Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Inter Mailand und FC Brügge ist 3:4.
98'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Inter Mailand und FC Brügge ist 3:4.
96'
Félix Lemaréchal (FC Brügge) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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96'
Ange-Yoan Bonny (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
96'
Foul von Félix Lemaréchal (FC Brügge).
96'
Ball pariert. Mamadou Diakhon (FC Brügge) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Romeo Vermant.
95'
Ecke FC Brügge. Die Ecke wurde verursacht von Josep Martínez.
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95'
Ball pariert. Romeo Vermant (FC Brügge) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Carlos Forbs.
94'
Vorbeigeschossen. Romeo Vermant (FC Brügge) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Joaquin Seys.
93'
3 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Inter Mailand und FC Brügge ist 3:4. Ange-Yoan Bonny (Inter Mailand) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Aleksandar Stankovic mit einem langen Ball nach einem Konter.
92'
Abseits FC Brügge. Hans Vanaken spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Félix Lemaréchal im Abseits.
92'
Ball abgeblockt. Hans Vanaken (FC Brügge) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hugo Siquet.
91'
Ecke FC Brügge. Die Ecke wurde verursacht von Alessandro Bastoni.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 7 Minuten Nachspielzeit an.
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88'
Wechsel Inter Mailand. Aleksandar Stankovic kommt für Piotr Zielinski.
87'
2 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Inter Mailand und FC Brügge ist 2:4. Romeo Vermant (FC Brügge) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Carlos Forbs mit einem Steilpass nach einem Konter.
87'
Ball pariert. Lautaro Martínez (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ange-Yoan Bonny mit einer Flanke.
86'
Ball pariert. Andy Diouf (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Lautaro Martínez.
83'
Wechsel FC Brügge. Mamadou Diakhon kommt für Jan Virgili.
83'
Wechsel FC Brügge. Romeo Vermant kommt für Nicolò Tresoldi.
81'
2 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Inter Mailand und FC Brügge ist 2:3. Lautaro Martínez (Inter Mailand) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
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81'
Ball pariert. Petar Sucic (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ange-Yoan Bonny.
80'
Andy Diouf (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Joaquin Seys (FC Brügge).
78'
Wechsel Inter Mailand. Djed Spence kommt für Federico Dimarco.
78'
Wechsel Inter Mailand. Ange-Yoan Bonny kommt für Nicolò Barella.
77'
Abseits Inter Mailand. Piotr Zielinski spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lautaro Martínez im Abseits.
77'
Lautaro Martínez (Inter Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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77'
Foul von Brandon Mechele (FC Brügge).
77'
Alessandro Bastoni (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Félix Lemaréchal (FC Brügge).
74'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Inter Mailand und FC Brügge ist 1:3. Nicolò Tresoldi (FC Brügge) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
74'
Ball pariert. Carlos Forbs (FC Brügge) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Joaquin Seys.
74'
Ball pariert. Francesco Pio Esposito (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Federico Dimarco mit einer Flanke.
72'
Lee Han-Beom (FC Brügge) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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72'
Francesco Pio Esposito (Inter Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Lee Han-Beom (FC Brügge).
72'
Wechsel FC Brügge. Hugo Siquet kommt für Kyriani Sabbe.
72'
Vorbeigeschossen. Carlos Forbs (FC Brügge) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp drüber.
72'
Ball pariert. Freddie Potts (FC Brügge) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Hans Vanaken.
70'
Jan Virgili (FC Brügge) sieht eine Gelbe Karte.
70'
Jan Virgili (FC Brügge) geht zu Boden, aber die Unparteiischen werten das Fallen als Schwalbe.
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70'
Jan Virgili (FC Brügge) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Hans Vanaken.
68'
Francesco Pio Esposito (Inter Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Lee Han-Beom (FC Brügge).
67'
Wechsel Inter Mailand. Francesco Pio Esposito kommt für Marcus Thuram.
67'
Wechsel Inter Mailand. Petar Sucic kommt für Hakan Çalhanoglu.
66'
Ball abgeblockt. Jan Virgili (FC Brügge) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yann Sommer mit einem langen Ball.
63'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Inter Mailand und FC Brügge ist 1:2. Nicolò Tresoldi (FC Brügge) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Carlos Forbs.
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62'
Foul von Lautaro Martínez (Inter Mailand).
62'
Kyriani Sabbe (FC Brügge) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Wechsel FC Brügge. Félix Lemaréchal kommt für Hugo Vetlesen.
61'
Wechsel FC Brügge. Lee Han-Beom kommt für Jorne Spileers aufgrund einer Verletzung.
61'
Vorbeigeschossen. Federico Dimarco (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Nicolò Barella mit einer Flanke.
60'
Vorbeigeschossen. Lautaro Martínez (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Piotr Zielinski.
59'
Das Spiel läuft wieder.
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57'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Federico Dimarco (Inter Mailand).
57'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jorne Spileers (FC Brügge).
56'
Ball abgeblockt. Lautaro Martínez (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
56'
Ball pariert. Lautaro Martínez (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
54'
Foul von Marcus Thuram (Inter Mailand).
54'
Freddie Potts (FC Brügge) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Ball pariert. Manuel Akanji (Inter Mailand) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Federico Dimarco mit einer Flanke.
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54'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Jorne Spileers.
54'
Vorbeigeschossen. Alessandro Bastoni (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Hakan Çalhanoglu.
52'
Das Spiel läuft wieder.
51'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Brandon Mechele (FC Brügge).
50'
Vorbeigeschossen. Marcus Thuram (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Andy Diouf.
48'
Foul von Andy Diouf (Inter Mailand).
48'
Freddie Potts (FC Brügge) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Inter Mailand und FC Brügge ist 1:1.
47'
Ball abgeblockt. Andy Diouf (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
47'
Ball abgeblockt. Hakan Çalhanoglu (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
47'
Ball abgeblockt. Federico Dimarco (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
46'
Lautaro Martínez (Inter Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Brandon Mechele (FC Brügge).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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44'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Inter Mailand und FC Brügge ist 1:1. Lautaro Martínez (Inter Mailand) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Federico Dimarco nach einem Konter.
43'
Ball pariert. Alessandro Bastoni (Inter Mailand) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Federico Dimarco mit einer Flanke.
43'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Jorne Spileers.
42'
Ball abgeblockt. Lautaro Martínez (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
42'
Ball abgeblockt. Lautaro Martínez (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andy Diouf.
40'
Ecke FC Brügge. Die Ecke wurde verursacht von Alessandro Bastoni.
40'
Ball abgeblockt. Carlos Forbs (FC Brügge) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hans Vanaken.
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39'
Manuel Akanji (Inter Mailand) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
39'
Foul von Manuel Akanji (Inter Mailand).
39'
Nicolò Tresoldi (FC Brügge) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Abseits Inter Mailand. Hakan Çalhanoglu spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lautaro Martínez im Abseits.
35'
Yann Bisseck (Inter Mailand) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Freddie Potts (FC Brügge).
34'
Vorbeigeschossen. Jan Virgili (FC Brügge) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Hugo Vetlesen mit einem langen Ball.
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33'
Vorbeigeschossen. Lautaro Martínez (Inter Mailand) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Federico Dimarco mit einer Flanke.
33'
Vorbeigeschossen. Nicolò Barella (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
33'
Hakan Çalhanoglu (Inter Mailand) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Distanz,.
30'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Inter Mailand und FC Brügge ist 0:1. Nicolò Tresoldi (FC Brügge) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss oben rechts.
29'
Hakan Çalhanoglu (Inter Mailand) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
29'
Hakan Çalhanoglu verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
29'
Elfmeter für FC Brügge. Carlos Forbs wurde im Strafraum gefoult.
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28'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Hugo Vetlesen.
28'
Ball abgeblockt. Piotr Zielinski (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lautaro Martínez mit einem Steilpass.
27'
Jorne Spileers (FC Brügge) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
27'
Lautaro Martínez (Inter Mailand) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Jorne Spileers (FC Brügge).
27'
Nicolò Barella (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Brandon Mechele (FC Brügge).
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26'
Nicolò Tresoldi (FC Brügge) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, nach einer Ecke.
26'
Vorbeigeschossen. Nicolò Tresoldi (FC Brügge) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Joaquin Seys nach einer Ecke.
25'
Ecke FC Brügge. Die Ecke wurde verursacht von Manuel Akanji.
23'
Vorbeigeschossen. Lautaro Martínez (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Federico Dimarco.
21'
Ball abgeblockt. Hans Vanaken (FC Brügge) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
18'
Vorbeigeschossen. Federico Dimarco (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
17'
Ball abgeblockt. Lautaro Martínez (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andy Diouf.
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17'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Brandon Mechele.
13'
Lautaro Martínez (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Jorne Spileers (FC Brügge).
13'
Abseits FC Brügge. Hans Vanaken spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jan Virgili im Abseits.
11'
Ball pariert. Lautaro Martínez (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Hakan Çalhanoglu.
8'
Foul von Alessandro Bastoni (Inter Mailand).
8'
Hugo Vetlesen (FC Brügge) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
5'
Vorbeigeschossen. Marcus Thuram (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Yann Bisseck.
3'
Ball pariert. Andy Diouf (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Nicolò Barella.
1'
Foul von Hugo Vetlesen (FC Brügge).
1'
Nicolò Barella (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Inter Mailand und FC Brügge.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.