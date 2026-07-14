Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Inter Club d'Escaldes und Lincoln Red Imps ist 1:1.
99'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Inter Club d'Escaldes und Lincoln Red Imps ist 1:1.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 8 Minuten Nachspielzeit an.
Werbung
88'
Wechsel Inter Club d'Escaldes. Mamadou Diaby kommt für Antonio Otegui.
83'
Wechsel Lincoln Red Imps. Ethan Britto kommt für Álex Mula.
83'
Wechsel Lincoln Red Imps. Gabri Cardozo kommt für Joe.
80'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Inter Club d'Escaldes und Lincoln Red Imps ist 1:1. Dacu (Inter Club d'Escaldes) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
Werbung
74'
Wechsel Lincoln Red Imps. Kike Gómez kommt für Toni García.
74'
Wechsel Lincoln Red Imps. Graeme Torrilla kommt für Manuel Toledano.
69'
Wechsel Inter Club d'Escaldes. Dacu kommt für Jilmar Torres.
69'
Jilmar Torres (Inter Club d'Escaldes) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
67'
Toni García (Lincoln Red Imps) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
63'
Wechsel Inter Club d'Escaldes. Faysal Chouaib kommt für Víctor Alonso.
62'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Inter Club d'Escaldes und Lincoln Red Imps ist 0:1. Álex Mula (Lincoln Red Imps) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Yussef Flalhi Idrissi.
Werbung
54'
Wechsel Lincoln Red Imps. Yussef Flalhi Idrissi kommt für Facundo Álvarez.
45'
Wechsel Inter Club d'Escaldes. Pablo Molina kommt für David López.
45'
Wechsel Inter Club d'Escaldes. Toni Paredes kommt für Borja Arellano.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Inter Club d'Escaldes und Lincoln Red Imps ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
31'
Álex Sánchez (Inter Club d'Escaldes) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Inter Club d'Escaldes und Lincoln Red Imps.
Werbung
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.