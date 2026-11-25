Akanji hat mit Inter die Stuttgarter gut im Blick. IMAGO/ZUMA Press Wire

Inter Mailand setzt sich gegen den VfB Stuttgart mit 2:0 durch. Die Schwaben halten lange gut mit und erspielen sich mehrere Möglichkeiten, bleiben vor dem Tor aber zu wenig effizient. Petar Sucic bringt Inter nach einem VAR-Handelfmeter in Führung, Lautaro Martínez sorgt mit seinem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung. Inter-Abwehrchef Manuel Akanji sieht bei Inter in der Schlussphase Gelb, verteidigt danach aber den Vorsprung souverän mit.

Wie 20-Minuten-Reporter Fabrizio Bonazza vor Ort berichtet, glänzt Akanji auch mit zwei Klärungsaktionen, für die er sich feiern lässt. Auf Stuttgarter Seite kommt Landsmann Luca Jaquez nach 71 Minuten ins Spiel und sorgt dafür, dass der Sieg der Nerazzurri nicht noch höher ausfällt.

Jaquez kommt zu einem Teileinsatz. AFP

«Ohne Stürmer fahren wir nach Lille, ohne Stürmer fahren wir nach Lille» – so könnte ein Fangesang der Münchner Fans vor der Partie gegen Lille geklungen haben. Mit Kane, Saibari und Gnabry fehlen aktuell gleich drei mögliche Angreifer fürs Zentrum. Also musste Trainer Kompany kreativ werden – und er wurde es. Aussenverteidiger Laimer absolvierte die Partie im Sturmzentrum. Bayern geht trotz der vielen Absenzen in der 15. Minute in Führung – natürlich trifft mit Upamecano ein Verteidiger. Laimer hat im ersten Abschnitt derweil sogar Möglichkeiten, doch ein Treffer gelingt ihm nicht.

Das wird von Lille in der zweiten Halbzeit bestraft. Erst wird der vermeintliche Ausgleich nach einer VAR-Intervention zurückgepfiffen. Dann gelingt nach einem Upamecano-Stellungsfehler trotzdem der Ausgleich. Doch dabei bleibt es nicht. Lille geht in der 65. Minute in Führung – und das kurios, so richtig kurios. Ethan Mbappé, der jüngere Bruder von Kylian, trifft bei einem Konter erst den Pfosten, dann kommt Bayerns Pavlovic angerannt, will klären und haut die Kugel unbedrängt ins eigene Netz. Was für ein Tor. Von dem Schock können sich die verletzungsgeplagten Bayern nicht mehr erholen.

Mit dem Fuss gilt Yann Sommer als einer der besten Goalies der Welt, doch gegen Liverpool sorgt ein Zuspiel des Ex-Nati-Goalies für den grossen Rückschlag. Unter Druck spielt er die Kugel statt zu einem Mitspieler direkt in die Füsse eines Liverpool-Angreifers. Am Ende liegt der Ball im Netz und Sommer schaut verdutzt. Zwar hat Brügge durchaus noch die Chance auf den Ausgleich, doch das gelingt nicht. In der 78. Minute zaubert dann Florian Wirtz. Sommer ist bei einem Schlenzer chancenlos. Isak schnürt dann den Doppelpack.

Sommer chancenlos gegen Isak beim 0:3. IMAGO/Belga

PSG dreht nach dem Schock die Partie gegen die AS Roma zum 2:1 – kassiert aber in der 79. Minute einen Handspenalty zum Ausgleich. Nicht unverdient. Die Römer gehen früh durch Mario Hermoso in Führung und sind nach der Pause zunächst die aktivere Mannschaft. Paris gleicht aber nach einer Ecke durch Illya Zabarnyi aus. Nach einem Foul an Achraf Hakimi verwandelt der eingewechselte Ousmane Dembélé den Penalty stilsicher. Am Ende gleicht Roma durch einen sicher verwandelten Handelfmeter von Donyell Malen zum 2:2 aus.

Drei Penaltys, vier Tore – und ein Maulwurf! ManUnited und Sporting Lissabon liefern sich am Mittwochabend ein wildes Duell. Erst verschiessen die Portugiesen einen Penalty, dann trifft Suárez mit seinem zweiten Elferversuch doch noch. ManUnited steht nach Pochettinos blamablem Trainer-Debüt gegen Liverpool also unter Druck.

Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff hat Bruno Fernandes seine Glanzmomente – oder auch ein Maulwurf im ManUnited-Dress. Erst trifft Fernandes gegen seinen Ex-Club mittels Penalty, dann fasst er sich aus der Distanz ein Herz und zieht ab. Sein harmloser Schuss setzt unhaltbar auf, springt plötzlich viel höher, als es der Sporting-Keeper erwartet. Doch ein Goalie-Fehler von Manchester-Keeper Lammens bringt Sporting mit dem 2:2 wieder zurück.

Die Ereignisse überschlagen sich: ManUnited jubelt wieder, doch der Goalie der Portugiesen wurde laut VAR etwas zu stark angegangen. So bleibt es beim 2:2.

Atlético kontrolliert das Duell gegen die Wikinger aus Stavanger nach zwei schnellen Toren in der ersten Halbzeit ohne Mühe. Alexander Sørloth eröffnete den Torreigen nach einem Rückpass von Grimaldo, Julián Álvarez erhöhte wenig später mit einem Freistoss, dessen Ball knapp hinter der Linie war. Viking startet mutig, baute nach dem Gegentor schnell ab. Atlético vergibt in der Folge mehrere Chancen auf das 3:0, während Viking-Goalie Belko sein Team mit starken Paraden im Spiel hält.

Schachtar Donezk hat mehr Ballbesitz, doch Fenerbahçe hat den entscheidenden Mann. Vedat Muriqi bringt die Gäste in der 56. Minute in Führung. Dem Stürmer gelingt das entscheidende Tor. Die Ukrainer sind zwar öfter am Ball und spielen auch mehr Pässe. Vor dem Tor bleiben die Gastgeber in London aber zu harmlos.