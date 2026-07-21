Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Iberia 1999 und SK Slovan Bratislava ist 0:2.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Iberia 1999 und SK Slovan Bratislava ist 0:2.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
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85'
Wechsel Iberia 1999. Stephen Ende kommt für Nika Sikharulashvili.
85'
Wechsel Iberia 1999. Ibrahim Alhassan kommt für Giorgi Kobuladze.
80'
Wechsel SK Slovan Bratislava. Sharani Zuberu kommt für Alexej Maros.
80'
Wechsel SK Slovan Bratislava. Daiki Matsuoka kommt für Rahim Ibrahim.
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75'
Wechsel Iberia 1999. Nikoloz Botchorishvili kommt für Vahid Selimovic.
75'
Wechsel Iberia 1999. Lucas Café kommt für Vakho Bedoshvili.
72'
Artur Gajdos (SK Slovan Bratislava) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
67'
Wechsel Iberia 1999. Giorgi Kutsia kommt für Andria Bartishvili.
67'
Jurij Medvedev (SK Slovan Bratislava) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
65'
Wechsel SK Slovan Bratislava. César Blackman kommt für Alasana Yirajang.
65'
Wechsel SK Slovan Bratislava. Mykola Kuharevich kommt für Andraz Sporar.
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55'
Wechsel SK Slovan Bratislava. Artur Gajdos kommt für Alen Mustafic.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Iberia 1999 und SK Slovan Bratislava ist 0:2.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Aleksandre Amisulashvili (Iberia 1999) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
31'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Iberia 1999 und SK Slovan Bratislava ist 0:2. Alasana Yirajang (SK Slovan Bratislava) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Alexej Maros.
25'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Iberia 1999 und SK Slovan Bratislava ist 0:1. Andraz Sporar (SK Slovan Bratislava) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Sandro Cruz.
25'
Giorgi Makaridze (Iberia 1999) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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2'
Alen Mustafic (SK Slovan Bratislava) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Iberia 1999 und SK Slovan Bratislava.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.