Lamine Yamal spielt mit seinen Gegenspielern in der Türkei Katz und Maus. IMAGO/Anadolu Agency

Im Gegensatz zu den Bayern (mehr dazu weiter unten) wendet Barcelona am Bosporus eine Blamage ab und dreht den Rückstand nach 28 Minuten (Aleksey Batrakov trifft für Galatasaray zum 1:0) noch in einen lockeren 4:1-Sieg. Herausragend ist dabei einmal mehr Lamine Yamal. Zweimal liefert der Barça-Youngster Vorlagen, die ihresgleichen suchen. Erst schnippelt er eine Flanke butterweich hinter die Abwehr, dann verzückt er mit einem Dribbling. Die Türken bekommen ihn nicht unter Kontrolle, weshalb am Ende eine klare 1:4-Niederlage auf der Anzeigetafel steht.

Was ist denn in Norwegen los? Noch in der ersten Halbzeit werden die Bayern im hohen Norden eiskalt erwischt. Erst kassieren sie ein Gegentor nach einem Eckball, dann werden die Münchner gnadenlos ausgekontert und liegen plötzlich mit 0:2 hinten. Das Stadion gleicht einem Tollhaus. Eine Sensation bahnt sich an.

Dann nimmt Trainer Vincent Kompany zur zweiten Halbzeit gleich drei Wechsel vor. Und der Schachzug zeigt Wirkung: Harry Kane trifft innert weniger Minuten doppelt und gleicht die Partie aus. Der in dieser Saison oft glücklose Luis Díaz erzielt wenig später das 3:2.

Harry Kane trifft doppelt, doch das reicht nicht für den Bayern-Sieg gegen Viking. IMAGO/NTB

Alles in Butter? Nicht ganz. In der Schlussphase müssen die Bayern bei eisigen Temperaturen trotz der Wende noch zittern, weil sich Michael Olise provozieren lässt und nach einem Foul wegen Meckerns Gelb-Rot sieht. Und tatsächlich: In der 90. Minute trifft Viking zum vielumjubelten 3:3-Ausgleich und knöpft den grossen Bayern einen Punkt ab.

Wer hätte das gedacht? Ex-Nati-Goalie Yann Sommer kehrt nach Mailand zurück und düpiert seinen Ex-Klub gleich. Stürmer Tresoldi sei Dank: Der deutsche U21-Nationalspieler trifft dreifach und wird gemeinsam mit Sommer zum Mann des Spiels.

Sommer ist im Tor von Brügge mehrfach gefordert und pariert unter anderem glänzend, als Lautaro Martínez alleine auf ihn zuläuft. Bei Inter spielt Nati-Star Manuel Akanji durch. Cheveyo Tsawa und Andrej Vasovic kommen bei Brügge nicht zum Einsatz.

Lautaro Martinez und Inter haben das Nachsehen gegen Yann Sommer und Brügge. IMAGO/Sports Press Photo

Ein frühes und ein spätes Tor sorgen für ein Madrider Halleluja: Atlético bodigt Manchester United im spanisch-englischen Kracher. Dabei sind die Engländer mindestens ebenbürtig, scheitern vor dem Tor aber zu oft.

Bruno Fernandes verpasst kurz nach dem Seitenwechsel mit einem Lupfer, der wenige Zentimeter am Tor vorbeigeht, den Ausgleich zum 1:1. Danach sieht sein Teamkollege, ManUtd-Abwehrspieler Leny Yoro, wegen einer Notbremse Rot – das Spiel ist gelaufen. Kurz darauf markiert Atlético das 2:0.

Einmal hat Arsenal in dieser Saison verloren – gegen Brighton mit dem Schweizer Trainer Fabian Hürzeler. Alle anderen Spiele haben die Gunners gewonnen. Gegen Lille reichen sieben starke Minuten: Zwischen der 64. und der 71. Minute stellen die Engländer von 0:0 auf 3:0 und machen damit blitzschnell alles klar.