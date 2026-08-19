Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hapoel Be'er Sheva und Sabah ist 2:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hapoel Be'er Sheva und Sabah ist 2:1.
92'
Foul von Mohammad Kna'an (Hapoel Be'er Sheva).
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92'
Veljko Simic (Sabah) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Mohammad Kna'an (Hapoel Be'er Sheva) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Eliel Peretz mit einer Flanke nach einer Ecke.
89'
Ecke Hapoel Be'er Sheva. Die Ecke wurde verursacht von Rahman Dasdamirov.
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89'
Ball abgeblockt. Muhammad Abu Rumi (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mohammad Kna'an.
89'
Ball pariert. Mohammad Kna'an (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
89'
Wechsel Sabah. Júnior Almeida kommt für Steve Solvet aufgrund einer Verletzung.
88'
Vorbeigeschossen. Steve Solvet (Sabah) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Veljko Simic mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
87'
Vorbeigeschossen. Joy-Lance Mickels (Sabah) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Tymoteusz Puchacz mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
87'
Foul von Muhammad Abu Rumi (Hapoel Be'er Sheva).
87'
Tymoteusz Puchacz (Sabah) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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85'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Mohammad Kna'an kommt für Niv Yehoshua.
85'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Yonas Malede kommt für Igor Zlatanovic.
84'
Amir Ganah (Hapoel Be'er Sheva) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
84'
Foul von Amir Ganah (Hapoel Be'er Sheva).
84'
Akim Zedadka (Sabah) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
83'
Ball abgeblockt. Amir Ganah (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Muhammad Abu Rumi.
82'
Abseits Hapoel Be'er Sheva. Ofir Marciano spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Igor Zlatanovic im Abseits.
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79'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Hapoel Be'er Sheva und Sabah ist 2:1. Igor Zlatanovic (Hapoel Be'er Sheva) trifft per Kopf aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Eliel Peretz mit einer Flanke nach einer Ecke.
79'
Ecke Hapoel Be'er Sheva. Die Ecke wurde verursacht von Akim Zedadka.
78'
Ball pariert. Umarali Rakhmonaliev (Sabah) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
77'
Itay Rotman (Hapoel Be'er Sheva) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
77'
Foul von Itay Rotman (Hapoel Be'er Sheva).
77'
Orphé Mbina (Sabah) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Miguel Vítor (Hapoel Be'er Sheva) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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76'
Foul von Miguel Vítor (Hapoel Be'er Sheva).
76'
Joy-Lance Mickels (Sabah) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Vorbeigeschossen. Amir Ganah (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Eliel Peretz.
74'
Wechsel Sabah. Christian Nwachukwu kommt für Aleksey Isayev.
74'
Foul von Itay Rotman (Hapoel Be'er Sheva).
74'
Veljko Simic (Sabah) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Ball pariert. Muhammad Abu Rumi (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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71'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Muhammad Abu Rumi kommt für Javon East.
70'
Ball pariert. Igor Zlatanovic (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Javon East.
68'
Foul von Pedro Amador (Hapoel Be'er Sheva).
68'
Akim Zedadka (Sabah) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Vorbeigeschossen. Lucas Ventura (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Igor Zlatanovic.
67'
Ball abgeblockt. Igor Zlatanovic (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Eliel Peretz.
66'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Amir Ganah kommt für Zahi Ahmed.
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65'
Ball abgeblockt. Igor Zlatanovic (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pedro Amador.
62'
Ecke Sabah. Die Ecke wurde verursacht von Ofir Marciano.
62'
Ball pariert. Orphé Mbina (Sabah) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Tymoteusz Puchacz mit einer Flanke.
59'
Eliel Peretz (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Akim Zedadka (Sabah).
59'
Vorbeigeschossen. Orphé Mbina (Sabah) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einem Konter.
56'
Wechsel Sabah. Orphé Mbina kommt für Xander Severina.
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55'
Foul von Niv Yehoshua (Hapoel Be'er Sheva).
55'
Xander Severina (Sabah) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Itay Rotman (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Xander Severina (Sabah).
51'
Javon East (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Steve Solvet (Sabah).
49'
Ecke Sabah. Die Ecke wurde verursacht von Pedro Amador.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hapoel Be'er Sheva und Sabah ist 1:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Guy Mizrahi (Hapoel Be'er Sheva).
45'
Veljko Simic (Sabah) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
43'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Hapoel Be'er Sheva und Sabah ist 1:1. Javon East (Hapoel Be'er Sheva) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
43'
Ball abgeblockt. Pedro Amador (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Niv Yehoshua.
43'
Vorbeigeschossen. Guy Mizrahi (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Javon East mit dem Kopf.
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41'
Vorbeigeschossen. Miguel Vítor (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Eliel Peretz.
35'
Ball pariert. Joy-Lance Mickels (Sabah) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Akim Zedadka mit einer Flanke.
33'
Foul von Zahi Ahmed (Hapoel Be'er Sheva).
33'
Akim Zedadka (Sabah) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Zahi Ahmed (Hapoel Be'er Sheva) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Joy-Lance Mickels (Sabah).
30'
Handspiel von Niv Yehoshua (Hapoel Be'er Sheva).
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27'
Ball pariert. Xander Severina (Sabah) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Aleksey Isayev mit einem langen Ball.
25'
Ball pariert. Igor Zlatanovic (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
25'
Ball abgeblockt. Igor Zlatanovic (Hapoel Be'er Sheva) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pedro Amador mit einer Flanke.
24'
Lucas Ventura (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Veljko Simic (Sabah).
21'
Abseits Hapoel Be'er Sheva. Eliel Peretz spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Pedro Amador im Abseits.
16'
Abseits Sabah. Steve Solvet spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Xander Severina im Abseits.
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14'
Abseits Hapoel Be'er Sheva. Itay Rotman spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Javon East im Abseits.
14'
Vorbeigeschossen. Igor Zlatanovic (Hapoel Be'er Sheva) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Zahi Ahmed mit einer Flanke.
11'
Foul von Javon East (Hapoel Be'er Sheva).
11'
Tymoteusz Puchacz (Sabah) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Ecke Hapoel Be'er Sheva. Die Ecke wurde verursacht von Steve Solvet.
6'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Hapoel Be'er Sheva und Sabah ist 0:1. Veljko Simic (Sabah) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Tymoteusz Puchacz mit einer Flanke.
4'
Lucas Ventura (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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4'
Foul von Aleksey Isayev (Sabah).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Hapoel Be'er Sheva und Sabah.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.