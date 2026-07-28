Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Heart of Midlothian und SK Sturm Graz ist 0:2.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Heart of Midlothian und SK Sturm Graz ist 0:2.
93'
Pierre Landry Kaboré (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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93'
Foul von Julian Halwachs (SK Sturm Graz).
91'
Abseits Heart of Midlothian. Jamie McCart spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Amadou Ba-Sy im Abseits.
91'
Oisin McEntee (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Ryan Fosso (SK Sturm Graz).
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Ball abgeblockt. Amadou Ba-Sy (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
87'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Julian Halwachs.
85'
Ball abgeblockt. Pierre Landry Kaboré (Heart of Midlothian) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Amadou Ba-Sy mit dem Kopf.
84'
Foul von Cláudio Braga (Heart of Midlothian).
84'
Gizo Mamageishvili (SK Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Vorbeigeschossen. Amadou Ba-Sy (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Oisin McEntee mit einer Flanke.
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81'
Wechsel SK Sturm Graz. Julian Halwachs kommt für Jon Gorenc Stankovic.
80'
Wechsel Heart of Midlothian. Jamie McCart kommt für Alexandros Kyziridis aufgrund einer Verletzung.
79'
Das Spiel läuft wieder.
79'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Alexandros Kyziridis (Heart of Midlothian).
77'
Wechsel SK Sturm Graz. Gizo Mamageishvili kommt für Jacob Hödl.
76'
Wechsel SK Sturm Graz. Arjan Malic kommt für Emran Soglo.
76'
Vorbeigeschossen. Cláudio Braga (Heart of Midlothian) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Pierre Landry Kaboré nach einem Konter.
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75'
Foul von Malachi Fagan-Walcott (Heart of Midlothian).
75'
Ryan Fosso (SK Sturm Graz) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
74'
Vorbeigeschossen. Cláudio Braga (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Alexandros Kyziridis.
72'
Wechsel SK Sturm Graz. Belmin Beganovic kommt für Szymon Wlodarczyk.
70'
Harry Milne (Heart of Midlothian) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Ryan Fosso (SK Sturm Graz).
69'
Wechsel Heart of Midlothian. Amadou Ba-Sy kommt für Sabri Guendouz.
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69'
Wechsel Heart of Midlothian. Pierre Landry Kaboré kommt für Calvin Miller.
69'
Wechsel Heart of Midlothian. Tom Renaud kommt für Blair Spittal.
68'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Heart of Midlothian und SK Sturm Graz ist 0:2. Emran Soglo (SK Sturm Graz) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
68'
Ball pariert. Emran Soglo (SK Sturm Graz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Szymon Wlodarczyk mit einem Steilpass.
66'
Vorbeigeschossen. Sabri Guendouz (Heart of Midlothian) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Calvin Miller mit einer Flanke.
64'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Heart of Midlothian und SK Sturm Graz ist 0:1. Simon Seidl (SK Sturm Graz) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Jon Gorenc Stankovic mit dem Kopf.
63'
Ball abgeblockt. Oisin McEntee (Heart of Midlothian) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Blair Spittal mit einer Flanke.
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62'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Jeyland Mitchell.
61'
Albert Vallci (SK Sturm Graz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
61'
Sabri Guendouz (Heart of Midlothian) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Albert Vallci (SK Sturm Graz).
60'
Jordi Altena (Heart of Midlothian) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Jacob Hödl (SK Sturm Graz).
58'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Albert Vallci.
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58'
Vorbeigeschossen. Jordi Altena (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Sabri Guendouz nach einer Ecke.
58'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Daniil Khudyakov.
57'
Ball pariert. Calvin Miller (Heart of Midlothian) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Alexandros Kyziridis.
57'
Ball abgeblockt. Jeyland Mitchell (SK Sturm Graz) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Simon Seidl mit einer Flanke.
56'
Ecke SK Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Jordi Altena.
56'
Ball abgeblockt. Simon Seidl (SK Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
56'
Ball pariert. Alexandros Kyziridis (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Blair Spittal mit einem langen Ball.
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54'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Albert Vallci.
52'
Abseits SK Sturm Graz. Jürgen Heil spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ryan Fosso im Abseits.
51'
Foul von Harry Milne (Heart of Midlothian).
51'
Seedy Jatta (SK Sturm Graz) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
51'
Vorbeigeschossen. Simon Seidl (SK Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Szymon Wlodarczyk.
51'
Foul von Jordi Altena (Heart of Midlothian).
51'
Jacob Hödl (SK Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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49'
Jordi Altena (Heart of Midlothian) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Ryan Fosso (SK Sturm Graz).
48'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Jeyland Mitchell.
47'
Ball pariert. Cláudio Braga (Heart of Midlothian) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Jordi Altena mit einer Flanke.
45'
Wechsel SK Sturm Graz. Ryan Fosso kommt für Luca Weinhandl.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Heart of Midlothian und SK Sturm Graz ist 0:0.
49'
Ball abgeblockt. Harry Milne (Heart of Midlothian) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Blair Spittal.
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48'
Vorbeigeschossen. Luca Weinhandl (SK Sturm Graz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
47'
Ball abgeblockt. Simon Seidl (SK Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
47'
Wechsel Heart of Midlothian. Stuart Findlay kommt für Stephen Kingsley aufgrund einer Verletzung.
46'
Das Spiel läuft wieder.
46'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Stephen Kingsley (Heart of Midlothian).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Stephen Kingsley (Heart of Midlothian).
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45'
Luca Weinhandl (SK Sturm Graz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Ball pariert. Jacob Hödl (SK Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Emran Soglo.
40'
Ball pariert. Jon Gorenc Stankovic (SK Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Jacob Hödl.
40'
Vorbeigeschossen. Jürgen Heil (SK Sturm Graz) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei.
40'
Foul von Sabri Guendouz (Heart of Midlothian).
40'
Jon Gorenc Stankovic (SK Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Ball pariert. Szymon Wlodarczyk (SK Sturm Graz) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Luca Weinhandl mit einem Steilpass.
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37'
Foul von Alexandros Kyziridis (Heart of Midlothian).
37'
Luca Weinhandl (SK Sturm Graz) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
36'
Ecke SK Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Alexandros Kyziridis.
34'
Foul von Malachi Fagan-Walcott (Heart of Midlothian).
34'
Seedy Jatta (SK Sturm Graz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Sabri Guendouz (Heart of Midlothian).
31'
Simon Seidl (SK Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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28'
VAR Entscheidung: Kein Tor Heart of Midlothian 0-0 SK Sturm Graz.
26'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Seedy Jatta (SK Sturm Graz) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
26'
Harry Milne (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Seedy Jatta (SK Sturm Graz).
26'
Ball pariert. Szymon Wlodarczyk (SK Sturm Graz) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
26'
Ball pariert. Seedy Jatta (SK Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jacob Hödl mit einem Steilpass.
24'
Jordi Altena (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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24'
Foul von Jacob Hödl (SK Sturm Graz).
24'
Vorbeigeschossen. Seedy Jatta (SK Sturm Graz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei.
23'
Vorbeigeschossen. Blair Spittal (Heart of Midlothian) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Sabri Guendouz.
21'
Cláudio Braga (Heart of Midlothian) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Jeyland Mitchell (SK Sturm Graz).
20'
Abseits SK Sturm Graz. Daniil Khudyakov spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Seedy Jatta im Abseits.
18'
Harry Milne (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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18'
Foul von Jürgen Heil (SK Sturm Graz).
17'
Ball pariert. Szymon Wlodarczyk (SK Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
16'
Abseits Heart of Midlothian. Stephen Kingsley spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Calvin Miller im Abseits.
15'
Stephen Kingsley (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Seedy Jatta (SK Sturm Graz).
15'
Ball abgeblockt. Blair Spittal (Heart of Midlothian) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alexandros Kyziridis.
12'
Das Spiel läuft wieder.
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12'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jeyland Mitchell (SK Sturm Graz).
11'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Emran Soglo.
10'
Vorbeigeschossen. Cláudio Braga (Heart of Midlothian) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Alexandros Kyziridis mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
9'
Handspiel von Jürgen Heil (SK Sturm Graz).
8'
Handspiel von Jacob Hödl (SK Sturm Graz).
7'
Calvin Miller (Heart of Midlothian) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Seedy Jatta (SK Sturm Graz).
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4'
Vorbeigeschossen. Jürgen Heil (SK Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
3'
Foul von Sabri Guendouz (Heart of Midlothian).
3'
Jürgen Heil (SK Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Jeyland Mitchell.
1'
Alexandros Kyziridis (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Simon Seidl (SK Sturm Graz).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Heart of Midlothian und SK Sturm Graz.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.