Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Iberia 1999 und FC Flora Tallinn ist 2:2.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Iberia 1999 und FC Flora Tallinn ist 2:2.
94'
Amiran Dzagania (Iberia 1999) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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94'
Zviad Natchkebia (Iberia 1999) sieht eine Gelbe Karte.
92'
Wechsel Iberia 1999. Giorgi Kobuladze kommt für Zviad Natchkebia.
92'
Wechsel Iberia 1999. Amiran Dzagania kommt für Nika Sikharulashvili.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
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85'
Wechsel Iberia 1999. Lucas Café kommt für Vakho Bedoshvili.
84'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Iberia 1999 und FC Flora Tallinn ist 2:2. Rauno Sappinen (FC Flora Tallinn) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte unter die Latte.
83'
Eldar Kuliiev (Iberia 1999) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
78'
Robert Veering (FC Flora Tallinn) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
75'
Wechsel Iberia 1999. Eldar Kuliiev kommt für Giorgi Kutsia.
74'
Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
69'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Iberia 1999 und FC Flora Tallinn ist 2:1. Tony Varjund (FC Flora Tallinn) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Rauno Alliku.
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67'
Wechsel FC Flora Tallinn. Tristan Teeväli kommt für Vladislav Kreida.
62'
Wechsel FC Flora Tallinn. Rauno Alliku kommt für Remo Valdmets.
62'
Wechsel FC Flora Tallinn. Taaniel Usta kommt für Sergei Zenjov.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Iberia 1999 und FC Flora Tallinn ist 2:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
36'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Iberia 1999 und FC Flora Tallinn ist 2:0. Nika Sikharulashvili (Iberia 1999) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Zviad Natchkebia.
13'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Iberia 1999 und FC Flora Tallinn ist 1:0. Nika Sikharulashvili (Iberia 1999) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Giorgi Kutsia.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Iberia 1999 und FC Flora Tallinn.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.