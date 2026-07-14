Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Györi ETO und Vikingur Reykjavik ist 2:2.
99'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Györi ETO und Vikingur Reykjavik ist 2:2.
95'
Vorbeigeschossen. Viktor Andrason (Vikingur Reykjavik) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Erlingur Agnarsson.
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92'
Milán Vitális (Györi ETO) sieht eine Gelbe Karte.
92'
Márk Csinger (Györi ETO) sieht eine Gelbe Karte.
92'
Wechsel Vikingur Reykjavik. Erlingur Agnarsson kommt für Valdimar Ingimundarson.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 8 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Ball abgeblockt. Miljan Krpic (Györi ETO) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Daniel Stefulj.
88'
Foul von Márton Szép (Györi ETO).
88'
Óskar Borgthórsson (Vikingur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Jovan Zivkovic (Györi ETO).
86'
Oliver Ekroth (Vikingur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Wechsel Györi ETO. Jovan Zivkovic kommt für Claudiu Bumba.
84'
Wechsel Györi ETO. Marcell Huszár kommt für Nfansu Njie.
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84'
Ecke Györi ETO. Die Ecke wurde verursacht von Oliver Ekroth.
84'
Ball abgeblockt. Szabolcs Schön (Györi ETO) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
79'
Foul von Szabolcs Schön (Györi ETO).
79'
Tarik Ibrahimagic (Vikingur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Ecke Györi ETO. Die Ecke wurde verursacht von Davíd Atlason.
77'
Wechsel Vikingur Reykjavik. Davíd Atlason kommt für Karl Gunnarsson.
77'
Wechsel Vikingur Reykjavik. Viktor Andrason kommt für Daníel Hafsteinsson.
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77'
Óskar Borgthórsson (Vikingur Reykjavik) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
76'
Nfansu Njie (Györi ETO) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Óskar Borgthórsson (Vikingur Reykjavik).
75'
Foul von Márton Szép (Györi ETO).
75'
Tarik Ibrahimagic (Vikingur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Abseits Vikingur Reykjavik. Karl Gunnarsson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Aron Thrándarson im Abseits.
71'
Zeljko Gavric (Györi ETO) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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71'
Foul von Zeljko Gavric (Györi ETO).
71'
Sveinn Thorkelsson (Vikingur Reykjavik) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Abseits Györi ETO. Márk Csinger spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Daniel Stefulj im Abseits.
67'
Wechsel Györi ETO. Márton Szép kommt für Rajmund Tóth.
67'
Wechsel Györi ETO. Kevin Bánáti kommt für Stefan Vladoiu.
67'
Miljan Krpic (Györi ETO) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Karl Gunnarsson (Vikingur Reykjavik).
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64'
Ecke Vikingur Reykjavik. Die Ecke wurde verursacht von Szabolcs Schön.
63'
Vorbeigeschossen. Aron Thrándarson (Vikingur Reykjavik) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
63'
Szabolcs Schön (Györi ETO) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Gylfi Sigurdsson (Vikingur Reykjavik).
63'
Vorbeigeschossen. Daníel Hafsteinsson (Vikingur Reykjavik) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Gylfi Sigurdsson mit einer Flanke nach einer Ecke.
62'
Ecke Vikingur Reykjavik. Die Ecke wurde verursacht von Zeljko Gavric.
60'
Das Spiel läuft wieder.
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60'
Wechsel Vikingur Reykjavik. Aron Thrándarson kommt für Nikolaj Hansen.
56'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Nfansu Njie (Györi ETO).
56'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ögmundur Kristinsson (Vikingur Reykjavik).
55'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Györi ETO und Vikingur Reykjavik ist 2:2. Gylfi Sigurdsson (Vikingur Reykjavik) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Daníel Hafsteinsson.
55'
Ball abgeblockt. Daníel Hafsteinsson (Vikingur Reykjavik) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Helgi Gudjónsson.
53'
Foul von Szabolcs Schön (Györi ETO).
53'
Óskar Borgthórsson (Vikingur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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52'
Ball pariert. Nfansu Njie (Györi ETO) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Stefan Vladoiu.
51'
Das Spiel läuft wieder.
50'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Rajmund Tóth (Györi ETO).
50'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Nikolaj Hansen (Vikingur Reykjavik).
49'
Zeljko Gavric (Györi ETO) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Daníel Hafsteinsson (Vikingur Reykjavik).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Györi ETO und Vikingur Reykjavik ist 2:1.
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49'
Vorbeigeschossen. Gylfi Sigurdsson (Vikingur Reykjavik) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
46'
2 : 1
Pech für Vikingur Reykjavik - Eigentor von Sveinn Thorkelsson! Der Spielstand zwischen Györi ETO und Vikingur Reykjavik ist 2:1. Unglücklicherweise ist der Ball abgefälscht worden und ging flach ins Netz.
46'
Vorbeigeschossen. Nfansu Njie (Györi ETO) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Stefan Vladoiu mit einer Flanke.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Szabolcs Schön (Györi ETO) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Daniel Stefulj.
43'
Ecke Györi ETO. Die Ecke wurde verursacht von Tarik Ibrahimagic.
42'
Abseits Györi ETO. Rajmund Tóth spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nfansu Njie im Abseits.
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42'
Vorbeigeschossen. Daniel Stefulj (Györi ETO) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Milán Vitális mit einer Flanke nach einer Ecke.
41'
Ecke Györi ETO. Die Ecke wurde verursacht von Tarik Ibrahimagic.
41'
Ball abgeblockt. Nfansu Njie (Györi ETO) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Zeljko Gavric mit einer Flanke.
41'
Daniel Stefulj (Györi ETO) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Nikolaj Hansen (Vikingur Reykjavik).
38'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Györi ETO und Vikingur Reykjavik ist 1:1. Milán Vitális (Györi ETO) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
36'
Elfmeter für Györi ETO. Rajmund Tóth wurde im Strafraum gefoult.
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36'
Óskar Borgthórsson verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
34'
Stefan Vladoiu (Györi ETO) sieht eine Gelbe Karte.
34'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Györi ETO und Vikingur Reykjavik ist 0:1. Daníel Hafsteinsson (Vikingur Reykjavik) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Gylfi Sigurdsson mit einer Flanke nach einer Ecke.
34'
Ecke Vikingur Reykjavik. Die Ecke wurde verursacht von Rajmund Tóth.
33'
Ball abgeblockt. Gylfi Sigurdsson (Vikingur Reykjavik) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
31'
Szabolcs Schön (Györi ETO) sieht eine Gelbe Karte.
31'
Rajmund Tóth (Györi ETO) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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30'
Foul von Márk Csinger (Györi ETO).
30'
Valdimar Ingimundarson (Vikingur Reykjavik) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Vorbeigeschossen. Claudiu Bumba (Györi ETO) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Zeljko Gavric.
27'
Zeljko Gavric (Györi ETO) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Daníel Hafsteinsson (Vikingur Reykjavik).
25'
Vorbeigeschossen. Sveinn Thorkelsson (Vikingur Reykjavik) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Helgi Gudjónsson mit einer Flanke nach einer Ecke.
24'
Ecke Vikingur Reykjavik. Die Ecke wurde verursacht von Márk Csinger.
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22'
Foul von Milán Vitális (Györi ETO).
22'
Tarik Ibrahimagic (Vikingur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Ball abgeblockt. Nfansu Njie (Györi ETO) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Claudiu Bumba.
21'
Tarik Ibrahimagic (Vikingur Reykjavik) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
18'
Foul von Claudiu Bumba (Györi ETO).
18'
Tarik Ibrahimagic (Vikingur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Milán Vitális (Györi ETO) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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15'
Foul von Helgi Gudjónsson (Vikingur Reykjavik).
15'
Milán Vitális (Györi ETO) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Gylfi Sigurdsson (Vikingur Reykjavik).
14'
Ball abgeblockt. Valdimar Ingimundarson (Vikingur Reykjavik) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Óskar Borgthórsson.
10'
Ecke Györi ETO. Die Ecke wurde verursacht von Oliver Ekroth.
3'
Vorbeigeschossen. Zeljko Gavric (Györi ETO) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Daniel Stefulj.
1'
Vorbeigeschossen. Nfansu Njie (Györi ETO) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Daniel Stefulj mit einer Flanke.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Györi ETO und Vikingur Reykjavik.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.