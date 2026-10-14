Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Bodø/Glimt und Borussia Dortmund ist 1:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Bodø/Glimt und Borussia Dortmund ist 1:0.
93'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Jostein Gundersen.
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93'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Andreas Helmersen.
93'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Haitam Aleesami.
92'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Nikita Haikin.
92'
Ball pariert. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
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91'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
87'
Ball abgeblockt. Waldemar Anton (Borussia Dortmund) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
86'
Waldemar Anton (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Sondre Fet (FK Bodø/Glimt).
85'
Foul von Jobe Bellingham (Borussia Dortmund).
85'
Ola Brynhildsen (FK Bodø/Glimt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Ball pariert. Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Felix Nmecha.
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83'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Fredrik Sjøvold.
78'
Wechsel FK Bodø/Glimt. Ola Brynhildsen kommt für Jens Petter Hauge.
77'
Wechsel Borussia Dortmund. Carney Chukwuemeka kommt für Maximilian Beier.
75'
Ball pariert. Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ramy Bensebaini mit einer Flanke.
70'
Fredrik Bjørkan (FK Bodø/Glimt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Julian Ryerson (Borussia Dortmund).
69'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Sondre Auklend.
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69'
Ball abgeblockt. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Felix Nmecha.
65'
Vorbeigeschossen. Fredrik Sjøvold (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Andreas Helmersen.
63'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Nikita Haikin.
62'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Nikita Haikin.
62'
Ball pariert. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Joane Gadou.
60'
Wechsel Borussia Dortmund. Julian Ryerson kommt für Samuele Inácio.
60'
Wechsel Borussia Dortmund. Serhou Guirassy kommt für Fábio Silva.
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60'
Wechsel Borussia Dortmund. Ethan Nwaneri kommt für Konstantinos Karetsas.
60'
Wechsel Borussia Dortmund. Felix Nmecha kommt für Joey Veerman.
59'
Vorbeigeschossen. Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Konstantinos Karetsas.
57'
Foul von Sondre Fet (FK Bodø/Glimt).
57'
Daniel Svensson (Borussia Dortmund) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Sondre Fet (FK Bodø/Glimt).
56'
Daniel Svensson (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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55'
Vorbeigeschossen. Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Joey Veerman mit einem langen Ball.
52'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FK Bodø/Glimt und Borussia Dortmund ist 1:0. Fredrik Sjøvold (FK Bodø/Glimt) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Sondre Auklend mit einer Flanke.
49'
Ecke FK Bodø/Glimt. Die Ecke wurde verursacht von Ramy Bensebaini.
49'
Ball abgeblockt. Ole Didrik Blomberg (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
48'
Ecke FK Bodø/Glimt. Die Ecke wurde verursacht von Waldemar Anton.
48'
Ball abgeblockt. Jens Petter Hauge (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andreas Helmersen.
46'
Vorbeigeschossen. Andreas Helmersen (FK Bodø/Glimt) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Fredrik Bjørkan mit einer Flanke nach einer Ecke.
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46'
Ecke FK Bodø/Glimt. Die Ecke wurde verursacht von Gregor Kobel.
46'
Ball pariert. Andreas Helmersen (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Jens Petter Hauge.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Bodø/Glimt und Borussia Dortmund ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Abseits Borussia Dortmund. Gregor Kobel spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Fábio Silva im Abseits.
42'
Abseits Borussia Dortmund. Joane Gadou spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Fábio Silva im Abseits.
41'
Abseits Borussia Dortmund. Konstantinos Karetsas spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Fábio Silva im Abseits.
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38'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Patrick Berg.
36'
Foul von Jostein Gundersen (FK Bodø/Glimt).
36'
Fábio Silva (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Andreas Helmersen (FK Bodø/Glimt).
31'
Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Vorbeigeschossen. Jens Petter Hauge (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Sondre Fet mit einem langen Ball.
25'
Fábio Silva (Borussia Dortmund) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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25'
Fredrik Bjørkan (FK Bodø/Glimt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Fábio Silva (Borussia Dortmund).
22'
Sondre Auklend (FK Bodø/Glimt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Samuele Inácio (Borussia Dortmund).
20'
Foul von Ole Didrik Blomberg (FK Bodø/Glimt).
20'
Maximilian Beier (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Sondre Auklend (FK Bodø/Glimt) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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19'
Foul von Samuele Inácio (Borussia Dortmund).
19'
Vorbeigeschossen. Sondre Fet (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Patrick Berg.
16'
Sondre Fet (FK Bodø/Glimt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund).
13'
Joane Gadou (Borussia Dortmund) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
13'
Fredrik Bjørkan (FK Bodø/Glimt) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Joane Gadou (Borussia Dortmund).
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10'
Ball pariert. Jens Petter Hauge (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten.
9'
Ecke FK Bodø/Glimt. Die Ecke wurde verursacht von Waldemar Anton.
9'
Ball abgeblockt. Patrick Berg (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jens Petter Hauge.
6'
Abseits FK Bodø/Glimt. Fredrik Bjørkan spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ole Didrik Blomberg im Abseits.
6'
Foul von Joey Veerman (Borussia Dortmund).
6'
Sondre Auklend (FK Bodø/Glimt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Vorbeigeschossen. Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
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3'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Fredrik Bjørkan.
2'
Foul von Andreas Helmersen (FK Bodø/Glimt).
2'
Waldemar Anton (Borussia Dortmund) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
1'
Vorbeigeschossen. Sondre Fet (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FK Bodø/Glimt und Borussia Dortmund.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.