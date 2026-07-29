Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hapoel Be'er Sheva und Vikingur Reykjavik ist 2:0.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hapoel Be'er Sheva und Vikingur Reykjavik ist 2:0.
95'
Kings Kangwa (Hapoel Be'er Sheva) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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95'
Helgi Gudjónsson (Vikingur Reykjavik) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
86'
Igor Zlatanovic (Hapoel Be'er Sheva) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
80'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Hapoel Be'er Sheva und Vikingur Reykjavik ist 2:0. Amir Ganah (Hapoel Be'er Sheva) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Kings Kangwa.
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75'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Ofir Davidzada kommt für Matan Baltaxa.
75'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Amir Ganah kommt für Javon East.
74'
Wechsel Vikingur Reykjavik. Dadi Jónsson kommt für Valdimar Ingimundarson.
74'
Wechsel Vikingur Reykjavik. Viktor Andrason kommt für Aron Thrándarson.
74'
Wechsel Vikingur Reykjavik. Sveinn Thorkelsson kommt für Daníel Hafsteinsson.
69'
Eliel Peretz (Hapoel Be'er Sheva) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
65'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Hapoel Be'er Sheva und Vikingur Reykjavik ist 1:0. Zahi Ahmed (Hapoel Be'er Sheva) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Guy Mizrahi.
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63'
Daníel Hafsteinsson (Vikingur Reykjavik) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
61'
Aron Fridriksson (Vikingur Reykjavik) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
58'
Lucas Ventura (Hapoel Be'er Sheva) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
57'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Eliel Peretz kommt für Niv Yehoshua.
55'
Gunnar Vatnhamar (Vikingur Reykjavik) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hapoel Be'er Sheva und Vikingur Reykjavik ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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36'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Itay Rotman kommt für Djibril Diop.
15'
Wechsel Vikingur Reykjavik. Stígur Thórdarson kommt für Óskar Borgthórsson.
9'
Wechsel Vikingur Reykjavik. Sveinn Hauksson kommt für Tarik Ibrahimagic.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Hapoel Be'er Sheva und Vikingur Reykjavik.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.