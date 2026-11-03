Wechsel Galatasaray Istanbul. Rafael Leão kommt für Baris Alper Yilmaz.
66'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Abdülkerim Bardakci.
65'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Torreira.
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65'
Ball pariert. Chris Führich (VfB Stuttgart) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Yanik Spalt.
63'
Ball pariert. Deniz Undav (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Chris Führich.
62'
Roland Sallai (Galatasaray Istanbul) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
62'
Foul von Roland Sallai (Galatasaray Istanbul).
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62'
Jamie Leweling (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Grischa Prömel (VfB Stuttgart) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
61'
Aleksey Batrakov (Galatasaray Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Grischa Prömel (VfB Stuttgart).
60'
Handspiel von Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart).
59'
Baris Alper Yilmaz (Galatasaray Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Ramon Hendriks (VfB Stuttgart).
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58'
Ball pariert. Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Ramon Hendriks.
57'
Vorbeigeschossen. Victor Osimhen (Galatasaray Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Yunus Akgün mit einem Steilpass.
57'
Vorbeigeschossen. Chris Führich (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ermedin Demirovic.
56'
Ball pariert. Victor Osimhen (Galatasaray Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Baris Alper Yilmaz.
54'
Foul von Ismail Jakobs (Galatasaray Istanbul).
54'
Jamie Leweling (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Lucas Torreira (Galatasaray Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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53'
Foul von Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart).
52'
Foul von Roland Sallai (Galatasaray Istanbul).
52'
Chris Führich (VfB Stuttgart) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Aleksey Batrakov (Galatasaray Istanbul).
51'
Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Ball abgeblockt. Victor Osimhen (Galatasaray Istanbul) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aleksey Batrakov mit einer Flanke.
50'
Ecke Galatasaray Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Jeff Chabot.
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50'
Ball abgeblockt. Lucas Torreira (Galatasaray Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yunus Akgün.
49'
Roland Sallai (Galatasaray Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Chris Führich (VfB Stuttgart).
48'
Foul von Aleksey Batrakov (Galatasaray Istanbul).
48'
Ramon Hendriks (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Davinson Sánchez (Galatasaray Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart).
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Galatasaray Istanbul und VfB Stuttgart ist 2:0.
48'
Yanik Spalt (VfB Stuttgart) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
47'
Aleksey Batrakov (Galatasaray Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Yanik Spalt (VfB Stuttgart).
46'
Ecke Galatasaray Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Jeff Chabot.
46'
Foul von Yunus Akgün (Galatasaray Istanbul).
46'
Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Ball abgeblockt. Baris Alper Yilmaz (Galatasaray Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ismail Jakobs.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Davinson Sánchez (Galatasaray Istanbul).
45'
Ramon Hendriks (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Ecke Galatasaray Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Ramon Hendriks.
44'
Ball abgeblockt. Victor Osimhen (Galatasaray Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Baris Alper Yilmaz.
43'
Abseits VfB Stuttgart. Jeff Chabot spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ermedin Demirovic im Abseits.
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42'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Roland Sallai.
42'
Ball abgeblockt. Chris Führich (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Deniz Undav.
41'
Das Spiel läuft wieder.
39'
Baris Alper Yilmaz (Galatasaray Istanbul) sieht eine Gelbe Karte.
38'
Deniz Undav (VfB Stuttgart) sieht eine Gelbe Karte.
38'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Aleksey Batrakov (Galatasaray Istanbul).
36'
Ecke VfB Stuttgart. Die Ecke wurde verursacht von Ismail Jakobs.
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33'
Ball abgeblockt. Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Chris Führich.
33'
Vorbeigeschossen. Victor Osimhen (Galatasaray Istanbul) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Yunus Akgün mit einer Flanke nach einer Ecke.
32'
Ecke Galatasaray Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Ramon Hendriks.
31'
Ecke Galatasaray Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Jeff Chabot.
30'
Davinson Sánchez (Galatasaray Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart).
29'
Aleksey Batrakov (Galatasaray Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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29'
Foul von Grischa Prömel (VfB Stuttgart).
28'
Lucas Torreira (Galatasaray Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Ramon Hendriks (VfB Stuttgart).
24'
Vorbeigeschossen. Victor Osimhen (Galatasaray Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Yunus Akgün mit einem langen Ball nach einem Konter.
22'
Abseits Galatasaray Istanbul. Aleksey Batrakov spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Victor Osimhen im Abseits.
22'
Ball pariert. Aleksey Batrakov (Galatasaray Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Baris Alper Yilmaz.
20'
Vorbeigeschossen. Jamie Leweling (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Chris Führich mit einer Flanke.
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19'
Foul von Baris Alper Yilmaz (Galatasaray Istanbul).
19'
Jeff Chabot (VfB Stuttgart) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Wechsel VfB Stuttgart. Yanik Spalt kommt für Atakan Karazor aufgrund einer Verletzung.
18'
Das Spiel läuft wieder.
16'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Atakan Karazor (VfB Stuttgart).
15'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Galatasaray Istanbul und VfB Stuttgart ist 2:0. Aleksey Batrakov (Galatasaray Istanbul) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, in die Tormitte. Vorbereitet von Davinson Sánchez mit einem langen Ball.
14'
Vorbeigeschossen. Deniz Undav (VfB Stuttgart) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
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12'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Galatasaray Istanbul und VfB Stuttgart ist 1:0. Aleksey Batrakov (Galatasaray Istanbul) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts.
8'
Jamie Leweling (VfB Stuttgart) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz. Vorbereitet von Maximilian Mittelstädt mit einer Flanke.
7'
Foul von Victor Osimhen (Galatasaray Istanbul).
7'
Ramon Hendriks (VfB Stuttgart) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Yunus Akgün (Galatasaray Istanbul) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart).
3'
Das Spiel läuft wieder.
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2'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mario Lemina (Galatasaray Istanbul).
2'
Atakan Karazor (VfB Stuttgart) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
2'
Foul von Atakan Karazor (VfB Stuttgart).
2'
Mario Lemina (Galatasaray Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart).
1'
Roland Sallai (Galatasaray Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Galatasaray Istanbul und VfB Stuttgart.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.