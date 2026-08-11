Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Bodø/Glimt und Union Saint-Gilloise ist 3:2.
125'
Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise) sieht die Rote Karte.
Die 2. Halbzeit der Verlängerung ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Bodø/Glimt und Union Saint-Gilloise ist 3:2.
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124'
Ball abgeblockt. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
122'
Ecke FK Bodø/Glimt. Die Ecke wurde verursacht von Kevin Mac Allister.
121'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
121'
Das Spiel läuft wieder.
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121'
Wechsel FK Bodø/Glimt. Villads Nielsen kommt für Jens Petter Hauge.
121'
Wechsel Union Saint-Gilloise. Ousseynou Niang kommt für Guilherme Smith.
121'
Wechsel Union Saint-Gilloise. Raul Florucz kommt für Louis Patris.
120'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise).
119'
Abseits Union Saint-Gilloise. Mateo Biondic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mohammed Fuseini im Abseits.
117'
Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) sieht eine Gelbe Karte.
117'
3 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FK Bodø/Glimt und Union Saint-Gilloise ist 3:2. Andreas Helmersen (FK Bodø/Glimt) trifft per Kopf aus kürzester Distanz in die Tormitte.
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117'
Ball abgeblockt. Odin Bjørtuft (FK Bodø/Glimt) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt.
116'
Ecke FK Bodø/Glimt. Die Ecke wurde verursacht von Relebohile Mofokeng.
116'
Ball abgeblockt. Jens Petter Hauge (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
114'
Vorbeigeschossen. Ulrik Saltnes (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Odin Bjørtuft nach einer Ecke.
114'
Ball abgeblockt. Haitam Aleesami (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
114'
Ball pariert. Patrick Berg (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
113'
Ball abgeblockt. Odin Bjørtuft (FK Bodø/Glimt) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ole Didrik Blomberg mit einer Flanke.
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113'
Ecke FK Bodø/Glimt. Die Ecke wurde verursacht von Kevin Mac Allister.
112'
Ball pariert. Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Louis Patris.
107'
Vorbeigeschossen. Patrick Berg (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Joshua Kitolano.
106'
Abseits Union Saint-Gilloise. Mateo Biondic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mohammed Fuseini im Abseits.
107'
Die 1. Halbzeit der Verlängerung ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Bodø/Glimt und Union Saint-Gilloise ist 2:2.
106'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
104'
Foul von Joshua Kitolano (FK Bodø/Glimt).
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104'
Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
104'
Wechsel FK Bodø/Glimt. Ulrik Saltnes kommt für Sondre Fet.
103'
Wechsel FK Bodø/Glimt. Isak Määttä kommt für Fredrik Bjørkan.
103'
Ball pariert. Patrick Berg (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ole Didrik Blomberg mit einer Flanke.
102'
Ecke FK Bodø/Glimt. Die Ecke wurde verursacht von Massiré Sylla.
101'
Vorbeigeschossen. Fredrik Sjøvold (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Patrick Berg.
100'
Vorbeigeschossen. Jens Petter Hauge (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Patrick Berg.
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99'
Foul von Fredrik Sjøvold (FK Bodø/Glimt).
99'
Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Fredrik Bjørkan (FK Bodø/Glimt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).
92'
Haitam Aleesami (FK Bodø/Glimt) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
92'
Foul von Haitam Aleesami (FK Bodø/Glimt).
92'
Mohammed Fuseini (Union Saint-Gilloise) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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Anstoss 1. Halbzeit der Verlängerung. der Spielstand zwischen FK Bodø/Glimt und Union Saint-Gilloise ist 2:2.
90'
Wechsel Union Saint-Gilloise. Relebohile Mofokeng kommt für Besfort Zeneli.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Bodø/Glimt und Union Saint-Gilloise ist 2:2.
96'
Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) sieht eine Gelbe Karte.
96'
Gelb-Rote Karte für Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) für überhartes Einsteigen.
96'
Das Spiel läuft wieder.
96'
Das Spiel ist unterbrochen (FK Bodø/Glimt).
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94'
Foul von Fredrik Bjørkan (FK Bodø/Glimt).
94'
Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Jens Petter Hauge (FK Bodø/Glimt) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Louis Patris (Union Saint-Gilloise).
91'
Ecke FK Bodø/Glimt. Die Ecke wurde verursacht von Vic Chambaere.
91'
Ball pariert. Fredrik Sjøvold (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
91'
Ball pariert. Andreas Helmersen (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Sondre Fet.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
88'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FK Bodø/Glimt und Union Saint-Gilloise ist 2:2. Mohammed Fuseini (Union Saint-Gilloise) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, oben links. Vorbereitet von Louis Patris.
87'
Haitam Aleesami (FK Bodø/Glimt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise).
87'
Vorbeigeschossen. Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Rob Schoofs.
84'
Vorbeigeschossen. Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
83'
Foul von Fredrik Sjøvold (FK Bodø/Glimt).
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83'
Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Sondre Fet (FK Bodø/Glimt) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise).
81'
Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
81'
Ole Didrik Blomberg (FK Bodø/Glimt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).
80'
Vorbeigeschossen. Mohammed Fuseini (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Guilherme Smith mit einer Flanke.
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78'
Ball abgeblockt. Sondre Fet (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Joshua Kitolano.
76'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FK Bodø/Glimt und Union Saint-Gilloise ist 2:1. Jens Petter Hauge (FK Bodø/Glimt) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Andreas Helmersen.
76'
Ball pariert. Andreas Helmersen (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ole Didrik Blomberg mit einer Flanke.
75'
Das Spiel läuft wieder.
74'
Wechsel Union Saint-Gilloise. Mateo Biondic kommt für Darius Olaru aufgrund einer Verletzung.
73'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Darius Olaru (Union Saint-Gilloise).
72'
Sondre Fet (FK Bodø/Glimt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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72'
Foul von Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise).
71'
Foul von Andreas Helmersen (FK Bodø/Glimt).
71'
Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Vorbeigeschossen. Mohammed Fuseini (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Darius Olaru.
70'
Wechsel Union Saint-Gilloise. Rob Schoofs kommt für Adem Zorgane aufgrund einer Verletzung.
70'
Wechsel FK Bodø/Glimt. Andreas Helmersen kommt für Ola Brynhildsen.
70'
Wechsel FK Bodø/Glimt. Joshua Kitolano kommt für Sondre Auklend.
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69'
Vorbeigeschossen. Patrick Berg (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei - nach einem direkten Freistoss.
68'
Sondre Auklend (FK Bodø/Glimt) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).
68'
Das Spiel läuft wieder.
67'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise).
66'
Abseits Union Saint-Gilloise. Mohammed Fuseini spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Darius Olaru im Abseits.
66'
Ball abgeblockt. Jens Petter Hauge (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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61'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FK Bodø/Glimt und Union Saint-Gilloise ist 1:1. Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben rechts. Vorbereitet von Darius Olaru.
61'
Wechsel Union Saint-Gilloise. Mohammed Fuseini kommt für Promise David.
57'
Vorbeigeschossen. Promise David (Union Saint-Gilloise) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Besfort Zeneli mit einer Flanke.
54'
Ecke FK Bodø/Glimt. Die Ecke wurde verursacht von Massiré Sylla.
54'
Ball abgeblockt. Sondre Auklend (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ole Didrik Blomberg.
54'
Vorbeigeschossen. Promise David (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
54'
Louis Patris (Union Saint-Gilloise) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss rechts im Strafraum,. Vorbereitet von Adem Zorgane mit einem Steilpass.
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51'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FK Bodø/Glimt und Union Saint-Gilloise ist 1:0. Ole Didrik Blomberg (FK Bodø/Glimt) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben rechts. Vorbereitet von Jens Petter Hauge.
50'
Odin Bjørtuft (FK Bodø/Glimt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Darius Olaru (Union Saint-Gilloise).
47'
Foul von Haitam Aleesami (FK Bodø/Glimt).
47'
Promise David (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Bodø/Glimt und Union Saint-Gilloise ist 0:0.
47'
Sondre Fet (FK Bodø/Glimt) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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47'
Foul von Promise David (Union Saint-Gilloise).
47'
Vorbeigeschossen. Patrick Berg (FK Bodø/Glimt) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ole Didrik Blomberg.
46'
Ball abgeblockt. Darius Olaru (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
46'
Ball abgeblockt. Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Foul von Ola Brynhildsen (FK Bodø/Glimt).
44'
Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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43'
Ball pariert. Darius Olaru (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Guilherme Smith.
42'
Ecke Union Saint-Gilloise. Die Ecke wurde verursacht von Fredrik Sjøvold.
42'
Ball abgeblockt. Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Darius Olaru.
41'
Wechsel FK Bodø/Glimt. Haitam Aleesami kommt für Jostein Gundersen aufgrund einer Verletzung.
41'
Das Spiel läuft wieder.
39'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jostein Gundersen (FK Bodø/Glimt).
38'
Foul von Fredrik Bjørkan (FK Bodø/Glimt).
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38'
Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Das Spiel läuft wieder.
34'
Das Spiel ist unterbrochen (FK Bodø/Glimt).
32'
Ecke FK Bodø/Glimt. Die Ecke wurde verursacht von Massiré Sylla.
30'
Ball pariert. Promise David (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Adem Zorgane mit einem Steilpass.
28'
Vorbeigeschossen. Jens Petter Hauge (FK Bodø/Glimt) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ole Didrik Blomberg mit einer Flanke.
26'
Sondre Fet (FK Bodø/Glimt) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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26'
Foul von Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).
25'
Vorbeigeschossen. Promise David (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
22'
Foul von Ola Brynhildsen (FK Bodø/Glimt).
22'
Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Abseits FK Bodø/Glimt. Sondre Fet spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Sondre Auklend im Abseits.
17'
Vorbeigeschossen. Promise David (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Louis Patris.
16'
Sondre Auklend (FK Bodø/Glimt) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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16'
Foul von Sondre Auklend (FK Bodø/Glimt).
16'
Darius Olaru (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Ola Brynhildsen (FK Bodø/Glimt) trifft die Latte per Kopf aus kürzester Distanz. Vorbereitet von Jens Petter Hauge.
10'
Ecke FK Bodø/Glimt. Die Ecke wurde verursacht von Guilherme Smith.
9'
Ecke FK Bodø/Glimt. Die Ecke wurde verursacht von Nikki Havenaar.
9'
Ecke FK Bodø/Glimt. Die Ecke wurde verursacht von Massiré Sylla.
3'
Abseits Union Saint-Gilloise. Louis Patris spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Promise David im Abseits.
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2'
Vorbeigeschossen. Louis Patris (Union Saint-Gilloise) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FK Bodø/Glimt und Union Saint-Gilloise.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.