Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Bodø/Glimt und NEC Nijmegen ist 2:0.
50'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FK Bodø/Glimt und NEC Nijmegen ist 2:0. Sondre Auklend (FK Bodø/Glimt) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Jens Petter Hauge nach einem Konter.
47'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FK Bodø/Glimt und NEC Nijmegen ist 1:0. Fredrik Bjørkan (FK Bodø/Glimt) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Sondre Auklend nach einem Konter.
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46'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Sondre Auklend (FK Bodø/Glimt).
45'
Nikolas Polster (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Ball pariert. Sondre Auklend (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sondre Fet.
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42'
Das Spiel läuft wieder.
39'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Darko Nejasmic (NEC Nijmegen).
37'
Ball pariert. Patrick Berg (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Andreas Helmersen.
36'
Ecke NEC Nijmegen. Die Ecke wurde verursacht von Fredrik Sjøvold.
31'
Foul von Andreas Helmersen (FK Bodø/Glimt).
31'
Deveron Fonville (NEC Nijmegen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Ecke FK Bodø/Glimt. Die Ecke wurde verursacht von Nikolas Polster.
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30'
Ball pariert. Andreas Helmersen (FK Bodø/Glimt) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Fredrik Sjøvold mit einer Flanke.
29'
Odin Bjørtuft (FK Bodø/Glimt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Noé Lebreton (NEC Nijmegen).
28'
Foul von Ole Didrik Blomberg (FK Bodø/Glimt).
28'
Noé Lebreton (NEC Nijmegen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Andreas Helmersen (FK Bodø/Glimt).
27'
Noé Lebreton (NEC Nijmegen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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26'
Vorbeigeschossen. Odin Bjørtuft (FK Bodø/Glimt) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Fredrik Bjørkan mit einer Flanke nach einer Ecke.
26'
Ecke FK Bodø/Glimt. Die Ecke wurde verursacht von Tobias Storm.
24'
Ecke NEC Nijmegen. Die Ecke wurde verursacht von Fredrik Sjøvold.
21'
Foul von Jens Petter Hauge (FK Bodø/Glimt).
21'
Brayann Pereira (NEC Nijmegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Abseits NEC Nijmegen. Nikolas Polster spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tjaronn Chery im Abseits.
19'
Handspiel von Andreas Helmersen (FK Bodø/Glimt).
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19'
Ecke FK Bodø/Glimt. Die Ecke wurde verursacht von Nikolas Polster.
19'
Ball pariert. Patrick Berg (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Fredrik Bjørkan.
15'
Noé Lebreton (NEC Nijmegen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
15'
Sondre Auklend (FK Bodø/Glimt) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Noé Lebreton (NEC Nijmegen).
12'
Andreas Helmersen (FK Bodø/Glimt) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Tobias Storm (NEC Nijmegen).
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12'
Ball abgeblockt. Ole Didrik Blomberg (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
11'
Vorbeigeschossen. Andreas Helmersen (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ole Didrik Blomberg.
8'
Ball pariert. Sondre Auklend (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Sondre Fet.
8'
Ole Didrik Blomberg (FK Bodø/Glimt) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Deveron Fonville (NEC Nijmegen).
6'
Vorbeigeschossen. Patrick Berg (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber - nach einem direkten Freistoss.
5'
Wechsel NEC Nijmegen. Nikolas Polster kommt für Kaj Sierhuis.
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3'
Gonzalo Crettaz (NEC Nijmegen) sieht die Rote Karte.
3'
Handspiel von Gonzalo Crettaz (NEC Nijmegen).
3'
Ole Didrik Blomberg (FK Bodø/Glimt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Noé Lebreton (NEC Nijmegen).
2'
Vorbeigeschossen. Andreas Helmersen (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Sondre Auklend.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FK Bodø/Glimt und NEC Nijmegen.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.