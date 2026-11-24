Als die Hymne der Champions League erklang, begann im Stadion in Istanbul ein Pfeifkonzert, das nicht aufhören wollte. Die Fans pfiffen ununterbrochen während der Partie zwischen Galatasaray und Aston Villa, doch das blieb nicht der einzige Aufreger. Während der Hymne machte ein Einlaufkind die Kopf-ab-Geste.

Fussball wurde aber auch noch gespielt – auch Johan Manzambi war am Start. Der Schweizer Star konnte seinen Stempel aber für einmal nicht aufdrücken. Er wurde in der 74. Minute ausgewechselt. Die Engländer waren in der ersten Halbzeit das bessere Team, doch Grosschancen blieben Mangelware.

Je länger das Spiel dauerte, desto mehr übernahmen die Gastgeber die Kontrolle. Der eingewechselte Deniz Gül drückte nach einem Eckball das Spielgerät über die Linie. Dabei zog er sich aufgrund einer Klärungsaktion eines Villa-Verteidigers eine blutige Wunde zu – passend zur Aktion des Einlaufkindes und den zahlreichen Zweikämpfen und Fouls in der Partie. Die Türken ziehen nun in der Tabelle mit Aston Villa gleich.

Manzambi für einmal ohne Einfluss. Tolga Uluturk/ZUMA Press Wire/dpa

Im Parallelspiel zwischen Bodø/Glimt und dem LASK sah es lange nach einem torlosen Spiel aus. Das Überraschungsteam aus Norwegen war überlegen, hatte deutlich mehr Torabschlüsse, mehr Pässe und mehr Ballbesitz, doch das Runde wollte nicht ins Eckige. Dann lief die Nachspielzeit und Andreas Helmersen sorgte für die Norweger-Party in Bodö.