben links nach einem Konter.
Werbung
34'
Ball abgeblockt. Djed Spence (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nicolò Barella.
33'
Gjivai Zechiël (Feyenoord Rotterdam) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Nicolò Barella (Inter Mailand).
32'
Oussama Targhalline (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Francesco Pio Esposito (Inter Mailand).
32'
Ball abgeblockt. Javi López (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
31'
Ecke Feyenoord Rotterdam. Die Ecke wurde verursacht von Josep Martínez.
Werbung
31'
Ball pariert. Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Luciano Valente.
30'
Foul von Oussama Targhalline (Feyenoord Rotterdam).
30'
Federico Dimarco (Inter Mailand) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
28'
Ball abgeblockt. Javi López (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Givairo Read mit einer Flanke.
26'
Ball abgeblockt. Javi López (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Anis Hadj Moussa mit einem langen Ball.
26'
Thijs Kraaijeveld (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Marcus Thuram (Inter Mailand).
Werbung
24'
Ecke Feyenoord Rotterdam. Die Ecke wurde verursacht von Manuel Akanji.
21'
Vorbeigeschossen. Marcus Thuram (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einem Konter.
20'
Foul von Thijs Kraaijeveld (Feyenoord Rotterdam).
20'
Marcus Thuram (Inter Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Ball pariert. Marcus Thuram (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten.
16'
Givairo Read (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Carlos Augusto (Inter Mailand).
Werbung
15'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Givairo Read.
14'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Tjark Ernst.
14'
Ball abgeblockt. Federico Dimarco (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Djed Spence mit einer Flanke.
12'
Gjivai Zechiël (Feyenoord Rotterdam) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Piotr Zielinski (Inter Mailand).
10'
Luciano Valente (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Nicolò Barella (Inter Mailand).
Werbung
8'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Feyenoord Rotterdam und Inter Mailand ist 0:1. Yann Bisseck (Inter Mailand) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Djed Spence.
6'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Thijs Kraaijeveld.
6'
Ball abgeblockt. Federico Dimarco (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marcus Thuram.
3'
Hakan Çalhanoglu (Inter Mailand) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
3'
Nacho Ferri (Feyenoord Rotterdam) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Hakan Çalhanoglu (Inter Mailand).
1'
Foul von Nacho Ferri (Feyenoord Rotterdam).
Werbung
1'
Yann Bisseck (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Feyenoord Rotterdam und Inter Mailand.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.