Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Inter Mailand und Schachtar Donezk ist 1:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Inter Mailand und Schachtar Donezk ist 1:0.
93'
Mykola Matviienko (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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93'
Foul von Marcus Thuram (Inter Mailand).
91'
Ball abgeblockt. Mykola Matviienko (Schachtar Donezk) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Valerii Bondar.
91'
Ball abgeblockt. Nicolò Barella (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Henrikh Mkhitaryan.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Ball abgeblockt. Yehor Nazaryna (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Newerton.
89'
Pedro Henrique (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Nicolò Barella (Inter Mailand).
88'
Ecke Schachtar Donezk. Die Ecke wurde verursacht von Josep Martínez.
88'
Ball pariert. Mykola Matviienko (Schachtar Donezk) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Yehor Nazaryna mit einer Flanke.
87'
Ecke Schachtar Donezk. Die Ecke wurde verursacht von Josep Martínez.
87'
Ball pariert. Newerton (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Lassina Traoré.
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86'
Foul von Marlon Gomes (Schachtar Donezk).
86'
Marcus Thuram (Inter Mailand) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
84'
Vorbeigeschossen. Henrikh Mkhitaryan (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Marcus Thuram nach einem Konter.
83'
Wechsel Schachtar Donezk. Bruninho kommt für Alisson Santana.
82'
Foul von Marlon Gomes (Schachtar Donezk).
82'
Henrikh Mkhitaryan (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Abseits Schachtar Donezk. Mykola Matviienko spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Newerton im Abseits.
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77'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Inter Mailand und Schachtar Donezk ist 1:0. Carlos Augusto (Inter Mailand) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Henrikh Mkhitaryan mit einem langen Ball nach einem Konter.
75'
Wechsel Inter Mailand. Henrikh Mkhitaryan kommt für Ange-Yoan Bonny.
75'
Foul von Vinícius Tobias (Schachtar Donezk).
75'
Ange-Yoan Bonny (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Wechsel Inter Mailand. Luis Henrique kommt für Petar Sucic.
72'
Wechsel Schachtar Donezk. Lassina Traoré kommt für Kauã Elias.
72'
Wechsel Schachtar Donezk. Newerton kommt für Gleiker Mendoza.
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72'
Wechsel Schachtar Donezk. Isaque kommt für Oleh Ocheretko.
72'
Petar Sucic (Inter Mailand) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
72'
Foul von Valerii Bondar (Schachtar Donezk).
72'
Marcus Thuram (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Ball abgeblockt. Kauã Elias (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Vinícius Tobias mit einer Flanke.
68'
Gelb-Rote Karte für Alessandro Bastoni (Inter Mailand) für überhartes Einsteigen.
68'
Marlon Gomes (Schachtar Donezk) sieht eine Gelbe Karte.
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68'
Oleh Ocheretko (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Alessandro Bastoni (Inter Mailand).
66'
Alessandro Bastoni (Inter Mailand) sieht eine Gelbe Karte.
66'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Dmytro Riznyk.
66'
Ball pariert. Marcus Thuram (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Nicolò Barella mit einem langen Ball.
64'
Foul von Kauã Elias (Schachtar Donezk).
64'
Petar Sucic (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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63'
Kauã Elias (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Alessandro Bastoni (Inter Mailand).
61'
Abseits Inter Mailand. Alessandro Bastoni spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Marcus Thuram im Abseits.
60'
Ball pariert. Ange-Yoan Bonny (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Petar Sucic.
59'
Wechsel Inter Mailand. Yann Bisseck kommt für Federico Dimarco.
59'
Wechsel Inter Mailand. Andy Diouf kommt für Djed Spence.
59'
Wechsel Inter Mailand. Piotr Zielinski kommt für Hakan Çalhanoglu.
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56'
Ball abgeblockt. Alessandro Bastoni (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
55'
Abseits Schachtar Donezk. Mykola Matviienko spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alisson Santana im Abseits.
54'
Marcus Thuram (Inter Mailand) sieht eine Gelbe Karte.
54'
Alisson Santana (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Marcus Thuram (Inter Mailand).
52'
Foul von Pedro Henrique (Schachtar Donezk).
52'
Nicolò Barella (Inter Mailand) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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51'
Vorbeigeschossen. Vinícius Tobias (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Pedro Henrique mit einem langen Ball.
46'
Pedro Henrique (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Petar Sucic (Inter Mailand).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Inter Mailand und Schachtar Donezk ist 0:0.
47'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Pedro Henrique.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Vorbeigeschossen. Oleh Ocheretko (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
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44'
Ecke Schachtar Donezk. Die Ecke wurde verursacht von Federico Dimarco.
40'
Ball pariert. Valerii Bondar (Schachtar Donezk) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Yehor Nazaryna mit einer Flanke.
40'
Ecke Schachtar Donezk. Die Ecke wurde verursacht von Manuel Akanji.
39'
Ball abgeblockt. Kauã Elias (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
37'
Foul von Manuel Akanji (Inter Mailand).
37'
Marlon Gomes (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Oleh Ocheretko (Schachtar Donezk) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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36'
Foul von Oleh Ocheretko (Schachtar Donezk).
36'
Hakan Çalhanoglu (Inter Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Petar Sucic (Inter Mailand).
33'
Oleh Ocheretko (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Wechsel Schachtar Donezk. Yehor Nazaryna kommt für Pedrinho aufgrund einer Verletzung.
32'
Das Spiel läuft wieder.
31'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Pedrinho (Schachtar Donezk).
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27'
Ball abgeblockt. Gleiker Mendoza (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Vinícius Tobias mit einem langen Ball.
23'
Vorbeigeschossen. Hakan Çalhanoglu (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Marcus Thuram.
23'
Djed Spence (Inter Mailand) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Kauã Elias (Schachtar Donezk).
22'
Vorbeigeschossen. Federico Dimarco (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Hakan Çalhanoglu mit einem langen Ball.
21'
Ball pariert. Ange-Yoan Bonny (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Manuel Akanji mit einem Steilpass.
19'
Vorbeigeschossen. Ange-Yoan Bonny (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Nicolò Barella nach einer Ecke.
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18'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Mykola Matviienko.
18'
Manuel Akanji (Inter Mailand) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Gleiker Mendoza (Schachtar Donezk).
16'
Vorbeigeschossen. Oleh Ocheretko (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Pedrinho.
13'
Abseits Inter Mailand. Ange-Yoan Bonny spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nicolò Barella im Abseits.
10'
Vinícius Tobias (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Marcus Thuram (Inter Mailand).
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9'
Handspiel von Kauã Elias (Schachtar Donezk).
7'
Ball pariert. Pedrinho (Schachtar Donezk) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Marlon Gomes.
5'
Vorbeigeschossen. Hakan Çalhanoglu (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Nicolò Barella.
4'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Pedro Henrique.
4'
Vorbeigeschossen. Nicolò Barella (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Federico Dimarco mit einem langen Ball nach einer Ecke.
3'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Dmytro Riznyk.
3'
Ball pariert. Marcus Thuram (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Ange-Yoan Bonny.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Inter Mailand und Schachtar Donezk.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.